Giá Subaru Outback còn hơn 1,6 tỷ tại đại lý: Giảm hơn 400 triệu nhưng vẫn đắt hơn Palisade 'full option'

Giá các dòng xe Subaru liên tục giảm qua các tháng. Trong thời gian gần đây, cả Outback, WRX và BRZ đều được các đại lý giảm giá mạnh. Tại thời điểm này, mẫu Subaru Outback đang được giảm giá còn 1,673 tỷ đồng tại đại lý, thấp nhất từ trước đến nay. WRX hiện cũng được giảm còn 1,742 tỷ đồng. Mẫu BRZ khá kén khách đang được thanh lý với giá 1,614 tỷ đồng.

Giá niêm yết ban đầu của Outback là 2,099 tỷ đồng. Như vậy, giá bán mới tại đại lý thấp hơn tới 426 triệu đồng so với giá niêm yết.

Mặc dù giảm giá nhiều như vậy nhưng Subaru Outback vẫn có giá cao hơn Hyundai Palisade vừa ra mắt. Giá bản Palisade cao cấp nhất là 1,589 tỷ đồng. Mẫu SUV Hàn Quốc có kích thước lớn hơn cùng nội thất bố trí 6-7 chỗ ngồi. Outback chỉ có một cấu hình 5 chỗ ngồi.



Giá sau giảm của Subaru Outback cũng vẫn cao hơn giá khuyến mãi của mẫu xe Đức VW Tiguan Allspace tại đại lý. Cách đây 3 tháng, phía đại lý từng chào bán Tiguan Allspace với giá chỉ 1,599 tỷ đồng áp dụng với xe số VIN 2022, tương tự những chiếc Outback giảm giá mạnh đợt này.

Mẫu xe sang BMW X3 cũng có giá khuyến mãi thấp hơn một chút so với Subaru Outback, chỉ hơn 1,6 tỷ đồng.

Hyundai Palisade và VW Tiguan Allspace là những lựa chọn có giá thấp hơn một chút so với Subaru Outback

Subaru Outback được định vị trên Forester. Khoảng cách giá 2 mẫu xe tại thời điểm ra mắt lên tới khoảng 1 tỷ đồng. Outback nhập Nhật còn Forester nhập Thái Lan cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến mức giá chênh lệch nhiều như vậy.



Nội thất Outback vẫn chỉ bố trí 5 chỗ ngồi dù xe có kích thước lớn hơn Forester. Động cơ Outback lớn hơn loại trên Forester, là máy 2.5L hút khí tự nhiên có công suất 166 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm, kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động 4 bánh.



Outback nói riêng và xe Subaru nói chung thường được đánh giá cao về trải nghiệm lái nhờ động cơ Boxer, hệ dẫn động 4 bánh đối xứng và khung gầm vững chắc. Mẫu xe này phù hợp với hạng mục "Cảm giác lái ấn tượng trên Xe phổ thông" của Car Choice Awards 2023 thuộc giải thưởng lớn Better Choice Awards 2023. Danh sách đề cử hạng mục này hiện có 2 mẫu Subaru là WRX và BRZ.

Bản đang bán trên thị trường là bản nâng cấp mới nhất của xe ra mắt trong năm nay. So với bản trước đó, bản mới không có thay đổi quá lớn. Bản này chỉ có một vài nâng cấp nhẹ như mâm 18 inch kiểu dáng mới, màn hình kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, âm thanh 11 loa Harman Kardon kèm loa trầm, cổng kết nối USB-C và chế độ X-MODE thêm tính năng Tự động khôi phục.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Outback 2023 là gói Eyesight 4.0. Gói này có những tính năng cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh tự động (cả khi tiến và lùi), hỗ trợ giữ làn đường (có định tâm làn đường) hay ga tự động thích ứng... Đây cũng là điểm vượt trội của Outback khi so sánh với mẫu xe có giá thấp hơn một chút là Palisade.



