Campuchia công bố tăng trưởng 2 con số trong một lĩnh vực trọng điểm, Việt Nam, Thái Lan có đóng góp lớn

Ảnh: Mrtsconsulting

Lĩnh vực này là hàng không.

Theo Fresh News Cambodia, ông Sin Chansereyvutha, Quốc vụ khanh kiêm Người phát ngôn của Ban Thư ký Nhà nước về Hàng không Dân dụng Campuchia (SSCA) cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, ba sân bay quốc tế của Campuchia đã xử lý 47.637 chuyến bay đi và đến, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng hành khách đi và đến đạt 5,11 triệu lượt, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024.

Về vận tải hàng hóa bằng đường hàng không, trong 9 tháng qua, Campuchia đã ghi nhận 64.513 tấn hàng hóa được vận chuyển trong giai đoạn này, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam là 1 trong 3 thị trường có khách du lịch đến Campuchia nhiều nhất

Khách du lịch tham quan quần thể Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap, Campuchia, tháng 4/2025. Ảnh: Xinhua

Theo báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia công bố vào ngày 3/10, trong 9 tháng đầu năm 2025, Campuchia đã đón 4,05 triệu lượt khách quốc tế, giảm nhẹ 15,6% so với con số 4,8 triệu lượt trong cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, trong đó, ba thị trường nguồn lớn nhất là Thái Lan với 962.462 lượt; Việt Nam với 808.471 lượt, và Trung Quốc với 784.965 lượt.

Ngoài ra, Báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia còn chỉ ra các điểm đến chính như Phnom Penh, Siem Reap và các khu vực ven biển như Sihanoukville tiếp tục thu hút lượng lớn du khách. Trong đó, quần thể Angkor Wat vẫn là điểm đến nổi bật nhất đối với du khách trong 9 tháng đầu năm nay.

Đặc biệt, theo tờ Khmer Times, Công viên Khảo cổ Angkor, điểm đến nổi tiếng bậc nhất Campuchia tại tỉnh Siem Reap cũng ghi nhận đón đông đảo du khách quốc tế tới tham quan, với 705.269 người trong 9 tháng đầu năm 2025. Con số này tặng nhẹ 0,77% so với cùng kỳ năm ngoái. Công viên Khảo cổ Angkor là Di sản thế giới đã được UNESCO ghi danh, với khu vực rộng 401 km2 có 91 ngôi đền cổ, được xây dựng từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 13.

Trên thực tế, di tích cổ này đã thu về 32,7 triệu USD doanh thu từ việc bán vé trong 9 tháng đầu năm 2025, tăng nhẹ 0,57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng, lượng khách từ Thái Lan và Việt Nam giảm vì ảnh hưởng của suy giảm kinh tế khu vực, cùng với sự cạnh tranh gia tăng từ các quốc gia láng giềng. Hơn nữa, những yếu tố khác tác động đến lượng khách quốc tế tới Campuchia còn do biến động kinh tế toàn cầu và chi phí đi lại tăng cao.

Trong khi đó, sở dĩ lượng khách Trung Quốc tới Campuchia gia tăng trong 9 tháng qua là nhờ lợi ích từ việc mở rộng những đường bay quốc tế giữa hai quốc gia, nằm trong khuôn khổ sáng kiến "Năm du lịch Campuchia - Trung Quốc 2025".

"Cứu tinh" của ngành hàng không và du lịch Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và phu nhân cắt băng khánh thành sân bay quốc tế Techo, ngày 20/10. Ảnh: AKP

Sáng 20/10 vừa qua, tại tỉnh Kandal của Campuchia, lễ khai trương chính thức của sân bay quốc tế Techo đã diễn ra. Đây là công trình hạ tầng hàng không lớn nhất và hiện đại nhất của Campuchia hiện nay. Sân bay mới được kỳ vọng trở thành cửa ngõ kết nối quốc gia này với khu vực và thế giới.

Khung cảnh sân bay quốc tế Techo, ngày 20/10. Ảnh: Khmer Times

Phát biểu tại buổi lễ này, Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ niềm tự hào về công trình sân bay do Campuchia đầu tư và xây dựng bằng 100% vốn trong nước, với tổng vốn hơn 2,3 tỷ USD. Thủ tướng Campuchia khẳng định sân bay quốc tế Techo là biểu tượng cho năng lực và khát vọng vươn lên của người dân nước này. Đồng thời, sân bay mới sẽ góp phần thúc đẩy chính sách "bầu trời mở", tăng cường kết nối hàng không, thu hút du lịch và đầu tư, cũng như tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế Campuchia.

Không gian bên trong sân bay quốc tế Techo. Ảnh: Archdaily

Với tiêu chuẩn 4F cao nhất của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, sân bay quốc tế Techo có thể tiếp nhận các loại máy bay siêu lớn như Airbus A380 và Boeing 747, đồng thời hướng tới công suất 15 triệu hành khách trong năm 2025.

Bài tham khảo nguồn: Fresh News Cambodia, Khmer Times, SSCA