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Toyota Innova Cross 2027 lộ nội thất trên đường thử: Màn hình lớn hơn, hứa hẹn nâng cấp hàng loạt tiện nghi

Bảo Lâm
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Toyota Innova Cross facelift tiếp tục xuất hiện trên đường thử với nhiều chi tiết nội thất được hé lộ. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời được cho là sẽ sở hữu màn hình giải trí lớn hơn, bổ sung thêm tiện nghi và cải thiện trải nghiệm sử dụng trước khi chính thức ra mắt.

Toyota Innova Cross facelift có thể được nâng cấp đáng kể về nội thất

Toyota đang tiếp tục chạy thử Toyota Innova Cross facelift tại nhiều thị trường trước thời điểm ra mắt dự kiến vào năm 2027. Sau khi ngoại thất được ghi lại trong các lần thử nghiệm trước, loạt ảnh mới đã cho thấy những thay đổi đầu tiên bên trong khoang cabin.

Toyota Innova Cross facelift lộ nội thất trên đường thử. Ảnh: Rushlane

Điểm đáng chú ý nhất là màn hình giải trí trung tâm có kích thước lớn hơn đáng kể so với màn hình 10,1 inch trên mẫu xe hiện hành. Theo nhiều nguồn tin, Toyota có thể nâng kích thước màn hình lên khoảng 12 inch, đồng thời sử dụng giao diện mới để cải thiện khả năng hiển thị và tốc độ phản hồi.

Ngoài ra, cụm đồng hồ kỹ thuật số cũng được kỳ vọng sẽ được nâng cấp cả về kích thước lẫn giao diện hiển thị, mang lại trải nghiệm hiện đại hơn cho người lái.

Nhiều trang bị tiện nghi mới có thể xuất hiện

Bên cạnh màn hình trung tâm, Toyota Innova Cross facelift được cho là sẽ cải thiện chất lượng vật liệu nội thất và khả năng cách âm.

Một số trang bị được dự đoán sẽ xuất hiện trên bản nâng cấp gồm ghế phụ chỉnh điện, camera 360 độ có độ phân giải cao hơn, hệ thống âm thanh cao cấp, đèn nền cho các nút bấm cửa, cùng nhiều tính năng kết nối mới.

Toyota Innova Cross facelift xuất hiện với nhiều thay đổi mới. Ảnh: Rushlane

Tuy nhiên, những thông tin này mới chỉ dựa trên nguyên mẫu thử nghiệm và chưa được Toyota xác nhận chính thức.

Ở phiên bản hiện hành, Innova Cross vốn đã sở hữu nhiều tiện nghi như cửa sổ trời toàn cảnh, ghế trước làm mát, cửa hậu đóng mở điện, điều hòa tự động đa vùng và ghế thương gia Ottoman trên các phiên bản cao cấp. Vì vậy, bản facelift nhiều khả năng sẽ tập trung nâng cao trải nghiệm người dùng thay vì thay đổi hoàn toàn thiết kế.

Ngoại thất Toyota Innova Cross facelift cũng được tinh chỉnh

Các nguyên mẫu thử nghiệm trước đó cho thấy phần đầu xe sẽ được thiết kế lại với lưới tản nhiệt mới, cản trước thể thao hơn và cụm đèn pha LED được nâng cấp.

Ở phía sau, đèn hậu được cho là sẽ có đồ họa LED mới trong khi phần thân xe và kích thước tổng thể gần như được giữ nguyên. Bộ mâm hợp kim cũng có thể xuất hiện thiết kế mới nhằm tạo điểm nhấn cho phiên bản facelift.

Động cơ dự kiến giữ nguyên

Nhiều khả năng Toyota Innova Cross facelift vẫn sử dụng hai tùy chọn động cơ gồm máy xăng 2.0L hút khí tự nhiên và hệ truyền động hybrid 2.0L.

Một số nguồn tin tại Ấn Độ cho biết Toyota cũng có thể bổ sung phiên bản Flex Fuel ở thị trường này, trong khi hệ thống khung gầm TNGA-C và hộp số nhiều khả năng không thay đổi.

Hiện Toyota vẫn chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức của mẫu MPV này. Nếu không có thay đổi, Toyota Innova Cross facelift có thể được giới thiệu trong năm 2027 sau khi hoàn tất quá trình thử nghiệm.

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