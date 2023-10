Toyota Yaris Cross cho thấy khái niệm 'full option' trên SUV cỡ nhỏ tại Việt Nam bây giờ thế nào

Toyota Yaris Cross ra mắt Việt Nam vào ngày 19/9/2023 và lập tức gây được sự chú ý. So với những cái tên đáng gờm cùng phân khúc như Kia Seltos hay Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross vẫn sở hữu nhiều điểm mạnh riêng.

Khi vòng bình chọn Better Choice Awards kết thúc, Toyota Yaris Cross nhận được 16.984 lượt bình chọn trong hạng mục "Xe dẫn đầu xu hướng". Để có kết quả chung cuộc còn cần điểm số từ Hội đồng thẩm định chung khảo.

Công nghệ an toàn tiên tiến nhất phân khúc

Yếu tố “đáng tiền” nhất của Yaris Cross tại Việt Nam có lẽ là mảng an toàn đầy đủ nhất phân khúc. Các tính năng và trang bị cốt lõi thường thấy như phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp cho đến cảm biến va chạm trước/sau đều có mặt cùng 6 túi khí đều có mặt trên mẫu xe này.

Yaris Cross sở hữu cho mình gói Toyota Safety Sense với Cảnh báo tiền va chạm, Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ giữ làn, Đèn pha tự động, Cruise Control tự động, Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành và Kiểm soát vận hành chân ga, Camera 360 độ, Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau...

Hệ truyền động độc đáo nhất phân khúc

Ngoài dàn trang bị an toàn hàng đầu, Toyota Yaris Cross cũng vượt trên các đối thủ nhờ hệ thống truyền động hybrid. Những người dùng cân nhắc tiết kiệm nhiên liệu hay thân thiện với môi trường có thể chọn phiên bản này khi động cơ 1.5L xăng 90 mã lực, 121 Nm đi kèm mô-tơ điện 79 mã lực, 141 Nm, chỉ tiêu thụ 3,8 lít xăng/100 km. Động cơ hybrid còn cho phép chạy điện hoàn toàn ở vận tốc phù hợp.

Ở bản thường, Yaris Cross dùng máy 1.5L 105 mã lực, 138 Nm, mức tiêu thụ nhiên liệu là 5,95 lít/100 km trung bình. Độ bền 2 bản này dự kiến không khác gì nhau khi Toyota đã có kinh nghiệm hơn một thập kỷ làm xe hybrid giúp mang lại khả năng “nồi đồng cối đá” cho mọi dòng sản phẩm của mình.

Trang bị tiện nghi hiện đại nhất phân khúc

Thiết kế ngoại thất Toyota Yaris Cross hiện đại, trẻ trung và năng động nhờ ra mắt toàn cầu cách đây không lâu. Đầu xe khỏe khoắn với lưới tản nhiệt và phần cản trước dạng hình thang kết hợp cùng cụm đèn trước LED và đèn sương mù góc cạnh.

Tại hông xe, mâm xe hợp kim 18 inch lớn nhất phân khúc với 2 màu tương phản cùng dàn ốp trang trí là điểm nhấn chính. Giao diện đuôi xe tương đồng với hướng đối diện, cụm đèn hậu được tạo hình góc cạnh, vuốt dài sang 2 bên và cũng là loại full LED.

Nội thất Toyota Yaris Cross so với các đối thủ cùng phân khúc không chỉ mang phong cách hiện đại hơn mà cũng cực kỳ đáng gờm về công nghệ và trang bị. Mẫu xe Nhật sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh duy nhất phân khúc cùng với tấm che nắng chỉnh điện, đèn nền nội thất tùy biến được màu sắc và cường độ sáng và cốp chỉnh điện có cảm ứng đá cốp.

Bên cạnh đó, xe còn có ghế lái chỉnh điện 8 hướng, lẫy chuyển số tích hợp vô lăng, màn hình giải trí đứng cao tại táp lô có kích thước 10,2 inch tích hợp kết nối điện thoại thông minh và điều khiển giọng nói, bàn sạc không dây, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động, điều hòa tự động, mở cửa thông minh nhờ cảm ứng trên tay nắm trước và gập gương tự động là một số điểm đáng chú ý khác của mẫu SUV hạng B.

Giá bán tỷ lệ thuận với trang bị

Một điểm duy nhất có thể ngăn cản Toyota Yaris Cross trở thành xe đắt khách có lẽ là giá bán. Giá xe khởi điểm ở mức 730 triệu đồng cho bản xăng và tăng lên 838 triệu đồng cho bản hybrid. So với mức khởi điểm 599 triệu đồng của Kia Seltos và 640 triệu đồng của Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross giống một mẫu xe ở phân khúc cao hơn.

Tuy nhiên, giá bán không làm ảnh hưởng tới yếu tố “dẫn dầu xu hướng” của Yaris Cross. Mẫu xe này vẫn sẽ là sản phẩm nổi bật hoàn toàn so với các đối thủ trong phân khúc.

Giải thưởng Better Choice Awards là sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức cùng công ty cổ phần VCCorp, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Sự kiện triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 là sự kiện do Bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì, giao cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp triển khai cùng các đơn vị uy tín, trong đó có VCCorp.