Lật lại vụ án 15 năm trước và nỗi ám ảnh của hung thủ

Vụ án những tưởng đã chìm vào quên lãng nhưng 15 năm sau, vào tháng 8-2021 đã được làm sáng tỏ. Kẻ thủ ác phải trả giá cho hành vi phạm tội đã gây ra.

Hiện trường vụ án.

Vụ án mạng lúc nửa đêm và “món nợ” 15 năm

Vào thời điểm đó, ngay sau khi nhận thông tin, Công an tỉnh Lào Cai đã gấp rút tổ chức các hoạt động điều tra như xác lập chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra nhưng không thu được kết quả.

Vụ án hết thời hạn điều tra, không làm rõ đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai sau đó đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Song, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã thu giữ được một số dữ liệu liên quan đến vụ án.

Ngoài vết máu của nạn nhân, họ còn phát hiện một số vết máu lạ theo hướng đi về trung tâm TP Lào Cai, cách hiện trường vụ án khoảng hơn 300 m và trên biển số chiếc xe máy của bị hại.

Theo kết luận giám định thì đó là vết máu của một người đàn ông nhưng không phải là bị hại. Căn cứ các dấu vết thu thập được, ban chuyên án xác định vụ án có đồng phạm... Sau đó, Công an tỉnh đã rà soát, dựng nhiều đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ án trên nhưng không trùng khớp. Vụ án dừng lại từ đó.

Khoảng tháng 1-2021, Công an tỉnh Lào Cai nhận được công văn của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, Bộ Công an. Nội dung văn bản cho biết qua công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam Tân Lập, đơn vị được một phạm nhân cho biết trong thời gian anh ta bị tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã quen biết một phạm nhân. Trong một lần nói chuyện, người này có tâm sự rằng trước đó (vào khoảng năm 2008 và 2009), anh ta đã gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai...

Thông tin do Cục Cảnh sát quản lý trại giam cung cấp chỉ vẻn vẹn như vậy. Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã giao nhiệm vụ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phải xác minh triệt để thông tin.

Hai Đối tượng Lê Văn hạnh và Ngô Văn Tuấn.

Cũng từ đây, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai, các trinh sát Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt đầu một cuộc tìm kiếm. Trung tá Giàng A Sành, Đội trưởng Đội Trọng án, người trực tiếp tham gia phá án nhớ lại: Ban đầu là việc rà soát các vụ cướp xe ôm xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai trước đó chưa tìm ra thủ phạm.

Việc tìm kiếm chẳng khác gì “mò kim đáy bể” bởi dữ liệu thu được quá ít ỏi. Trong khi đó, vụ án đã xảy ra cách đây 15 năm, đối tượng có thời gian dài để tạo vỏ bọc, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Trong trường hợp xác định được đối tượng nghi vấn thì cũng phải thu thập đủ chứng cứ, buộc đối tượng phải “tâm phục, khẩu phục”.

Nhiều kế hoạch và biện pháp nghiệp vụ đã được Phòng Cảnh sát hình sự tỉ mỉ xây dựng và triển khai nhằm thu được chứng cứ quan trọng, phục vụ cho việc phá án. Qua rà soát, Đội Trọng án phát hiện thông tin trên có nhiều điểm tương đồng với hiện trường vụ cướp xe ôm xảy ra vào năm 2006.

Theo tài liệu ban đầu thì vào thời điểm xảy ra vụ án có hai đối tượng là thanh niên đến cầu Cốc Lếu (Lào Cai) thuê nạn nhân Hồng chở đi. Sau đó, ông Hồng không về và phát hiện đã tử vong. Do trời tối nên vào thời điểm đó, các nhân chứng không nhận dạng được người thanh niên này...

Nỗi ám ảnh của kẻ giết người

Cùng với việc rút lại hồ sơ vụ án được lưu giữ tại Công an tỉnh trong nhiều năm, một mũi công tác của Đội Trọng án đã có mặt tại Trạm giam Tân Lập, làm việc với người cung cấp thông tin, song tài liệu họ thu thập được không nhiều. Tại buổi làm việc, nhân chứng cho biết anh ta quen người nam thanh niên trên trong thời gian cả hai cùng bị tạm giam tại Trại tạm giam của Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau đó, nhân chứng được chuyển đến thụ án tại Trại giam Tân Lập, còn người đàn ông trên làm gì, ở đâu thì không biết... Song, từ thông tin trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai với sự giúp đỡ của đơn vị nghiệp vụ đã xác định nam thanh niên đó là Ngô Văn Tuấn (SN 1987, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Vào thời điểm đó, Tuấn đang thụ án 13 năm tù cũng về tội giết người.

Nếu tiếp cận đấu tranh một cách trực diện, đối tượng Tuấn sẽ không nhận tội trong khi chứng cứ thu được còn quá ít. Vì thế, một kế hoạch đánh án đã được tính toán chi tiết rồi báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban chuyên án.

Trong đó, các tình huống đều được đặt ra để chủ động xử lý, tránh sai sót. Điểm đột phá để các trinh sát “hạ gục” đối tượng này chính là những chứng cứ khoa học đầy thuyết phục. Khi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, các trinh sát đưa ra chứng cứ khoa học là mẫu gen và máu. Đến lúc này, dù đã có sự chuẩn bị trước về tâm lý nhưng đối tượng cũng toát mồ hôi

Từ lời khai của Tuấn, một tổ công tác của Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức xác minh và truy bắt đối tượng Lê Văn Hạnh (SN 1988) cũng ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Khi tổ công tác có mặt tại Vĩnh Phúc thì Hạnh không ở nhà. Qua thu thập tài liệu họ phát hiện Hạnh và vợ đang sinh sống tại Sơn La.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an Sơn La, xác minh về đối tượng trên và triệu tập đối tượng về Lào Cai để điều tra, làm rõ. Quá trình đấu tranh, thuyết phục, thực nghiệm điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội các đây 15 năm.

Thực nghiệm điều tra vụ cướp xe ôm 15 năm trước.

Khoảng hơn 20h ngày 28-8-2006, Lê Văn Hạnh và Ngô Văn Tuấn, khi đó đang làm xây dựng tại thành phố Lào Cai cùng bàn bạc về việc đi thuê xe ôm để cướp, lấy tiền tiêu xài. Tuấn và Hạnh thống nhất khi lên xe thì Hạnh sẽ ngồi giữa, Tuấn ngồi phía sau, đến đoạn đường vắng, không có người thì Tuấn giả vờ làm rơi dép để xe ôm dừng lại còn Hạnh sẽ khống chế xe ôm...

Đúng theo kế hoạch, Tuấn và Hạnh đã thuê ông Lê Thái Hồng chở vào khu kinh tế thương mại Kim Thành. Các đối tượng đã thực hiện kế hoạch đúng như dự tính.

Hạnh đâm liên tiếp vào vùng đầu, cổ, vai ông Hồng... Bị đâm, ông Hồng quay người bỏ chạy nhưng Hạnh vẫn không buông tha. Cùng lúc này, Tuấn hỗ trợ nên đã bắt kịp ông Hồng. Trong khi Tuấn ôm, giữ ông Hồng thì Hạnh tiếp tục đâm vào người nạn nhân.

Trong lúc Hạnh đâm ông Hồng, có một phát đâm trúng mặt ngoài ngón cái bàn tay trái của Tuấn, đây là vết máu để lại hiện trường... Sau đó, Hạnh và Tuấn dựng xe lên, Hạnh ngồi lên xe, khởi động nhiều lần nhưng không nổ máy. Hạnh điều khiển, Tuấn đẩy xe máy đi nhưng xe vẫn không nổ máy nên để lại.

Hạnh và Tuấn đi bộ về phòng trọ của gia đình Tuấn, trên đường đi Hạnh vứt con dao gây án... Sau khi gây ra vụ án trên, Tuấn lại tiếp tục gây ra vụ giết người tại Lào Cai và bị giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

15 năm kể từ khi gây ra vụ án trên, Tuấn bị ám ảnh về tội lỗi đã gây ra. Đêm nào anh ta cũng nằm mơ, ăn không ngon, ngủ không yên. Chính vì thế, trong một lúc xúc động, anh ta đã buột miệng tiết lộ về vụ án.