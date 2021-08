Bán em gái 13 tuổi sang Trung Quốc để lấy tiền xây nhà

Ngày 29/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cụt Văn Dao (SN 1996) và Cụt Văn Út (SN 1988), cùng trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.



Đây là vụ án hy hữu khi giữa bị cáo và bị hại có mối quan hệ anh em ruột thịt.

Tháng 5/2019, Dao điện thoại cho Cụt Văn Út nhờ tìm người bán em gái mình là C.T.C (SN 2005). Út sau đó tìm đến người phụ nữ tên Vân (quê Nghệ An), hiện lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc.

Vân hứa cho Út 5 triệu đồng và sẽ trả cho gia đình người bán 100 triệu đồng. Sau khi thoả thuận, Dao chấp nhận bán em gái với giá trên.

Cuối tháng 5/2019, Dao đã giao em gái cho Út và đưa ra TP Lạng Sơn. Sau đó, cô bé bị Vân đưa sang Trung Quốc rồi bán cho một người đàn ông bản địa với giá 240 triệu đồng.



Vân chỉ gửi về cho Út 85 triệu đồng, chứ không phải 100 triệu đồng như cam kết ban đầu. Số tiền trên, Út đưa cho Dao 80 triệu đồng, 5 triệu đồng còn lại thì tiêu xài.

Tháng 12/2020, sau nhiều lần cầu cứu bất thành, nạn nhân được Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổ chức trẻ em Rồng xanh giải cứu. Được biết, thời điểm bị bán, C. mới 13 tuổi.

Tại toà, Dao khai vì cần tiền xây nhà nên bán em gái.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cụt Văn Út 13 năm tù, Cụt Văn Dao 12 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Về phần dân sự, tòa buộc hai bị cáo phải bồi thường cho bị hại 40 triệu đồng.