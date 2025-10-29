Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa lập kỷ lục top 1 Đông Nam Á

Vinpearl của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa trở thành thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á.

Theo xếp hạng của Brand Finance, tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, Vinpearl vừa chính thức được vinh danh là thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á và số 1 Việt Nam năm 2025. Đây được coi là bước tiến thần tốc, khẳng định tầm vóc, bản lĩnh và uy tín vượt trội của Vinpearl tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Cụ thể, Vinpearl đã có cú bứt phá ngoạn mục, vượt qua những tên tuổi lớn như BCA (Indonesia) và Marina Bay Sands (Singapore), để trở thành thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á, với điểm số sức mạnh thương hiệu (BSI) 97,5/100 và xếp hạng AAA+.

Vinpearl đứng đầu BXH Sức mạnh thương hiệu ASEAN. Ảnh: Brand Finance

"Nghiên cứu cho thấy Vinpearl đạt thành tích vượt trội nhờ khả năng được khách hàng chấp nhận ở phân khúc cao cấp, mức độ nhận biết thương hiệu mạnh mẽ và danh tiếng vững chắc tại Việt Nam", Brand Finance nhận định.

Vinpearl đạt được nhiều thành tựu

Vinpearl niêm yết trên sàn HOSE từ tháng 5/2025. Ảnh: VIC

2025 cũng là năm đánh dấu một loạt thành tựu vượt trội của Vinpearl. Theo đó, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành công niêm yết 1,8 tỷ cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vào tháng 5/2025; lọt Top 15 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất sàn; đồng thời tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam với chỉ số BSI cao nhất, đạt 97,5/100.

Đại diện Vinpearl cho biết, những thành tựu trên đạt được là là minh chứng cho chiến lược đúng đắn của Vinpearl khi chuyển dịch từ mô hình lưu trú truyền thống sang phát triển hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện. Trong năm qua, Vinpearl đã không ngừng mở rộng các lĩnh vực giải trí, nghệ thuật, giáo trí gắn với thiên nhiên, thể thao và chăm sóc sức khỏe, đồng thời khai trương nhiều cơ sở mới trên khắp cả nước.

Việc đầu tư mạnh vào các trụ cột trải nghiệm này giúp Vinpearl biến mỗi điểm đến thành một "tổ hợp trải nghiệm trọn gói", khi vừa thu hút tệp khách đa dạng, vừa gia tăng thời gian lưu trú và mức độ gắn kết của khách hàng. Hơn nữa, việc mở rộng sang nhiều dòng sản phẩm đưa Vinpearl vượt ra khỏi khuôn khổ của một thương hiệu nghỉ dưỡng, để trở thành một thương hiệu hàng đầu Việt Nam về trải nghiệm du lịch – giải trí tích hợp.

Bên cạnh đó, thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á còn tạo dấu ấn với các sự kiện quy mô lớn như: Wonder Summer 2025 và chuỗi đại nhạc hội quốc tế 8Wonder Festival. Trong đó, riêng 8Wonder Summer 2025 đã thu hút hơn 50.000 khán giả, trở thành sự kiện giải trí – âm nhạc quy mô lớn của Việt Nam. 8Wonder cho ra mắt 8Wonder World Tour nhằm đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các siêu sao quốc tế hàng đầu. Những chương trình này không chỉ mang đến trải nghiệm cho khách hàng mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp văn hóa Việt.

Đặc biệt, năm nay cũng là năm đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong hợp tác quốc tế của Vinpearl. Theo đó, Vinpearl liên tiếp ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với những đối tác toàn cầu, mở rộng mạng lưới và khẳng định vai trò cầu nối của du lịch Việt Nam với thế giới. Cụ thể, hợp tác chiến lược với các tập đoàn du lịch hàng đầu của Hàn Quốc để củng cố vị thế điểm đến hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương; thỏa thuận cùng Booking.com mở rộng quảng bá du lịch Việt Nam và hệ sinh thái nghỉ dưỡng – giải trí của thương hiệu đến thị trường châu Âu, nhất là nhóm khách nói tiếng Ý.

Đáng chú ý là Vinpearl hợp tác với 4 tập đoàn lữ hành hàng đầu Nga trong khuôn khổ các diễn đàn doanh nghiệp cấp cao để hướng tới mục tiêu khôi phục và phát triển mạnh mẽ thị trường khách trọng điểm đến Việt Nam…

Đại nhạc hội 8Wonder Summer 2025 thu hút hơn 50.000 khán giả. Ảnh: Vinpearl

Ngoài ra, Vinpearl tập trung nâng cấp chất lượng dịch vụ với việc đầu tư vào River Safari (Nam Hội An), Thủy cung (Nha Trang) và hợp tác với các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế như Meliá, Marriott, nhằm không ngừng nâng tầm tiêu chuẩn phục vụ. Đặc biệt, việc mở rộng hệ sinh thái với các cơ sở mới như Vinpearl Bắc Ninh, Aquafield Ocean City hay Vinpearl Golf Léman không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm mà còn củng cố vị thế Vinpearl là thương hiệu đa ngành hàng đầu, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí và chăm sóc sức khỏe của khách hàng trên toàn quốc.