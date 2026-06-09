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Toyota làm hộp số sàn giả lập cho xe điện: Có cần số, chân côn, 'biết' chết máy

Nguyễn Hữu Hùng Cường/VTC News
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Hãng xe Nhật Bản đang nghiên cứu công nghệ mô phỏng hộp số cơ khí trên ô tô điện, thậm chí xe sẽ tự ngắt lực kéo và dừng lại nếu tài xế nhả chân côn sai kỹ thuật.

Hộp số sàn giả lập trên xe điện Lexus UX300e, tái hiện cảm giác lái xe số sàn truyền thống. (Video: CarsCoops)

Suốt nhiều thập kỷ qua, các kỹ sư ô tô luôn tìm mọi cách để việc lái xe trở nên dễ dàng hơn. Thế nhưng, tập đoàn Toyota cùng thương hiệu xe sang trực thuộc là Lexus lại đang đi ngược lại xu hướng để tìm kiếm niềm vui cầm lái nguyên bản. Tài liệu bản quyền mới được công bố cho thấy hãng xe này vẫn đang hoàn thiện hệ thống hộp số sàn giả lập dành cho ô tô điện, đi kèm đầy đủ cần số và bàn đạp ly hợp. Công nghệ này có khả năng tự đánh giá trình độ của người lái để điều chỉnh độ khó, đồng thời giả lập chính xác hiện tượng chết máy nếu tài xế phối hợp chân côn và chân ga thiếu nhịp nhàng.

Dù ô tô điện không có động cơ đốt trong để tắt hệ thống đánh lửa hay có bộ số bánh răng cơ khí để bị hư hại, ý tưởng của Toyota vẫn tái hiện trải nghiệm lái xe số sàn với độ chân thực rất cao. Theo hồ sơ được tiết lộ, nếu người lái chọn sai cấp số, nhả chân côn quá nhanh, máy tính trung tâm sẽ lập tức ngắt lực kéo từ mô-tơ điện và đưa xe dừng hẳn lại nhằm mô phỏng hiện tượng chết máy.

Toyota đã thử nghiệm trong vài năm trở lại đây. Phiên bản thử nghiệm đầu tiên từng xuất hiện trên chiếc Lexus UX300e vào năm 2022, kết hợp giữa cần số, chân côn cơ học và hệ thống giả lập âm thanh động cơ nhằm giúp một chiếc ô tô điện mang lại cảm giác vận hành sống động như một mẫu xe thể thao truyền thống.

Tài liệu mới nhất cho thấy hãng xe Nhật Bản đang muốn đưa công nghệ này giống thực tế hơn. Phần mềm điều khiển sẽ tự động tính toán dải vòng tua máy ảo để xác định cấp số tài xế đang chọn có phù hợp với tốc độ thực tế hay không. Nếu dải vòng tua máy ảo xuống quá thấp khi xe bắt đầu lăn bánh, động cơ giả lập sẽ lập tức bị ngắt.

Hệ thống của Toyota cũng có khả năng nhận biết trình độ của người ngồi sau vô lăng. Công nghệ phân tích thói quen điều khiển xem tài xế có kinh nghiệm đi xe số sàn hay không để tự động điều chỉnh các tính năng hỗ trợ. Những người mới lái được hệ thống kích hoạt sẵn tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, trong khi những tài xế kinh nghiệm hơn phải tự đỡ chân côn, giữ chân ga để xe không bị trôi lùi trên dốc. Chức năng kiểm soát khởi hành cũng được tích hợp, cho phép người lái thực hiện thao tác nhả chân côn ảo một cách dứt khoát để xe bứt tốc mạnh mẽ nhất.

Vào năm ngoái, một đại diện đội ngũ kỹ thuật của Lexus từng chia sẻ rằng những rào cản về mặt pháp lý tại một số quốc gia vẫn là nguyên nhân khiến chương trình này chưa thể đưa vào sản xuất thương mại. Tại Anh hay Nhật Bản, các tài xế vượt qua bài sát hạch bằng xe số tự động sẽ không được phép điều khiển xe số sàn. Do đó, nếu một chiếc ô tô điện sở hữu hệ thống giả lập có thể bật tắt linh hoạt này, việc xác định người lái phải dùng loại giấy phép lái xe nào vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Hiện tại Toyota chưa có quyết định chính thức đưa ý tưởng này lên các dây chuyền sản xuất thương mại hay không.

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Tags

xe điện

VTC News

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