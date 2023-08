Mercedes-Benz giảm giá loạt xe tại Việt Nam: Nhiều nhất hơn nửa tỷ, G 63 chính hãng giá thấp chưa từng có

Trong tháng 8 và tháng 9/2023, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) áp dụng chương trình giảm giá dành cho dải sản phẩm đang bán trong nước. Cụ thể, những ai hoàn tất thủ tục thanh toán 100% giá trị hợp đồng được hưởng mức giảm 4,55% trên giá niêm yết của xe, tương đương khoảng 50% giá trị VAT.

Mẫu xe có giá thấp nhất là C-Class 2023 hiện có 3 phiên bản là C 200 Avantgarde, C 200 Avantgarde Plus và C 300 AMG. Mức giảm lần lượt được áp dụng là 77,7 triệu, 87 triệu và 100 triệu đồng.

Như vậy, giá bán sau giảm của C 300 AMG gần hơn với BMW 330i M Sport 2023 (niêm yết là 1,869 tỷ đồng). 3-Series cũng đang là dòng xe được BMW giảm giá mạnh.

Bảng giá khuyến mãi mới của Mercedes-Benz tại Việt Nam

E-Class có mức ưu đãi từ 98 triệu tới 146 triệu đồng, giá sau giảm là 2,054 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn E 180 và 3,06 tỷ đồng cho bản E 300 AMG cao cấp nhất. Mức giá này vẫn có phần khó cạnh tranh so với đối thủ BMW khi 5-Series có giá từ trên 1,8 tỷ tới 2,7 tỷ đồng.



Mercedes-Benz S-Class có hai phiên bản S 450 là tiêu chuẩn và Luxury được giảm giá mạnh. Giá sau ưu đãi lần lượt 4,8 tỷ và 5,3 tỷ đồng. Mức giá này đều có sức cạnh tranh hơn hẳn BMW 7-Series thế hệ mới đang bán trong nước.

Đối với dải sản phẩm SUV, mẫu xe được giảm nhiều nhất là Mercedes-AMG G 63 với ưu đãi lên tới 534,6 triệu đồng, tức gần bằng một chiếc Kia Sonet bản tầm trung. Ngoài ra, các mức giảm của dòng SUV khác gồm GLA 45 (156 triệu), GLB giảm nhiều nhất 129 triệu đồng, GLS 450 (241 triệu đồng),... đều khá nhiều.

Duy nhất mẫu GLC 2023 (mã X254) không áp dụng chương trình ưu đãi kể trên nhưng do là xe lắp ráp nên vẫn hưởng 50% trước bạ.

Mercedes-AMG G 63 là mẫu xe có mức giảm cao nhất trong đợt khuyến mãi chính hãng này. Bản V1 có ngoại hình gần giống Edition 1 có giá rẻ hơn cả xe nhập ngoài.

Sản phẩm mang thương hiệu Maybach cũng có mức giảm sâu. Maybach S 450 có mức giảm lên tới 373 triệu đồng và GLS 480 là 394 triệu đồng. Hai phiên bản Maybach khác là S 680 và GLS 600 không được hưởng chương trình ưu đãi.

Để người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận xe điện dễ dàng hơn, hai phiên bản EQS 450 và EQS 580 có mức giảm lần lượt 220 triệu và 271 triệu đồng. Chưa kể, những mẫu xe điện không bị tính lệ phí trước bạ ra biển cho tới hết tháng 3/2025.

Mẫu GLC 2023 không nằm trong đợt ưu đãi kể trên. Chỉ có duy nhất GLC 300 Coupe (đời cũ) có mức giảm 142 triệu đồng).

Bên cạnh chương trình giảm 50% VAT, MBV cho biết những khách hàng từng mua xe Mercedes-Benz trước đây (đã được hãng công bố vào tháng 7/2023) vẫn được áp dụng đồng thời chương trình tri ân với mức ưu đãi 2% tính trên giá bán lẻ.