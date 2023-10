Khách mua Hyundai Palisade 7 chỗ phải chờ đến đầu năm sau, hết hưởng ưu đãi gần 100 triệu

Với kích thước lớn, nhiều trang bị, tiện nghi đi cùng mức giá hấp dẫn, Hyundai Palisade đã được đề cử ở hạng mục Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình của Car Choice Awards thuộc giải thưởng Better Choice Awards 2023. Tính đến ngày 3/10, xe nhận 939 lượt bình chọn.



Về Better Choice Awards, đây là sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức cùng công ty cổ phần VCCorp, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Sự kiện triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 là sự kiện do Bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì, giao cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp triển khai cùng các đơn vị uy tín, trong đó có VCCorp.