Từ hôm nay, 2 lỗi vi phạm giao thông bắt đầu bị xử phạt mà người dân cần chú ý?

Câu hỏi 1/5
Từ ngày 1/1/2026, theo Nghị định 168/2024, có bao nhiêu lỗi vi phạm giao thông mới bắt đầu bị xử phạt?
Đáp án đúng: B. Hai lỗi
Theo Nghị định 168/2024, từ ngày 1/1/2026 sẽ chính thức xử phạt hai hành vi vi phạm giao thông mới, gồm: chở trẻ em dưới 1,35 m ngồi ghế trước ô tô và xe đưa đón học sinh không có ghế hoặc dây an toàn phù hợp.
Câu hỏi 2/5
Lỗi “chở trẻ em dưới 1,35 m ở hàng ghế trước” áp dụng xử phạt đối với ai?
Đáp án đúng: A. Người điều khiển xe ô tô
Quy định này áp dụng với người điều khiển ô tô khi chở trẻ em dưới 10 tuổi, chiều cao dưới 1,35 m ngồi ở ghế trước mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp.
Câu hỏi 3/5
Mức phạt vi phạm hành chính đối với lỗi chở trẻ em dưới 1,35 m là bao nhiêu?
Đáp án đúng: B. 800.000–1.000.000 đồng
Người điều khiển xe ô tô vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt hành chính từ 800.000 đến 1.000.000 đồng.
Câu hỏi 4/5
Lỗi vi phạm giao thông thứ hai bắt đầu bị xử phạt từ ngày 1/1/2026 là gì?
Đáp án đúng: B. Xe đưa đón học sinh không có ghế hoặc dây an toàn phù hợp
Đây là hành vi sử dụng xe đưa đón học sinh không đúng an toàn, và sẽ bị xử phạt nặng hơn từ năm 2026.
Câu hỏi 5/5
Mức phạt hành chính đối với xe đưa đón học sinh không có ghế/dây an toàn phù hợp đối với cá nhân là bao nhiêu?
Đáp án đúng: B. 3.000.000–4.000.000 đồng
Đối với cá nhân điều khiển xe đưa đón học sinh mà không có ghế/dây an toàn phù hợp sẽ bị phạt từ 3 đến 4 triệu đồng.
