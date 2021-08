TP.HCM: Bắt kẻ cầm đầu đường dây sản xuất thuốc điều trị Covid-19 giả cực lớn

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam với Nguyễn Đức Thuận (SN 1975, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là đối tượng cầm đầu), Dương Quốc Chính (SN 1960, ngụ quận Gò vấp) và Nguyễn Thị Kim Tuyến (SN 1971, ngụ quận 11) cùng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh". Các quyết định nói trên đều được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Nguyễn Đúc Thuận lúc bị bắt

Theo điều tra, bằng nghiệp vụ trinh sát Phòng PC03, Công an TP.HCM phát hiện 1 đường dây dây sản xuất, buôn bán thuốc điều trị Covid-19 giả "khủng" do Thuận là người cầm đầu. Quá trình này, công an xác định Thuận dùng nhiều địa điểm ở quận 8, Tân Bình, Phú Nhuận… để sản xuất suất tàng trữ, buôn bán thuốc tân dược giả bán ra ngoài thị trường.

Ngày 20/8, Thuận chở 1 thùng carton chứa thuốc tân dược giả đi giao cho khách hàng nên trinh sát chặn kiểm tra phát hiện có 150 hộp thuốc điều trị Covid-19 hiệu TERPINCODEIN. Thuận khai nhận toàn bộ số thuốc tân dược trên là giả. Thuận tự mua nguyên liệu đem về các nhà xưởng mình thuê để sản xuất rồi bán ra thị trường kiếm lời.

Tang vật thu giữ.

Kiểm tra các nơi Thuận thuê, công an thu 3.116 hộp thuốc phòng, chữa trị Covid-19 giả các nhãn hiệu Neo –Cordion, Angmentin; 2,5kg viên thuốc màu trắng không nhãn hiệu dùng để sản xuất thuốc Fugacar giả; 100 vi Neo-codien; 100 lọ thuốc Staragan 500 loại 200 viên/ lọ; 50 lọ thuốc staragan đã bốc nhãn hiệu….

Điều tra mở rộng, công an đã triệu tập làm làm việc đối với 8 đối tượng khác có liên quan đến đường dây do Thuận cầm đầu để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.