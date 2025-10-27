Việt Nam nhất trí đẩy nhanh đàm phán với Nga để khởi công dự án "đại sự quốc gia"

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk. Ảnh: VGP

Chiều nay (27/10, theo giờ địa phương), tại Kuala Lumpur, Malaysia, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo hai bên trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng bảo đảm cân bằng, tạo điều kiện cho hàng hóa của nhau tăng cường tiếp cận thị trường, nhất là các mặt hàng nông sản, lương thực, thực phẩm; tăng cường kết nối hai nền kinh tế về giao thông, hạ tầng, trong đó có việc thúc đẩy kết nối đường sắt.

Về các dự án trọng điểm chiến lược như xây dựng nhà máy điện hạt nhân 1 tại Việt Nam, hai bên đã nhất trí đẩy nhanh trao đổi, đàm phán, sớm ký kết các thỏa thuận cần thiết để có thể khởi công nhà máy theo kế hoạch.

Đồng thời, Việt Nam và Nga cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh giao lưu nhân dân, du lịch, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Nga tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga ổn định cuộc sống, phát triển hơn nữa và đóng góp vào quan hệ hai nước.

Việt Nam và Nga nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng bảo đảm cân bằng, tạo điều kiện cho hàng hóa của nhau tăng cường tiếp cận thị trường... Ảnh: VGP

Đáng chú ý, tại cuộc gặp, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị Chính phủ Nga tăng cường cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, đặc biệt là trong các ngành mà Việt Nam đang có nhu cầu lớn như khoa học kỹ thuật cơ bản, năng lượng hạt nhân dân sự.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan, bộ, ngành hai nước tăng cường trao đổi để tìm cách tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại trong quan hệ giữa hai bên. Đồng thời, Thủ tướng cũng đề nghị phía Nga mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Thủ tướng mong Nga và các thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu gỡ bỏ các biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với hàng hóa Việt Nam.

Sớm đẩy nhanh dự án "đại sự quốc gia"

Ảnh minh họa

Trên thực tế, ngày 4/2/2025, tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Thủ tướng Chính phủ đánh giá phát triển điện hạt nhân, xây dựng nhà máy điện hạt nhân là vấn đề lớn, đại sự quốc gia, vấn đề khó, nhạy cảm nên cần có sự tập trung, đầu tư công sức, trí tuệ tương xứng. Do đó, theo Thủ tướng, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và cần thiết thành lập Tổ công tác, tổ giúp việc chuyên trách giúp Ban Chỉ đạo.

Sau khi trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 189 ngày 19/2/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Chính phủ cũng đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 189 của Quốc hội.

Cụ thể, Thủ tướng đã có văn bản giao EVN làm chủ đầu tư dự án điện hạt nhân 1, Petrovietnam) làm chủ đầu tư dự án điện hạt nhân 2, UBND tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa) thực hiện dự án thành phần di dân tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án. Các dự án điện hạt nhân này cũng đã được bổ sung vào Quy hoạch điện VIII.

Vào ngày 22/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đã chủ trì phiên họp thứ ba.

Tại phiên họp này, Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy đàm phán và hoàn thành hiệp định với đối tác theo nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, cắt giảm các thủ tục rườm rà, đồng thời xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn và hướng dẫn về an ninh của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế cùng các công ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực hạt nhân.

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo EVN khẩn trương lập dự án tiền khả thi trong tháng 10. Các cơ quan hoàn thành đàm phán hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân 1 và hoàn thành các hành lang pháp lý trong tháng 11/2025.