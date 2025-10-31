Sau đơn hàng 32 tỷ USD tại Mỹ, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lại có HĐ lớn ở nền kinh tế thứ 6 thế giới

Vietjet và Airbus đã chính thức trao hợp đồng 100 tàu bay A321neo trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Việt Nam và ông Matt Western, Đặc phái viên Thủ tướng Anh, tại Hội nghị Kinh tế Cấp cao Việt Nam - Anh. Ảnh: VGP

Ngày 30/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh, l ễ ký kết hợp đồng của Vietjet đặt mua 100 tàu bay A321neo đã diễn ra.

Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ rằng: "Đây không chỉ là hợp đồng thương mại mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng và tầm nhìn chung vì phát triển bền vững và kết nối toàn cầu".

Trong khi đó, ông Christian Scherer, Tổng Giám đốc Airbus Commercial, cho biết: "Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Vietjet – biểu tượng cho sức sống và tầm vóc mới của Việt Nam".

Đại diện Vietjet và Airbus ký kết hợp đồng đặt mua 100 tàu bay A321neo tại Bộ ngoại giao Anh với sự chứng kiến của Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew (thứ 2, trái), Đặc phái viên Thủ tướng Anh Matt Western (thứ 2, phải). Ảnh: VGP

Trên thực tế, đơn hàng trị giá nhiều tỷ USD này sẽ tạo hàng trăm nghìn việc làm tại Anh và châu Âu, đồng thời giúp Vietjet hiện đại hóa đội bay, giảm phát thải, và mở rộng mạng bay quốc tế, hướng tới mục tiêu Net Zero toàn cầu.

Đặc biệt, sau lễ ký trang trọng tại Bộ Ngoại giao Anh, Vietjet và Airbus đã chính thức trao hợp đồng 100 tàu bay A321neo trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Việt Nam và ông Matt Western, Đặc phái viên Thủ tướng Anh, tại Hội nghị Kinh tế Cấp cao Việt Nam - Anh.

Chiều 29/10 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Sau đó, đoàn đại biểu cấp cao của hai nước tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, Thủ tướng Anh nhấn mạnh Việt Nam là nền kinh tế năng động với độ mở cao đang ngày càng đóng vai trò quan trọng; đồng thời là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Anh tại khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu ấn tượng mà Anh đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa nước Anh trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới và cũng là trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

Vietjet có đơn hàng trị giá 32 tỷ USD với Boeing

Lễ bàn giao tàu bay 737-8 đầu tiên giữa Boeing và Vietjet với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường tại Seattle, Mỹ. Ảnh: VGP

Trước khi mua 100 máy bay của Airbus, hãng hàng không của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo từng "chơi lớn" khi đặt mua 200 máy bay Boeing của Mỹ.

Cụ thể, vào sáng 21/9 theo giờ địa phương (tức đêm 21/9 giờ Việt Nam), trong khuôn khổ các hoạt động song phương tại Seattle (Mỹ), Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ bàn giao máy bay giữa Tập đoàn Boeing và Hãng hàng không Vietjet tại nhà máy của Boeing ở Seattle.

Sự kiện này diễn ra vào đúng dịp 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Mỹ. Đây là sự kiện không chỉ là dấu mốc hợp tác quan trọng giữa Vietjet và Boeing mà còn là minh chứng sinh động cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và tạo hàng trăm nghìn việc làm tại Mỹ.

Theo đó, với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường, Vietjet chính thức nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 32 tỷ USD với Boeing.

Được biết, tàu bay mới sẽ được Vietjet khai thác tại thị trường sôi động khu vực, nâng cao trải nghiệm cho hàng triệu hành khách. Đồng thời, tàu bay Boeing hiện thực hoá khát vọng mở rộng mạng bay toàn cầu, phát triển bền vững khu vực và quốc tế của hãng hàng không thế hệ mới.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu: "Tàu bay Boeing đầu tiên trong đơn hàng lịch sử được Vietjet tiếp nhận là kết quả của gần một thập kỷ hợp tác giữa Boeing và Vietjet, mở ra giai đoạn mới bàn giao hàng trăm tàu bay tiếp tục trong thời gian tới. Sự kiện này góp phần thúc đẩy thương mại song phương, là biểu tượng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Mỹ và khát vọng chinh phục bầu trời, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho hai nền kinh tế và tạo thêm nhiều việc làm cho người dân Mỹ".

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Boeing Commercial Airplanes bà Stephanie Pope, chia sẻ Boeing vinh dự được đồng hành cùng Vietjet Air trong sự kiện chào đón chiếc máy bay Boeing đầu tiên của hãng. Các máy bay 737-8 sẽ hỗ trợ Vietjet mở rộng mạng bay, khai thác thêm các đường bay mới phục vụ khu vực Đông Nam Á và khẳng định vị thế vững mạnh của một trong những hãng hàng không thế hệ mới năng động nhất khu vực.