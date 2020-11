TP Hồ Chí Minh: Giá rau xanh giảm mạnh nhưng vẫn ở mức cao

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại một số chợ truyền thống ở TP Hồ Chí Minh cho thấy, giá các mặt hàng rau xanh, củ quả hiện đã có chiều hướng giảm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg tùy loại, nhưng vẫn còn ở mức cao.

Các mặt hàng rau xanh, củ quả tại TP Hồ Chí Minh đã có chiều hướng giảm sau một thời gian tăng giá cao vì ảnh hưởng mưa bão. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Chị Nguyễn Thị Mai, tiểu thương bán rau, củ quả tại chợ Phước Long B (quận 9) cho biết, do ảnh hưởng mưa bão, giá các loại rau xanh đã tăng cao gấp 2-3 lần trong tuần trước, nhưng hôm nay đã giảm nhẹ.

Cụ thể, các loại rau cải ngọt, cà chua, bầu bí… đồng loạt giảm 5.000 đồng/kg xuống còn 28.000 đồng/kg; rau muống giảm 8.000 đồng/kg xuống còn 32.000 đồng/kg trong khi bình thường giá chỉ khoảng 15.000 đồng/kg…

Trong khi đó, tại các chợ đầu mối chuyên cung cấp rau xanh cho TP Hồ Chí Minh, lượng rau củ, quả về các chợ đầu mối cũng đang giảm khoảng 20 - 30% nên giá rau xanh đã được chỉnh tăng.

Đại diện Ban quản lý chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, khoảng 10 ngày trở lại đây, lượng rau xanh về chợ có phần giảm so với ngày thường và giá cũng đã được điều chỉnh tăng.

Đặc biệt, nhiều loại rau ăn lá như xà lách, cải xanh, tần ô, cải bó xôi, rau thơm, hành lá… hàng về khá ít trong khi lượng mua tăng mạnh khiến các mặt hàng này tăng từ 3.000 – 10.000 đồng/kg so với tháng 9.

Cũng theo đại diện Ban quản lý chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, lượng hàng hóa về chợ hiện đạt từ 3.100 – 3.200 tấn/đêm, trong đó lượng rau xanh đạt từ 1.600 – 1.800 tấn/đêm (lượng rau của tỉnh Lâm Đồng cung cấp cho TP Hồ Chí Minh chiếm từ 40 - 50%).

Hai tuần trước, do ảnh hưởng mưa bão khiến nguồn cung rau xanh từ tỉnh Lâm Đồng, Long An, Tiền Giang… về các chợ dân sinh TP Hồ Chí Minh giảm mạnh. Có ngày, lượng rau từ Long An, Tiền Giang, Lâm Đồng… về chợ đầu mối giảm đến 30% so với trước đó nên giá rau tại các chợ truyền thống cũng bị đẩy tăng gấp 2-3 lần.

Tuy nhiên, hai ngày nay, lượng rau xanh tại các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh cung ứng cho TP Hồ Chí Minh đang tăng lên nên giá rau, củ quả về TP Hồ Chí Minh có chiều hướng giảm nhẹ từ 3.000 - 5.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại các siêu thị, cửa hàng bán rau củ quả trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, giá rau xanh và các loại củ quả vẫn được giữ giá ổn định.

Là đơn vị chuyên cung cấp hơn chục mặt hàng rau, củ quả Đà Lạt cho các đại lý ở 13 tỉnh miền Nam và khu vực Bắc Trung Bộ, ông Nguyễn Lam Sơn, Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Thảo Nguyên (Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết: "Do ảnh hưởng của bão số 9 và trước đó mưa trái mùa cả tháng nên sản lượng rau quả Đà Lạt cung ứng cho các tỉnh thành có giảm.

Tuy nhiên, theo tinh thần là ưu tiên mặt hàng thiết yếu cho các miền Trung nên công ty vẫn cung cấp đủ nhu cầu đặt hàng từ các nhà phân phối và không tăng giá tại các tỉnh miền Trung. Riêng các tỉnh phía Nam, một số mặt hàng tăng giá nhẹ do việc vận chuyển gặp trở ngại".

Theo ông Nguyễn Lam Sơn, hiện sản lượng rau củ Đà Lạt cung cấp cho các tỉnh tăng 20% so với bình thường nên giá rau xanh ở các tỉnh cũng đã giảm xuống.