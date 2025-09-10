Toyota Innova ngừng bán tại thị trường Việt Nam

Hiện nay trên website của Toyota Việt Nam, danh mục sản phẩm chính thức tại nước ta đã không còn cái tên Toyota Innova . Theo thông tin từ hãng xe Nhật, mẫu MPV này đã hết hàng và sẽ ngừng bán vì "thay đổi chiến lược sản phẩm".

Dòng xe MPV Innova không còn xuất hiện trên website của Toyota Việt Nam.

Trước đó, Toyota Việt Nam bán song song Innova và Innova Cross. Trong đó, Innova chỉ có bản số sàn giá 755 triệu đồng, khung gầm thang rời, định hướng dành cho kinh doanh dịch vụ.

Còn với Innova Cross, đây là mẫu xe mới ra mắt từ tháng 10/2023, khung gầm liền khối như những chiếc crossover đô thị, thiết kế có phần hiện đại hơn, phù hợp với cả nhóm khách hàng mua xe gia đình .

Về mặt doanh số, Innova có lượng tiêu thụ khá khiêm tốn. Cụ thể, lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, mẫu MPV này mới bán được 232 xe, thấp nhất phân khúc.

Toyota Innova có doanh số thấp hơn đáng kể so với Innova Cross.

Trong khi đó, Innova Cross bán được 4.162 xe. Mức doanh số này nhiều hơn cả mẫu MPV cỡ nhỏ cùng nhà là Veloz Cross (3.954 xe) cũng như Avanza Premio (679 xe), nhưng thấp hơn nhiều Mitsubishi Xpander (9.740 xe).

Những con số trên cũng phản ánh sự thay đổi trong thị hiếu người dùng Việt, khi khách hàng có xu hướng chọn các mẫu MPV cỡ nhỏ, giá dễ tiếp cận, ưu tiên kiểu dáng hiện đại, nhiều công nghệ tiện nghi hơn.

Toyota Innova được bán tại Việt Nam từ năm 2006 và nhanh chóng chiếm lĩnh phân khúc MPV nhờ thiết kế thực dụng, bền bỉ, đặc biệt phù hợp cho nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ.

Ở thời kỳ đỉnh cao năm 2018, Innova từng đạt doanh số hơn 14.500 xe/năm. Tuy nhiên cũng từ đây, mẫu xe nhà Toyota bắt đầu lao dốc khi bị mất thị phần vào tay những mẫu xe 7 chỗ cỡ nhỏ giá rẻ như Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Suzuki XL7 hay Hyundai Stargazer.

Ở năm 2025, phân khúc này ngày càng cạnh tranh hơn với sự xuất hiện của những mẫu xe Trung Quốc như GAC M6 Pro hay MG G50. Ngoài ra, các dòng ô tô điện mới cũng trở thành sự lựa chọn phổ biến cho xe dịch vụ hiện nay, nhờ ưu thế về chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp hơn đáng kể so với xe xăng.