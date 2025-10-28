Một công ty Trung Quốc muốn đầu tư thêm cho kênh đào 1,7 tỷ USD của Campuchia

Phối cảnh kênh đào Phù Nam Techo. Ảnh: ĐVTK

Theo tờ Khmer Times, Công ty Cầu đường Trung Quốc (CRBC) mới đây bày tỏ sự quan tâm đến các dự án du lịch tiềm năng dọc theo kênh đào Phù Nam Techo ở Campuchia.

Trên thực tế, vào ngày 23/10, trong buổi tiếp kiến và thảo luận được tổ chức tại Bộ Du lịch Campuchia, Bộ trưởng Huot Hak đã tiếp đón ông Vương Hoan, đại diện CRBC tại Campuchia, và các đồng nghiệp.

Cuộc họp này tập trung vào các hoạt động đầu tư của công ty nhà nước CRBC, cũng như tìm kiếm các khuyến nghị của Bộ trưởng Hak về các dự án phát triển liên quan đến du lịch và các sáng kiến quan trọng khác.

Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với việc CRBC tiếp tục hợp tác với chính phủ Campuchia theo chính sách khuyến khích, tập trung vào các khu vực du lịch tiềm năng dọc theo kênh đào Phù Nam Techo.

Công ty Cầu đường Trung Quốc (CRBC) bày tỏ sự quan tâm đến các dự án du lịch tiềm năng dọc theo kênh đào Phù Nam Techo ở Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Bộ trưởng Huot Hak nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát triển bền vững để nhằm đẩy du lịch tại các tỉnh có kênh đào, cũng như nâng cao sinh kế cộng đồng và góp phần xóa đói giảm nghèo.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Du lịch Campuchia khuyến khích đại diện CRBC thu hút thêm nhiều nhà đầu tư để giúp phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, củng cố chuỗi giá trị du lịch tại các khu vực có kết nối với kênh đào Phù Nam Techo.

Kênh đào tỷ USD của Campuchia dự án sẽ hoàn thành vào năm 2028

Dự án kênh đào Phù Nam Techo dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028. Ảnh: AKP

Trước đó, vào ngày 22/10, theo Khmer Times, ông Phan Rim, người phát ngôn của Bộ Giao thông và Công chính (MPWT), chia sẻ rằng, Campuchia xác nhận dự án kênh đào Phù Nam Techo vẫn đang được thực hiện đúng tiến độ, không có thay đổi nào về cấu trúc hay lịch trình triển khai. Đặc biệt, Giai đoạn đào kênh sẽ bắt đầu vào cuối năm 2025, khi mực nước rút.

"Dự án kênh đào không thay đổi và vẫn đang được tiến hành đúng theo các mốc thời gian đã định cho từng giai đoạn", người phát ngôn của MPWT cho biết.

Ông cho biết thêm, tiến độ xây dựng tổng thể không thay đổi. Dự án sẽ hoàn thành vào năm 2028.

Dự án kênh đào Phù Nam Techo bắt đầu động thổ vào ngày 5/8/2024 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Dự án này do Công ty Đường thủy nội địa và Hậu cần Phù Nam Techo thực hiện, với tổng vốn đầu tư 1,7 tỷ USD.

Điểm đầu của kênh đào Phù Nam Techo tại tỉnh Kandal. Ảnh: MPWT

Kênh Phù Nam được thiết kế nhằm phục vụ tàu có tải trọng tới 3.000 tấn. Kênh đào chạy qua 4 tỉnh, Kandal, Takeo, Kampot và Kep. Ông Rim mô tả rằng, kênh đào Phù Nam Techo là "dự án mang tính lịch sử", giúp nâng cao đáng kể năng lực vận tải đường thủy và sức cạnh tranh kinh tế của Campuchia.

Giới chức Campuchia kỳ vọng, khi hoàn thành, kênh đào này sẽ trở thành tuyến kết nối mang tính bước ngoặt giữa hệ thống đường thủy nội địa của Campuchia và biển, đồng thời giúp thúc đẩy thương mại, hậu cần và tăng trưởng kinh tế.

Theo tính toán của Chính phủ Campuchia, dự án kênh đào này sẽ cung cấp hơn 10.000 việc làm và làm thay đổi cuộc sống của 1,6 triệu người ven khu vực kênh đào đi qua.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và phu nhân tại lễ khởi công dự án kênh đào Phù Nam Techo, sáng 5/8/2024. Ảnh: AP

Tháng 4/2025, Chính phủ Campuchia công bố chi tiết thỏa thuận Đối tác Công - Tư (PPP) trị giá 1,15 tỷ USD giữa các doanh nghiệp Campuchia và Trung Quốc để phát triển dự án kênh đào Phù Nam Techo. Theo đó, dự án được triển khai theo mô hình sở hữu 51 - 49%, nhằm đảm bảo quyền kiểm soát thuộc về Campuchia.

Dự án kênh đào Phù Nam Techo được chia thành 2 đoạn. Trong đó, đoạn đầu tiên, dài hơn 21 km từ Prek Takeo đến sông Bassac, do liên doanh giữa hai cảng của Campuchia, bao gồm Cảng tự trị Phnom Penh (PPAP) và Cảng tự trị Sihanoukville (PAS), Tổng công ty đầu tư Campuchia ở nước ngoài (OCIC) phát triển.

Đoạn thứ hai kéo dài hơn 159 km kết nối giữa sông Bassac và tỉnh Kep, sẽ được đầu tư chung bởi hai cảng trên và CRBC.

Bài tham khảo nguồn: Khmer Times, CNN