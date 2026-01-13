TPHCM khởi công 4 dự án hạ tầng gần 240 nghìn tỷ vào ngày 15/1

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khởi công, động thổ các dự án hạ tầng - giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, chương trình sẽ diễn ra vào sáng 15/1 sắp tới với hình thức cầu truyền hình, kết nối nhiều điểm cầu trong cùng thời điểm.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Lễ động thổ dự án Khu thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (phường Bình Trưng). Dự kiến buổi lễ có sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, Chính phủ cùng lãnh đạo TPHCM.

Ba điểm cầu thành phần gồm: Lễ khởi công Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành – Tham Lương) tại Depot Tham Lương, phường Đông Hưng Thuận; Lễ động thổ Dự án xây dựng cầu Cần Giờ tại xã Bình Khánh và xã Nhà Bè; Lễ động thổ Dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 tại khu vực phường Phú Thuận, phường Tân Mỹ và xã Nhà Bè.

Khu thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc hơn 145.600 tỷ đồng

Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được quy hoạch trên diện tích khoảng 186,78ha tại phường Bình Trưng, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 145.629 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất, thời gian triển khai khoảng 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng.

Phối cảnh Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Khu liên hợp được tổ chức thành nhiều khu chức năng, gồm khu văn hóa – thể dục thể thao với các hạng mục trọng tâm như sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm thể thao dưới nước, quần vợt, bóng đá và thể thao đa năng; khu dịch vụ – công cộng đô thị với khu phục vụ vận động viên, quảng trường, bệnh viện thể thao, trung tâm hội nghị – triển lãm; cùng các khu cây xanh công cộng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và khu di tích Bưng Sáu Xã.

Theo UBND TP.HCM, mục tiêu của dự án là hình thành trung tâm thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực, có khả năng tổ chức các giải đấu lớn như SEA Games, ASIAD, đồng thời phát triển thể thao thành tích cao và mở rộng không gian thể thao công cộng cho người dân.

Chủ trương đầu tư dự án đã được HĐND TP.HCM khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) chiều 26/12/2025.

Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương hơn 57.000 tỷ đồng

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, dự án xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) có tổng chiều dài 11,269 km, trong đó đoạn đi ngầm dài 9,255 km, đoạn trên cao dài 0,846 km, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 57.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Tuyến metro số 2 được quy hoạch gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 khu depot. Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của TPHCM, đồng thời là dự án tiên phong áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 188 của Quốc hội.

Mặt bằng cho dự án metro số 2 TPHCM đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Thời gian qua, UBND TPHCM đã chấp thuận phương án công nghệ cho tuyến metro số 2 và đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, thống nhất danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án.

Theo phương án đề xuất, tuyến metro số 2 sẽ được nâng cấp mức độ tự động hóa lên GoA4 (vận hành hoàn toàn tự động, không có lái tàu và nhân viên trên tàu). Công nghệ được lựa chọn tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn châu Âu, tích hợp các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, đồng thời đáp ứng đầy đủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Việc cập nhật công nghệ nhằm bảo đảm khả năng kết nối đồng bộ, liên thông với tuyến metro số 1 và các tuyến metro khác trong tương lai.

Cầu Phú Mỹ 2 hơn 23.000 tỷ đồng

Cầu Phú Mỹ 2 có tổng mức đầu tư khoảng 23.185 tỷ đồng, là một trong ba dự án BT (xây dựng – chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất cùng với Khu thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc và cầu Cần Giờ, được HĐND TP.HCM khóa X thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp chuyên đề ngày 26/12/2025.

Dự án có điểm đầu giao đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM), điểm cuối giao đường Liên cảng (Đồng Nai), tổng chiều dài khoảng 6,3km, trong đó đoạn qua TP.HCM dài 4,6km và qua Đồng Nai dài 1,7km. Cầu được thiết kế quy mô 8 làn xe, gồm 6 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp; đường dẫn hai đầu cầu tối thiểu 8 làn xe.

Theo đề xuất, đường dẫn cầu Phú Mỹ 2 phía TPHCM sẽ được đầu tư theo dạng cầu cạn hai tầng.

Thời gian thực hiện dự kiến từ 2025 - 2029, trong đó xây dựng từ 2026 - 2029. Khi hoàn thành, cầu Phú Mỹ 2 sẽ hình thành trục kết nối quan trọng từ trung tâm TP.HCM đến sân bay Long Thành, đồng thời kết nối hệ thống cảng biển TP.HCM – Đồng Nai, góp phần tăng cường liên kết giao thông đa phương thức và thúc đẩy phát triển logistics vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cầu Cần Giờ hơn 13.200 tỷ đồng, thay thế phà Bình Khánh

Cầu Cần Giờ có vai trò kết nối khu vực phía Nam với trung tâm TPHCM. Công trình dài khoảng 6,3km, trong đó cầu vượt sông Soài Rạp gần 3km, còn lại là đường dẫn và các cầu trên tuyến. Cầu được thiết kế 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp), vận tốc 80km/h.

Dự án đi qua xã Nhà Bè và xã Bình Khánh, sử dụng khoảng 28,85ha đất, thời gian thực hiện từ 2025 - 2029, trong đó giai đoạn xây dựng từ 2026 - 2029.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 13.201 tỷ đồng, gồm 3.428 tỷ đồng từ ngân sách TPHCM và khoảng 9.136 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động.

Phối cảnh cầu Cần Giờ.

Mục tiêu chính của dự án là thay thế phà Bình Khánh, tạo kết nối trực tiếp giữa khu vực Cần Giờ cũ với nội đô, rút ngắn thời gian di chuyển và bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt. Khi hoàn thành, cầu Cần Giờ không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại mà còn hình thành trục giao thông chiến lược, góp phần hoàn thiện hạ tầng, khai thác hiệu quả quỹ đất và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực cửa ngõ phía Nam TPHCM.