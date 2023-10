6 mẫu xe thắng giải Car Choice Awards 2023 sắp lộ diện: Toàn cái tên hot đua tranh

0h hôm nay (11/10), Ban tổ chức Better Choice Awards 2023 công bố đóng cổng bình chọn công khai trên website chính thức của sự kiện. Độc giả và người dùng cả nước đã có tổng cộng 23 ngày bầu chọn cho các sản phẩm lọt đề cử ở 2 lĩnh vực: Car Choice Awards (ô tô) và Smart Choice Awards (công nghệ).

Theo thông tin từ Ban tổ chức, có tổng cộng hơn 2 triệu lượt bình chọn và gần 1 triệu lượt views trên các nền tảng báo chí, trang tin chính thống.

Riêng ở lĩnh vực ô tô với giải thưởng Car Choice Awards, các mẫu xe có lượt bầu chọn cao nhất đã chính thức lộ diện. Số lượt bình chọn này sẽ quy thành điểm số để cùng các điểm số, đánh giá từ Hội đồng thẩm định chung khảo chọn ra những cái tên xuất sắc nhất. 6 mẫu xe ở 6 hạng mục sẽ được vinh danh tại đêm gala diễn ra tối 29/10 tại Hà Nội.

- Car Choice Awards 2023 có Hội đồng thẩm định chung khảo gồm 8 người. Đó là:

- Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Chuyên gia ô tô nổi tiếng, Giám đốc WhatcarVN

- Ông Nguyễn Thanh Hải - Cựu sáng lập AutoPro, trưởng ban tổ chức giải đua KOK

- Ông Trần Tiến - Tay đua chuyên nghiệp AKA Racing

- Ông Dương Đăng Quang - Chuyên gia lái xe và hỗ trợ Autopress

- Bà Phạm Thu Thủy - Nhà báo kỳ cựu báo Thể thao Văn hóa

- PGS. TS Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô, Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Ông Bạch Thành Trung - Admin VOZ - Diễn đàn công nghệ lớn nhất Việt Nam

- Ông Phạm Thành Lê - Admin cộng đồng Otofun

Mùa giải thứ 2 của Car Choice Awards sẽ có tổng cộng 6 hạng mục giải, bao gồm: Xe dẫn đầu xu hướng, Công nghệ đột phá trên ô tô hiện đại, Cảm giác lái ấn tượng trên xe phổ thông, Cảm giác lái ấn tượng trên xe sang, Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình và Xe sang tiêu biểu cho gia đình.

Ở hạng mục "Xe dẫn đầu xu hướng", cái tên nhận được nhiều lượt bình chọn nhất là VinFast VF 9 với hơn 66.000 lượt bình chọn. Xếp ngay sau đó là mẫu xe "cùng nhà" VinFast VF 6 với 59.736 lượt bình chọn. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc còn cần thêm điểm số từ Hội đồng thẩm định chung khảo.

Trước khi được cộng thêm phần chấm của Hội đồng thẩm định chung khảo, Mercedes-Benz EQS đang là mẫu xe nhận được nhiều lượt bình chọn nhất của người tiêu dùng với 56.426 lượt bình chọn. Mẫu xe có số lượt bình chọn gần sát nhất hiện nay là VinFast VF 9, chỉ ít hơn 139 lượt bình chọn. Vì vậy, mẫu SUV chạy điện của Việt Nam rất có cơ hội "lội ngược dòng" khi tính thêm điểm của HĐTĐCK.

Subaru WRX có thiết kế đậm chất xe thể thao, động cơ Boxer danh tiếng. Vì thế, mẫu xe sedan thể thao này đang có lượt bình chọn cao nhất với hơn 52.200 lượt bình chọn ở hạng mục "Cảm giác lái Xe phổ thông 2023". Mẫu xe đang xếp thứ nhì về lượt bình chọn hiện nay trong hạng mục này là VinFast VF 5 là 49.895 lượt bình chọn.

Tới thời điểm đóng cổng bình chọn, Porsche Taycan đang dẫn đầu hạng "Cảm giác lái ấn tượng trên Xe sang" với hơn 14.400 lượt bình chọn. Để có kết quả cuối cùng còn cần điểm số từ Hội đồng thẩm định chung khảo. Các mẫu xe như BMW i4, Mercedes-AMG C-Class hay Mercedes-Benz EQS đều có lượt bình chọn tương đồng nhau, khoảng hơn 12.000.

VinFast VF 6 đang là mẫu xe điện có lượt bình chọn nhiều nhất tại hạng mục "Xe phổ thông tiêu biểu cho Gia đình" với hơn 60.000 lượt bình chọn. Mẫu xe có lượt bình chọn nhiều thứ nhì đang là Hyundai Palisade với hơn 42.000 lượt bình chọn. Có thể thấy, mẫu xe điện của Việt Nam khá "rộng cửa" để có được chiến thắng tại giải năm nay.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn cần tới điểm số từ Hội đồng thẩm định chung khảo sẽ công bố vào ngày 29/10 tới.

Với thiết kế sang trọng, sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi cùng sự nổi tiếng về độ an toàn, Volvo XC90 đang là mẫu xe được yêu thích nhất tại hạng mục "Xe sang tiêu biểu cho Gia đình" với 15.078 lượt bình chọn. Khoảng cách khá xa so với mẫu xe thứ hai trong hạng mục này là Lexus RX (10.954 lượt bình chọn).

Những con số trên chưa phải là kết quả cuối cùng bởi còn phụ thuộc vào những điểm số được Hội đồng thẩm định chung khảo đưa ra. Những màn "lội ngược dòng" của các mẫu xe khác nằm trong cùng hạng mục là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Gala trao giải Better Choice Awards 2023 sẽ diễn ra vào tối ngày 29/10 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Hòa Lạc, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2023 với những màn trình diễn ca nhạc mang đậm tính nghệ thuật khi có sự góp mặt của nhiều ngôi sao giải trí, kết hợp với hệ thống ánh sáng liên tục biến chuyển.

Giải thưởng Better Choice Awards là sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức cùng công ty cổ phần VCCorp, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Sự kiện triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 là sự kiện do Bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì, giao cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp triển khai cùng các đơn vị uy tín, trong đó có VCCorp.