Nhà báo kỳ cựu đánh giá cao Hyundai Palisade là xe đa dụng cho gia đình và có trang bị tốt hàng đầu phân khúc

Hyundai Palisade là một mẫu xe gia đình tiêu biểu ở Việt Nam. Hơn 42.000 lượt bình chọn tính đến thời điểm viết bài ở hạng mục "Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình" của Better Choice Awards 2023 là một con số đáng nể. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc còn phụ thuộc vào điểm số của Hội đồng thẩm định chung khảo.

Nhà báo kỳ cựu trong lĩnh vực ô tô và văn hóa Phạm Thu Thủy đánh giá Palisade là xe có "thiết kế đa dụng cho các thành viên gia đình, trang bị tốt hàng đầu phân khúc đi cùng mức giá tốt". Bà Phạm Thu Thủy là một trong số những thành viên trong Hội đồng thẩm định chung khảo của BCA 2023.

Thiết kế hiện đại, khoẻ khoắn và thực dụng

Hyundai Palisade sở hữu thiết kế cứng cáp, thực dụng mà thời trang. Lưới tản nhiệt vuông thành sắc cạnh mà vẫn tinh tế, lá kim loại "dát" như vảy cá, cụm đèn LED đặt dọc bao quanh lưới tản nhiệt.

Cột A mảnh kết hợp cùng với lưới tản nhiệt, cánh lướt gió ở nóc và bộ khuếch tán gió ở cản sau giúp xe có hệ số cản gió chỉ 0.33 Cd - con số ấn tượng với một mẫu SUV cỡ lớn.

Bên trong, Hyundai Palisade sử dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại và sang trọng. Xe sở hữu màn trung tâm 12,3 inch, kết nối camera 360 độ, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, màn hình HUD, phanh tay điện tử. Vô lăng đổi giao diện từ 3 lên 4 chấu, phía sau là bảng đồng hồ kỹ thuật số mới kích thước 10 inch. Hốc gió điều hòa nay mảnh hơn nhưng dàn đều theo chiều ngang táp lô. Bản Exclusive sử dụng ghế bọc da, còn bản Prestige trang bị ghế da Nappa.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.995 x 1.975 x 1.785 (mm), chiều dài cơ sở 2.900 mm cùng khoảng sáng gầm xe 203 mm. Điều này mang đến không gian thoải mái cho người ngồi trong. Hàng 2 và 3 có thể gập phẳng để mang đến không gian khoang hành lý rộng rãi hơn, từ 510 lít tiêu chuẩn lên hơn 1.200 lít.

Không gian sử dụng thực sự thoải mái và tiện nghi

Là xe gia đình, ghế chắc chắn là bộ phận rất được chăm chút trên Hyundai Palisade. Ghế lái là dòng ghế công thái học đã xuất hiện trên các mẫu xe sang Genesis cùng nhà. Kiểu ghế này giúp giảm sự mệt mỏi cho người ngồi trong quá trình di chuyển.

Ngoài ra, ghế hàng 1 và hàng 2 đều được trang bị tính năng làm mát và sưởi ấm, giúp mang đến hành trình dễ chịu dù là hè hay đông. Tựa đầu mới, tựa tay tùy chỉnh được góc dựng.

Hàng 2 có thể tùy chọn cấu hình 2 chỗ kiểu thương gia hoặc 3 chỗ như các mẫu xe thông thường. Công nghệ điều chỉnh một chạm giúp dễ dàng thao tác và di chuyển ghế, thuận tiện cho việc lên xuống hàng ghế thứ 3.

Một số tiện nghi ấn tượng khác trên xe mang đến sự thoải mái cho các thành viên trong gia đình có hệ thống giải trí 12 loa Infinity cao cấp với tổng công suất 550W, rèm che nắng hàng ghế sau, cửa gió điều hòa và cổng sạc cho hàng ghế thứ 3…

Công nghệ an toàn tiên tiến

Hyundai Palisade được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến như camera 360 độ, cảm biến trước/ sau, chống bó cứng phanh, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước, giữ làn đường, hiển thị điểm mù trên màn hình, 6/7 túi khí. Hệ thống an toàn chủ động SmartSense giúp đảm bảo an toàn cho người lái cũng như người ngồi trên xe.

Đặc biệt, tính năng cảnh báo mất tập trung sẽ rất hữu ích trên xe gia đình. Bởi những người sử dụng loại xe này cũng thường có khả năng đi chơi xa bằng ô tô hơn. Có hệ thống cảnh báo sẽ mang đến chuyến đi an toàn hơn cho cả nhà.

Không những vậy, hệ thống phòng tránh quên trẻ em hàng ghế sau đặc biệt hữu ích với các gia đình có con nhỏ, dễ dàng bị khuất tầm nhìn cha mẹ, đảm bảo không một thành viên nào trong gia đình bị bỏ lại phía sau.

Với khả năng bảo vệ tốt cho người ngồi trong, Hyundai Palisade đã nhận được đánh giá 5 sao từ Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) và ANCAP (Úc).

Động cơ tiết kiệm nhiên liệu

Hyundai Palisade được phân phối ở Việt Nam là bản máy dầu tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ 2,2L sản sinh công suất tối đa 200 mã lực, mô men xoắn cực đại 440 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh HTRAC toàn thời gian trên bản Prestige và dẫn động cầu trước trên bản Exclusive. Dù là máy dầu nhưng Palisade tăng tốc 0-100 km/h mất 8 giây, là thời gian trung bình đối với một chiếc SUV ba hàng ghế.

Sở hữu nhiều ưu điểm, Hyundai Palisade phân phối ở Việt Nam với giá chỉ 1,469-1,589 tỷ. Đây là một mức giá hấp dẫn khi đặt bên cạnh các đối thủ như Ford Explorer (2,439 tỷ đồng), chỉ tương đương Everest bản cao cấp nằm ở phân khúc dưới.

Theo thử nghiệm tiêu chuẩn của EPA, Hyundai Palisade có mức tiêu thụ nhiên liệu nằm trong khoảng chấp nhận được, với 12,4 lít/100 km đường đô thị và 9,05 lít/100 km đường trường (bản dẫn động cầu trước), 12,4 lít/100 km đường đô thị và 9,8 lít/100 km đường trường (bản dẫn động 4 bánh).

Giải thưởng Better Choice Awards là sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức cùng công ty cổ phần VCCorp, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Sự kiện triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 là sự kiện do Bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì, giao cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp triển khai cùng các đơn vị uy tín, trong đó có VCCorp.