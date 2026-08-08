Toyota tiếp tục là 'vua doanh số' toàn cầu, BYD muốn vượt mặt nhưng người Nhật 'nhanh hơn' ở một điểm

Bất chấp sự bứt phá của các hãng xe Trung Quốc như BYD, Toyota tiếp tục giữ vị trí thương hiệu ô tô bán chạy nhất thế giới trong nửa đầu năm 2026 nhờ doanh số xe hybrid tăng mạnh.

Xe Toyota vẫn bán chạy nhất

Bất chấp những tuyên bố thách thức từ BYD, Toyota Motor Corporation đã bán được 5,39 triệu xe trên toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2026, tiếp tục dẫn đầu thị trường ô tô thế giới. Thành tích này giúp hãng xe Nhật Bản bỏ xa đối thủ đứng thứ hai là Volkswagen với 4,13 triệu xe trong cùng kỳ.

Dù thị trường có nhiều biến động, Toyota vẫn là hãng xe ô tô bán chạy nhất thế giới. Ảnh: Toyota Việt Nam

Đây là năm thứ 7 liên tiếp Toyota đạt doanh số nửa đầu năm cao nhất toàn cầu, dù hãng đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các thương hiệu Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, doanh số Toyota vẫn giảm 2,9%. Đây là lần đầu tiên trong hai năm hãng ghi nhận mức sụt giảm doanh số trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6.

Sản lượng toàn cầu của Tập đoàn Toyota cũng giảm nhẹ 0,3%, đạt 5,51 triệu xe trong nửa đầu năm.

Tại một số thị trường quan trọng, Toyota ghi nhận những biến động đáng chú ý.

Do ảnh hưởng từ nhu cầu suy yếu và sự cạnh tranh gay gắt, doanh số Toyota tại Trung Quốc giảm 17,1%, xuống còn 694.670 xe.

Trong khi đó, lượng xe Toyota xuất khẩu từ Nhật Bản sang khu vực Trung Đông giảm mạnh 36%, còn 104.093 xe, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị khiến giá dầu tăng và chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng.

Camry là một trong những mẫu xe nổi bật của Toyota. Phiên bản hiện tại chỉ còn động cơ hybrid, một bước đi táo bạo vào thời điểm ra mắt nhưng không làm giảm niềm tin vào dòng sedan cỡ trung này. Ảnh: Toyota

Ngược lại, thị trường Bắc Mỹ vẫn duy trì sự ổn định với doanh số 1,45 triệu xe, tăng nhẹ 0,9% so với cùng kỳ.

Tổng doanh số Toyota tại các thị trường ngoài Nhật Bản đạt 4,30 triệu xe, giảm 4,5%. Dù vậy, ở những thị trường như Việt Nam, Toyota vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tới 21% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 35.410 xe. Nếu tính cả Lexus, tổng doanh số đạt 36.669 xe, tăng 22%. Trung bình, cứ mỗi giờ lại có 8 chiếc Toyota/Lexus được bán ra.

Hybrid tiếp tục là "át chủ bài" của Toyota

Thành công này được nhận định đến từ chiến lược "đa chiều" mà Toyota vẫn đang theo đuổi. Trong bối cảnh xe thuần điện vẫn đối mặt với nhiều thách thức về hạ tầng và nhu cầu ở một số thị trường, các mẫu xe điện hóa, đặc biệt là hybrid, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Toyota.

Doanh số các mẫu xe điện hóa của Toyota tăng 9,1%, đạt 2,71 triệu xe trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2026.

Phần lớn tăng trưởng của Toyota đến từ nhóm xe hybrid - lĩnh vực mà hãng đã đầu tư trong nhiều năm. Các mẫu xe như RAV4 Hybrid tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức hút của Toyota tại nhiều thị trường. Ảnh: Toyota

Thành công lớn với xe hybrid khiến nhiều người cho rằng Toyota mờ nhạt trong phân khúc xe điện. Tuy nhiên, thực tế, doanh số xe thuần điện (BEV) của hãng đã tăng tới 135%, đạt mức kỷ lục 193.172 xe. Xét trên con số tuyệt đối, doanh số này chưa phải là quá lớn so với một số hãng khác, song đủ để thấy Toyota không hoàn toàn "đi sau" ở mảng xe điện.

Bên cạnh đó, Toyota tiếp tục giữ được phong độ với nhóm xe động cơ đốt trong truyền thống. Chẳng hạn, thành công về doanh số của Toyota ở Việt Nam có đóng góp lớn từ việc hãng tạo ra được khoảng cách khá lớn với các hãng khác trong phân khúc này. So với thương hiệu theo sau, doanh số Toyota vượt hơn 10.000 xe.

Chiến lược đa chiều được nhận định đã giúp Toyota tiếp tục duy trì vị thế trong nhiều năm qua. Ảnh: Toyota Việt Nam

Ngoài ra, việc chiếm đến 65% thị phần xe hybrid cho thấy, khi muốn tìm mua xe xăng lai điện, phần lớn người dùng nghĩ ngay đến Toyota. Dự kiến mảng xe hybrid sẽ có đóng góp ngày càng lớn với Toyota Việt Nam, khi hãng công bố kế hoạch nâng cấp nhà máy, đầu tư dây chuyền lắp ráp xe hybrid trị giá khoảng 360 triệu USD ở Phú Thọ. Khi đi vào hoạt động, những chiếc xe hybrid của Toyota, vốn được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, được kỳ vọng sẽ có mức giá tốt hơn nữa.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 cho thấy dù thị trường ô tô toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng với sự trỗi dậy của các hãng xe Trung Quốc, Toyota vẫn duy trì lợi thế nhờ mạng lưới toàn cầu rộng lớn và chiến lược "đa chiều" giúp hãng không bỏ qua bất cứ nhu cầu nào của người tiêu dùng.