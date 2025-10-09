Toyota tất tay với công nghệ pin mới nhằm thay đổi cuộc chơi xe điện

Vào giữa tuần này, Toyota công bố quan hệ đối tác mới với Sumitomo Metal Mining nhằm sản xuất hàng loạt vật liệu dành cho pin thể rắn. Đáng chú ý, hãng xe Nhật tuyên bố mục tiêu trở thành công ty đầu tiên trên thế giới ứng dụng pin thể rắn toàn phần vào ô tô điện sản xuất hàng loạt.

Theo Toyota, loại pin mới này có thể cải thiện đáng kể quãng đường di chuyển, tốc độ sạc và công suất đầu ra, mở ra một bước ngoặt cho tương lai ngành ô tô.

Không giống như pin lithium-ion hiện nay vốn sử dụng chất điện phân lỏng, pin thể rắn của Toyota được cấu tạo từ cực dương, cực âm và chất điện phân rắn. Ngoài ra, loại pin công nghệ mới này hứa hẹn có kích thước nhỏ hơn, công suất cao hơn và tuổi thọ dài hơn.

Toyota dự kiến ra mắt mẫu xe điện trang bị pin thể rắn đầu tiên vào năm 2027 hoặc 2028. Thỏa thuận mới với Sumitomo là bước tiến quan trọng hướng đến mục tiêu thương mại hóa công nghệ pin này trên quy mô lớn.

Toyota có tham﻿ vọng lớn với pin thể rắn trên ô tô điện.

Ngoài Sumitomo, Toyota còn phối hợp với nhiều đối tác khác tại Nhật để đẩy nhanh quá trình thương mại hóa pin thể rắn. Động thái này nằm trong chiến lược quốc gia của Nhật Bản, nhằm xây dựng chuỗi cung ứng pin trong nước và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và Hàn Quốc.

Theo Electrek, các doanh nghiệp Nhật Bản, bao gồm cả Toyota, đang đầu tư tổng cộng khoảng 1.000 tỷ yên (7 tỷ USD) để phát triển ngành công nghiệp pin nội địa.

Tuy nhiên, Toyota không phải là cái tên duy nhất trong cuộc đua. Các tập đoàn ô tô hàng đầu như Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen và Honda cũng đang đẩy mạnh phát triển công nghệ pin tương tự.

Với Mercedes-Benz, họ đã thử nghiệm mẫu EQS trang bị pin thể rắn và đạt được quãng đường hơn 1.200 km chỉ với một lần sạc. Giám đốc công nghệ của hãng xe Đức gọi đây là “bước ngoặt mang tính cách mạng” của ngành xe điện , đồng thời tiết lộ Mercedes đặt mục tiêu đưa pin thể rắn vào sản xuất vào cuối thập kỷ này.

Ở Trung Quốc, hai ông lớn pin xe điện là CATL và BYD dự kiến cũng sẽ trình làng công nghệ tương tự vào khoảng năm 2027. Trong khi đó, SAIC MG đang đi từng bước khi mới ra mắt mẫu MG4 mới vào tháng 8. Đây được mô tả là mẫu xe điện sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới dùng “pin bán rắn”.