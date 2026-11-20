Mẫu bán tải này có tên Corolla Deck, sử dụng hệ truyền động hybrid và khung gầm liền khối. Tuy nhiên, xe chỉ được phân phối tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Toyota vừa giới thiệu mẫu Corolla Deck mới vào thị trường Brazil. Đây là mẫu bán tải được phát triển dựa trên nền tảng của SUV đô thị Corolla Cross.

Thông báo được đưa ra trong lễ khánh thành nhà máy thứ hai của Toyota tại Sorocaba, bang São Paulo (Brazil), có tên Sorocaba 2. Cơ sở này sẽ đảm nhận việc sản xuất mẫu bán tải mới để xuất khẩu sang các thị trường Mỹ Latinh và vùng Caribe. Corolla Deck cũng là mẫu xe đầu tiên được sản xuất tại nhà máy.

Với Corolla Deck, Toyota sẽ chính thức tham gia vào phân khúc bán tải cỡ nhỏ đang phát triển tại Nam Mỹ, nơi hiện có những đối thủ như Fiat Toro và Renault Niagara. Trong thời gian tới, phân khúc này dự kiến đón thêm các mẫu xe mới như BYD Mako và Volkswagen Tukan.

Toyota chưa công bố toàn bộ thông tin kỹ thuật của Corolla Deck. Tuy nhiên, tại sự kiện ra mắt, hãng đã trưng bày phiên bản XRX, tương tự biến thể cao cấp nhất trên Corolla Cross.

Chiếc xe xuất hiện cũng có logo HEV, cho thấy xe có thể sử dụng hệ truyền động hybrid tương tự Corolla sedan và Corolla Cross.

Hệ truyền động này kết hợp động cơ 1.8L hút khí tự nhiên sử dụng nhiên liệu linh hoạt (flex-fuel), một mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 1,3 kWh. Trên hai mẫu sedan và SUV, hệ thống cho tổng công suất 122 mã lực, truyền lực tới bánh trước thông qua hộp số tự động e-CVT.

Thiết kế Corolla Deck chịu ảnh hưởng rõ nét Corolla Cross, dù mẫu bán tải vẫn có một số chi tiết nhận diện riêng. Nổi bật nhất là cản trước mới và thanh ngang cỡ lớn chạy xuyên qua lưới tản nhiệt, tương tự Toyota Frontlander – phiên bản Corolla Cross dành cho thị trường Trung Quốc.

Điểm nhấn ở đuôi xe nằm ở dải đèn LED thanh mảnh kéo dài sang bên hông. Hiện chưa rõ kích thước của thùng xe phía sau.

Hình ảnh tại sự kiện cũng cho thấy Corolla Deck sử dụng hệ thống treo sau độc lập, tương tự Corolla sedan. Đây là nâng cấp đáng chú ý so với hệ thống treo thanh xoắn đang được trang bị trên Corolla Cross.

Về nhà máy Sorocaba 2 mới, cơ sở này đảm nhiệm toàn bộ quy trình sản xuất, từ dập kim loại, hàn thân vỏ, sơn đến lắp ráp hoàn thiện. Nhà máy cũng được trang bị dây chuyền phục vụ sản xuất các mẫu xe hybrid sử dụng nhiên liệu linh hoạt.

Danh mục xe sản xuất tại tổ hợp này sẽ bao gồm toàn bộ các dòng xe Toyota tại Brazil, gồm Corolla sedan, Corolla Cross, Yaris Cross và Corolla Deck trong tương lai. Việc tập trung sản xuất tại Sorocaba sẽ giúp Toyota hợp nhất toàn bộ hoạt động chế tạo ô tô tại Brazil về một địa điểm. Đây cũng là trung tâm phát triển sản phẩm của hãng dành cho thị trường Mỹ Latinh.