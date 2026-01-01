Từ hôm nay, 2 lỗi vi phạm giao thông bắt đầu bị xử phạt mà người dân cần chú ý?

Câu hỏi 1/5 Từ ngày 1/1/2026, theo Nghị định 168/2024, có bao nhiêu lỗi vi phạm giao thông mới bắt đầu bị xử phạt? A Một lỗi B Hai lỗi C Ba lỗi D Bốn lỗi Đáp án đúng: B. Hai lỗi

Theo Nghị định 168/2024, từ ngày 1/1/2026 sẽ chính thức xử phạt hai hành vi vi phạm giao thông mới, gồm: chở trẻ em dưới 1,35 m ngồi ghế trước ô tô và xe đưa đón học sinh không có ghế hoặc dây an toàn phù hợp.

Câu hỏi 2/5 Lỗi “chở trẻ em dưới 1,35 m ở hàng ghế trước” áp dụng xử phạt đối với ai? A Người điều khiển xe ô tô B Người đi bộ C Người đi xe máy D Hành khách xe buýt Đáp án đúng: A. Người điều khiển xe ô tô

Quy định này áp dụng với người điều khiển ô tô khi chở trẻ em dưới 10 tuổi, chiều cao dưới 1,35 m ngồi ở ghế trước mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp.

Câu hỏi 3/5 Mức phạt vi phạm hành chính đối với lỗi chở trẻ em dưới 1,35 m là bao nhiêu? A 100.000–200.000 đồng B 800.000–1.000.000 đồng C 2.000.000–3.000.000 đồng D 4.000.000–5.000.000 đồng Đáp án đúng: B. 800.000–1.000.000 đồng

Người điều khiển xe ô tô vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt hành chính từ 800.000 đến 1.000.000 đồng.

Câu hỏi 4/5 Lỗi vi phạm giao thông thứ hai bắt đầu bị xử phạt từ ngày 1/1/2026 là gì? A Không đội mũ bảo hiểm B Xe đưa đón học sinh không có ghế hoặc dây an toàn phù hợp C Vượt đèn đỏ D Sử dụng điện thoại khi lái xe Đáp án đúng: B. Xe đưa đón học sinh không có ghế hoặc dây an toàn phù hợp

Đây là hành vi sử dụng xe đưa đón học sinh không đúng an toàn, và sẽ bị xử phạt nặng hơn từ năm 2026.