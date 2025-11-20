Toyota có loại pin cực xịn, ngành xe điện sắp bị đảo lộn?

1. Mazda Việt Nam giới thiệu xe mới, gợi nhớ VF 3

Mazda Việt Nam bất ngờ giới thiệu MX-5 - mẫu roadster cỡ nhỏ mui trần, được hãng tự tin gọi là “mẫu roadster bán chạy nhất thế giới với hơn 1 triệu xe”. Xe dài chỉ khoảng 3,9 m, thiên về cảm giác lái - triết lý tương tự cách VF 3 đang được định vị ở Việt Nam.

Phiên bản được giới thiệu là MX-5 Miata RF 35th Anniversary Edition, sản xuất giới hạn theo từng thị trường, có biển số thứ tự riêng. Xe dùng động cơ 2.0L Skyactiv-G 181 mã lực, hộp số sàn 6 cấp (tùy chọn tự động), dẫn động cầu sau, nhiều nâng cấp treo Bilstein, vi sai chống trượt và gói an toàn đầy đủ.

Ngoại thất sơn màu đỏ Artisan Red 3 lớp, nội thất da Nappa, âm thanh Bose; tại Mỹ giá từ 36.250 USD (khoảng 956 triệu đồng).

2. Pin Toyota đe dọa trật tự làng xe điện?

Toyota gây chú ý khi công bố lộ trình pin thể rắn mới, đặt mục tiêu giữ tới 90% dung lượng sau 40 năm sử dụng, vượt xa chuẩn pin lithium-ion hiện nay vốn chỉ được bảo hành khoảng 8-10 năm.

Tại Japan Mobility Show, hãng giới thiệu roadmap phát triển và cho biết tuổi thọ pin dự kiến gấp gần 2,7 lần tuổi thọ trung bình một chiếc ô tô tại Mỹ. Lãnh đạo bộ phận trung hòa carbon Keiji Kaita thừa nhận chi phí ban đầu cao, nhưng tin rằng độ bền cực lớn sẽ bù lại.

Toyota đã bắt tay các “ông lớn” vật liệu như Idemitsu Kosan, Sumitomo Metal Mining để chủ động nguồn điện giải, cathode. Pin thể rắn được kỳ vọng giúp xe nhẹ hơn, an toàn hơn, giảm rác thải pin và có thể được ưu tiên triển khai trên xe thể thao điện hóa Lexus trước, sau đó là xe hybrid; nếu thành công, công nghệ này có thể đảo lộn trật tự thị trường xe điện trong giai đoạn 2027–2028.

3. Honda CR-V e:HEV RS nhập Thái “kèm lạc” 30–70 triệu

Honda CR-V e:HEV RS nhập Thái đang rơi vào cảnh khan hàng, khiến nhiều đại lý báo giá kiểu “kèm lạc”. Khách muốn lấy xe phải mua thêm gói phụ kiện từ 30–35 triệu đồng ở miền Trung, lên tới 50–70 triệu đồng tại Hà Nội.

Thậm chí có nơi rao bán cả xe chạy thử màu đỏ mới đi khoảng 3.000 km với giá 1,257 tỷ đồng, thấp hơn xe mới chỉ 10 triệu nhưng giúp tiết kiệm khoảng 8% lệ phí trước bạ.

Trong bối cảnh đó, Honda Việt Nam xác nhận từ đời 2026, CR-V e:HEV sẽ chuyển sang lắp ráp tại nhà máy ở Phú Thọ, dự kiến có 2 bản RS và L, giao xe từ tháng 2/2026.

Bản lắp ráp được kỳ vọng có cần số dạng phím bấm, nội thất hiện đại hơn, vẫn dùng hệ truyền động hybrid 2.0L 204 mã lực, hộp số e-CVT, gói Honda Sensing đầy đủ và bổ sung cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

4. Xe Trung Quốc tại Nga lao dốc gần 60%

Xuất khẩu ô tô Trung Quốc sang Nga trong 9 tháng đầu năm chỉ đạt khoảng 357.700 xe, giảm tới 58% so với cùng kỳ, kéo Nga tụt từ vị trí thị trường xuất khẩu số 1 xuống thứ 3, sau Mexico và UAE.

“Kỷ nguyên kiếm tiền dễ” của các hãng Trung Quốc tại Nga - từng giúp lượng xe xuất sang Nga năm 2023 vọt lên 950.000 chiếc - đang nhanh chóng khép lại. Nguyên nhân chính được nêu là Nga siết chính sách với xe nhập khẩu, tăng phí tái chế, cộng thêm nhu cầu thị trường nguội lạnh.

Hệ quả, chỉ riêng quý I/2025 đã có 274 showroom ô tô tại Nga đóng cửa, trong đó 213 thuộc các hãng Trung Quốc. Ngay cả “ông lớn” như Chery cũng lên kế hoạch thu hẹp hoạt động, bán bớt tài sản, cắt giảm thương hiệu và kênh phân phối tại Nga tới năm 2027.

5. Chở trẻ em trên ô tô có thể dùng cả đai, ghế hoặc đệm chuyên dụng

Theo Cục CSGT, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định từ 1/1/2026, khi chở trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m trên ô tô, tài xế không được cho trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái (trừ xe chỉ có một hàng ghế) và bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ.

Thiết bị có thể là đai trẻ em, ghế trẻ em hoặc đệm trẻ em, tùy điều kiện gia đình và loại xe.

Người không tuân thủ sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng theo Nghị định 168/2024. Đại diện Cục CSGT nhấn mạnh việc này giống như đội mũ bảo hiểm: mục tiêu là bảo vệ nhóm yếu thế không thể tự bảo vệ mình, đồng thời phù hợp khuyến cáo quốc tế và Công ước Viên về an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng kêu gọi phụ huynh chủ động trang bị sớm, thay vì đợi tới sát thời điểm áp dụng xử phạt.