Mẫu MPV này có thiết kế mới, thêm trang bị và hệ truyền động hybrid dùng được xăng E85.

Ngày 25/11, Toyota Kirloskar Motor (TKM) ra mắt Innova Cross bản nâng cấp tại New Delhi, Ấn Độ. Tại thị trường này, mẫu xe mang tên Innova HyCross. Theo TKM, đây là mẫu xe Flex Hybrid Electric đầu tiên tại Ấn Độ. Xe có giá khởi điểm 19,99 lakh rupee, khoảng 550 triệu đồng. Đại lý bắt đầu nhận đặt hàng từ ngày 26/11.

Toyota Innova Hycross mới chính thức mở bán tại Ấn Độ. Ảnh: Toyota

Innova Cross nâng cấp thiết kế và bổ sung trang bị

Innova Cross mới có cản trước và lưới tản nhiệt được thiết kế lại. Lưới tản nhiệt sử dụng họa tiết hình tam giác. Bên cạnh đó, đèn định vị ban ngày LED xếp tầng kéo dài vào lưới tản nhiệt phía trên. Hốc gió dưới dạng 3D tích hợp viền đèn sương mù. Đồng thời, đèn pha LED projector và đèn hậu xếp tầng cũng được thiết kế mới.

Ngoài ra, Innova Cross có mâm hợp kim, cánh gió sau, nẹp crôm phía sau và cửa sổ trời toàn cảnh. Xe có 5 màu sơn gồm Super White, Platinum White Pearl Mica, Silver Metallic, Blackish Ageha Glass Flake và Attitude Black Mica.

Không gian bên trong Innova Cross mới có tùy chọn 7 chỗ hoặc 8 chỗ ngồi. Ảnh: Toyota

Bên trong, Innova Cross có tùy chọn 7 chỗ hoặc 8 chỗ ngồi. Cụ thể, bản 7 chỗ dùng hàng ghế thứ hai dạng ghế cơ trưởng kèm bàn phụ hai bên. Trong khi đó, bản 8 chỗ có hàng ghế thứ hai gập 60:40. Hàng ghế thứ hai của Innova Cross có chức năng ottoman chỉnh điện. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng và có nhớ vị trí. Thêm vào đó, hàng ghế trước được trang bị tính năng thông gió.

Màn hình giải trí và màn hình thông tin trên Innova Cross đều có kích thước 12,3 inch. Hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bên cạnh đó, xe có dàn âm thanh JBL 9 loa và điều hòa tự động hai vùng. Xe còn có camera 360 độ và cốp điện.

Về an toàn, Innova Cross có gói Toyota Safety Sense 3.0. Gói này gồm ga tự động thích ứng dùng radar, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và đèn pha tự động. Ngoài ra, Innova Cross có 6 túi khí, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Innova Cross mới tương thích xăng sinh học E85. Ảnh: Toyota

Innova Cross dùng hệ truyền động hybrid tương thích xăng E85

Innova Cross bản nâng cấp sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp hệ thống Toyota Hybrid System. Theo TKM, động cơ có thể dùng xăng pha ethanol với tỷ lệ từ E20 đến E85. Nói cách khác, nhiên liệu có thể chứa từ 20% đến 85% ethanol. Tổng công suất của hệ thống đạt 147 kW (khoảng 197 mã lực), đi kèm hộp số e-Drive.

Theo công bố, Innova Cross tiêu thụ 22,58 km/lít khi dùng xăng E20. Mức này tương đương khoảng 4,4 lít/100 km. Đồng thời, người lái có thể chọn 3 chế độ lái gồm EV, Eco và Power. Bên cạnh đó, pin hybrid được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km.

Innova Cross hybrid có 4 phiên bản là G, GX, VX và ZX. Bản G, GX và VX có cả cấu hình 7 và 8 chỗ, bản ZX chỉ có cấu hình 7 chỗ. Song song đó, TKM vẫn bán Innova HyCross đời cũ bản GX máy xăng, giá từ 19,59 lakh rupee, tương đương 549 triệu đồng.