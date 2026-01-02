Toyota tiếp tục làm xe điện: Trang bị một loại công nghệ hỗ trợ lái nâng cao, tích hợp AI, quãng đường di chuyển hơn 600km, nhưng giá quy đổi chỉ gần 500 triệu

FAW-Toyota là liên doanh giữa Tập đoàn FAW và Toyota, thành lập năm 2003 tại Trung Quốc. Đơn vị này giữ vai trò sản xuất, lắp ráp các dòng xe chủ lực của Toyota như: Corolla, Crown và dòng xe điện bZ. Hiện nay, liên doanh đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh qua việc hợp tác công nghệ với các đối tác nội địa.

Theo thông tin từ Car News China, liên doanh FAW-Toyota công bố phiên bản cập nhật cho mẫu sedan điện bZ3 mang tên Smart Home Edition. Trong lần cập nhật này, hãng xe Nhật Bản tập trung vào việc tối ưu hóa chi phí sở hữu và tích hợp các công nghệ thông minh để thu hút người tiêu dùng. Mẫu xe mới được phân phối với hai biến thể chính gồm phiên bản Joy có giá 109.800 NDT, tương đương 15.700 USD (412 triệu VND) và phiên bản Pro có giá 129.800 NDT, tương đương 18.600 USD (489 triệu VND).

FAW-Toyota bZ3 Smart Home Edition.

Về mặt thiết kế , Toyota bZ3 mới vẫn duy trì ngôn ngữ đặc trưng với phần đầu xe mô phỏng hình dáng cá mập đầu búa và cụm đèn pha xuyên thấu. Tuy nhiên, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất ở ngoại thất là sự xuất hiện của cảm biến Lidar (công nghệ sử dụng các tia laser để phát hiện vật thể và đo khoảng cách) đặt trên nóc xe. Cụm đèn hậu phía sau của xe cũng được điều chỉnh sang dạng thanh ngang thay vì hình chữ Y như trước.

Kích thước tổng thể (dài - rộng - cao) của xe là 4725 - 1835 -1475mm, chiều dài cơ sở đạt mức 2.880 mm. Nhà sản xuất cũng bổ sung thêm tùy chọn màu sơn xanh Dark Cloud Green để làm mới danh mục sản phẩm.

Toyota bZ3 mới được trang bị công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao cùng hơn 30 tính năng an toàn.

Về công nghệ , điểm nhấn quan trọng nhất trên bZ3 phiên bản mới nằm ở hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao Momenta 5.0. Đây là trang bị tiêu chuẩn cho phép xe thực hiện hơn 30 tính năng an toàn và tiện ích khác nhau như tự hành trên đường đô thị, đường cao tốc và hỗ trợ đỗ xe từ xa.

Hệ thống này hoạt động dựa trên sự phối hợp của 32 cảm biến bao gồm Lidar, radar sóng milimet, radar siêu âm và hệ thống camera quan sát. Sức mạnh xử lý của xe được đảm bảo bởi bộ chip có hiệu năng tính toán đạt mức 544 TOPS.

Bên trong khoang lái , cấu trúc nội thất được thay đổi đáng kể khi màn hình trung tâm dạng dọc 12,8 inch trước đây đã được thay thế bằng màn hình ngang kích thước 15,6 inch. Khu vực điều khiển trung tâm tối giản hơn với cụm đồng hồ kỹ thuật số nhỏ gọn và vô lăng thiết kế truyền thống. Các tiện nghi đi kèm bao gồm hệ thống đèn viền nội thất và trợ lý ảo AI hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói.

Về khả năng vận hành, Toyota bZ3 tiếp tục sử dụng cấu hình dẫn động cầu trước với công nghệ pin Blade từ đối tác BYD. Phiên bản Joy được trang bị động cơ công suất 135 kW kết hợp cùng bộ pin 49,9 kWh, cho phép xe di chuyển quãng đường 517 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC. Trong khi đó, phiên bản Pro sở hữu động cơ mạnh hơn với công suất 180 kW và bộ pin dung lượng 65,3 kWh, giúp nâng phạm vi hoạt động lên mức 616 km. Theo thông tin từ nhà sản xuất, hệ thống sạc nhanh DC cho phép xe nạp năng lượng từ 30% lên 80% trong khoảng thời gian 27 phút.

Sự xuất hiện của bZ3 Smart Home Edition với mức giá khởi điểm thấp hơn và công nghệ thông minh dày đặc hơn được xem là động thái chiến lược của Toyota. Hành động này diễn ra trong bối cảnh hãng xe Nhật Bản đang nỗ lực cải thiện doanh số sau khi chỉ bán được hơn 2.118 xe trong tháng 11 vừa qua tại thị trường tỷ dân.