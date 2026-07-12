Toyota vừa bán tháo hàng tỷ USD cổ phiếu: Chuyện gì đây?

Cú xả hàng này nối tiếp làn sóng thoái vốn trị giá lên tới 1,14 nghìn tỷ Yên của năm tài chính trước đó.

Tập đoàn Toyota và các đơn vị thành viên cốt lõi vừa hoàn tất việc bán tháo khối cổ phiếu trị giá hàng tỷ USD nắm giữ tại các doanh nghiệp khác. Động thái được kỳ vọng sẽ giải phóng dòng vốn lớn và gia tăng mạnh mẽ tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán Nhật Bản.

Báo cáo tài chính của nhóm doanh nghiệp này vạch rõ: 8 công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Toyota, bao gồm tập đoàn mẹ cùng hai nhà cung ứng linh kiện khổng lồ là Denso và Aisin, đã bán tổng cộng 935,3 tỷ Yên (khoảng 5,8 tỷ USD) cổ phiếu trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Cú xả hàng này nối tiếp làn sóng thoái vốn trị giá lên tới 1,14 nghìn tỷ Yên của năm tài chính trước đó.

Hành động quyết liệt này đã giúp nhóm giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần xuống chỉ còn 94 công ty, tức bốc hơi tới 2/3 danh mục so với thời điểm 4 năm trước. Mục tiêu cốt lõi của chiến dịch là nhằm khơi thông dòng vốn để tập trung cho các dự án đầu tư tăng trưởng chiến lược và tối ưu hóa lợi nhuận cho cổ đông.

Được biết, tập đoàn mẹ đã quyết định bán sạch toàn bộ số cổ phần nắm giữ tại Panasonic Holdings cùng nhiều doanh nghiệp khác. Toyota cũng đã thanh lý một phần cổ phiếu KDDI thời điểm tập đoàn viễn thông này thực hiện chiến dịch mua lại cổ phiếu quỹ vào đầu năm nay.﻿

Lộ trình khai tử cấu trúc sở hữu chéo của gia tộc Toyota vốn được kích hoạt từ năm 2023. Tiến trình này tiếp tục được đẩy mạnh trong năm nay khi một thành viên khác là Toyota Industries tiến hành hủy tư cách pháp nhân đại chúng để chuyển sang mô hình công ty tư nhân, nằm trong chiến dịch tái cấu trúc toàn diện do Toyota Motor dẫn dắt. Trong cấu trúc mới này, hàng loạt công ty con đã đồng loạt xả bán cổ phiếu của Toyota Industries.

Các đơn vị thành viên khác tham gia vào làn sóng thoái vốn trong năm tài chính vừa qua bao gồm các nhà cung ứng phụ tùng Jtekt, Toyota Boshoku, Toyoda Gosei, cùng hãng thép Aichi Steel và công ty thương mại Toyota Tsusho.

Thời gian qua, nhóm cổ phiếu ngành ô tô liên tục tụt lại phía sau so với đà hưng phấn chung của thị trường chứng khoán Nhật Bản, phần lớn do chịu áp lực đè nặng từ các cuộc xung đột địa chính trị leo thang tại Trung Đông. Trong khi chỉ số Nikkei 225 tăng vọt tới 73% tính đến cuối tháng 6, cổ phiếu Toyota chỉ nhích nhẹ 9%, riêng Denso thậm chí còn bốc hơi 4% giá trị.

Hiện tại, giới đầu tư toàn cầu đang đổ dồn sự chú ý để quan sát xem chiến dịch rã băng này sẽ còn đi xa đến đâu. Dữ liệu chứng khoán vạch trần: Tính đến cuối tháng 3, Denso vẫn đang ôm 3,45% cổ phần tại tập đoàn mẹ Toyota, tương đương giá trị khoảng 1,4 nghìn tỷ Yên - chiếm tới gần 30% tổng tài sản ròng của chính Denso. Trong khi đó, Aisin cũng đang nắm giữ 1,33% cổ phần Toyota, trị giá khoảng 560 tỷ Yên.

Áp lực từ giới đầu tư là vô cùng lớn.

“Đứng từ lăng kính của thị trường chứng khoán, cách thức mà các nhà cung ứng xử lý khối cổ phiếu khổng lồ của Toyota đang là tâm điểm thu hút dòng tiền và sự chú ý lớn nhất lúc này,” Seiji Sugiura, nhà phân tích cao cấp tại Phòng nghiên cứu Tokai Tokyo, đúc kết.

Theo: Nikkei