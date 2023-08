Toyota Corolla Cross giảm cao nhất 95 triệu tại đại lý, bản G còn 670 triệu, rẻ ngang Seltos và Creta

Một đại lý Toyota ở phía Bắc đang chào bán Corolla Cross với mức giảm 85-95 triệu đồng. Cụ thể, bản G giảm 85 triệu đồng, từ 755 triệu đồng xuống 670 triệu đồng, còn bản HEV giảm 95 triệu đồng, từ 955 triệu đồng xuống 860 triệu đồng. Nhân viên tư vấn bán hàng cho biết, mỗi phiên bản chỉ còn 1 chiếc duy nhất, đều sản xuất 2022.

Trong khi đó, nhiều đại lý Toyota ở phía Nam cũng đồng loạt ưu đãi 10% lệ phí trước bạ cho mẫu xe này, tương đương mức giảm tiền mặt 75,5 - 95,5 triệu đồng.

Toyota Corolla Cross đang được ưu đãi lớn tại đại lý.

Ưu đãi này do phía đại lý tự đưa ra nên sẽ khác nhau về giá trị vì còn phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và lượng xe tồn kho ở từng đại lý. Trong khi đó, phía Toyota Việt Nam hiện ưu đãi 50% trước bạ cho Corolla Cross, áp dụng trên toàn quốc.

Với mức giá thấp nhất 670 triệu đồng, Toyota Corolla Cross bản G ngang ngửa với các mẫu xe Kia Seltos 1.6L AT Premium (689 triệu đồng) và Hyundai Creta Đặc biệt (690 triệu đồng).

Đợt giảm giá lần này không khó hiểu. Nền kinh tế chung suy thoái dẫn đến sức mua của thị trường ô tô đang giảm mạnh, trong khi đó, các đối thủ Kia Seltos và Hyundai Creta lắp ráp trong nước nên được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Toyota Corolla Cross nhập Thái Lan không thuộc diện được hưởng ưu đãi này.

Toyota Corolla Cross hiện là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV/Crossover cỡ B và B+ tại Việt Nam. Nửa đầu năm 2023, mẫu xe này đạt doanh số 6.341 xe, xếp trên Hyundai Creta (4.437 xe), Kia Seltos (3.304 xe) và Honda HR-V (1.581 xe).

So với các xe trong phân khúc, điểm nổi bật của Corolla Cross là trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn, điều mà xe Toyota trước đây thường thua thiệt so với đối thủ. Một số trang bị nổi bật trên Corolla Cross có đèn chiếu sáng LED, màn hình lớn sau vô lăng, cửa sổ trời hay gói an toàn Toyota Safety Sense 2.0 với nhiều tính năng tiên tiến nhất phân khúc... cùng tùy chọn động cơ hybrid.