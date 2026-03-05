TP.HCM dự kiến trình HĐND thông qua Đề án kiểm soát khí thải trong quý 2

Trong văn bản Sở Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, TP.HCM sẽ thực hiện Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 là xây dựng và trình ban hành về lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi xe buýt sang sử dụng điện, năng lượng xanh.

Giai đoạn 2 xây dựng và trình ban hành chính sách giảm khí thải các loại xe còn lại trên địa bàn Thành phố, bao gồm cả xe máy, ô tô cá nhân...

TP.HCM chuẩn bị trình Đề án kiểm soát khí thải vào trung tâm.

Dự kiến Đề án sẽ báo cáo UBND TP.HCM trong tháng 3 và xây dựng các Nghị quyết để trình HĐND TP.HCM thông qua trong quý 2.

Hiện Trung tâm quản lý giao thông công cộng đang hoàn chỉnh Đề án, với các nội dung lớn tập trung vào chính sách hỗ trợ chuyển đổi xe từ sử dụng xăng dầu sang sử dụng điện, năng lượng xanh. Nhóm taxi, xe công nghệ, xe hợp đồng, xe khách và xe tải, xe máy; xe thuộc quản lý của các đơn vị hành chính công, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân… trên địa bàn thuộc đối tượng chuyển đổi và hỗ trợ theo các mức quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đang hoàn chỉnh việc phân vùng kiểm soát khí thải phương tiện giao thông khu vực trung tâm thành phố, khu vực Cần Giờ và Côn Đảo.

Sở Xây dựng cho biết sẽ lấy ý kiến rộng rãi người dân, các đơn vị, tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi chính sách, và các đơn vị có liên quan, trước khi báo cáo UBND TP.HCM.

Trước đó, cử tri đề xuất cần có lộ trình chuyển đổi từ xe sử dụng xăng dầu sang xe điện phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội, tránh thực hiện một cách đột ngột.

Vị trí lắp đặt 58 camera giám sát tại khu vực trung tâm TP. (Nguồn: TTQLGTCC)

Cử tri kiến nghị trong giai đoạn hiện nay, chỉ nên khuyến khích phát triển và sử dụng xe mang động cơ hybrid (xe kết hợp xăng và điện) tương tự như mô hình nhiều quốc gia phát triển đang áp dụng, vừa tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải, vừa không tạo áp lực lớn lên hạ tầng điện, phù hợp với điều kiện thực tiễn trong giai đoạn chuyển tiếp.

Theo Dự thảo Đề án kiểm soát khí thải, ở giai đoạn 2, TP.HCM dự kiến thiết lập vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực trung tâm thành phố từ đầu năm 2027. Phạm vi dự kiến gồm các khu vực quận 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận (cũ), được giới hạn bởi 15 cây cầu và 17 trục đường chính.

Khi vùng phát thải thấp được áp dụng, các ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 sẽ bị thu phí khi vào trung tâm.

Các xe sử dụng năng lượng sạch , năng lượng xanh, thân thiện môi trường; các xe công vụ, xe ưu tiên hoặc xe được cấp phép đặc biệt sẽ được phép lưu thông.

Khu vực thí điểm vùng phát thải thấp tại trung tâm TP.HCM giới hạn bởi 15 cây cầu và 17 tuyến đường. (Nguồn: TTQLGTCC)

Từ tháng 9/2027, xe máy không đạt tiêu chuẩn Euro 2 bị cấm vào vùng phát thải thấp ở hai khung giờ cao điểm 6 - 9h và 16 - 19h.

Đến năm 2028, toàn bộ xe máy chạy xăng sẽ bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp, (trừ xe của người khuyết tật). Ô tô không đạt chuẩn Euro 4 cũng bị cấm vào trung tâm trong giờ cao điểm (trừ các xe làm nhiệm vụ đặc biệt).

Đến năm 2030, vùng phát thải thấp dự kiến mở rộng ra khu vực Vành đai 1, gồm các đường như Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân, quanh sân bay Tân Sơn Nhất, đường Cách Mạng Tháng Tám, Âu Cơ, Lũy Bán Bích, Kinh Dương Vương và đường Võ Văn Kiệt.

Ở các giai đoạn này, các biện pháp kiểm soát khí thải sẽ tiếp tục được siết chặt.

Riêng tại Côn Đảo, mục tiêu đến cuối năm 2026 cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi xe chạy xăng, dầu sang xe điện và năng lượng xanh, trừ xe tải từ 2 tấn trở lên và các xe đặc thù.

Khu vực Cần Giờ lộ trình cũng tương tự Côn Đảo và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.