TP.HCM: Đoạn đường dài 8 km nhưng có hơn 10.000 căn hộ chung cư, nối cảng lớn nhất với sân bay rộng nhất Việt Nam
Quốc Hoàng
Tuyến Võ Chí Công đang là trục chính kết nối với cảng Cát Lái - cảng có lượng hàng thông qua chiếm hơn 25% cả nước. Vào năm sau, đây cũng là một trong các tuyến chủ đạo nối thành phố mang tên Bác với sân bay Long Thành.
