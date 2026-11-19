Một chủ xe tại Mỹ khởi kiện Toyota, cáo buộc hãng bán chiếc Camry Hybrid 2026 dù đã biết xe có lỗi ở bộ biến tần hybrid. Vụ việc liên quan đến đợt triệu hồi hơn 55.000 xe Toyota Camry Hybrid và Corolla Cross Hybrid tại thị trường này.

Toyota bị cáo buộc bán xe khi đã biết lỗi

Toyota đang đối mặt với một vụ kiện tập thể được đề xuất tại Mỹ, liên quan đến lỗi ở bộ biến tần (inverter) trên mẫu Camry Hybrid 2026. Nguyên đơn là Michael Jaffe, một người sống tại bang Illinois, cho rằng hãng xe Nhật Bản đã biết về vấn đề kỹ thuật nhưng vẫn bán xe cho khách hàng.

Toyota Camry hybrid bị kiện do gặp lỗi ở cụm biến tần. Ảnh: Toyota

Theo đơn kiện, Jaffe mua chiếc Toyota Camry Hybrid vào tháng 12/2025, chỉ vài ngày trước khi đợt triệu hồi liên quan được công bố. Người này cho biết không thể sử dụng xe trong nhiều tháng sau khi mua, đồng thời cho rằng lỗi kỹ thuật khiến giá trị chiếc xe bị suy giảm.

Vấn đề nằm ở các bu lông bên trong cụm biến tần hybrid không được siết đúng lực. Đây là bộ phận có nhiệm vụ điều phối dòng điện giữa động cơ điện, pin hybrid và các thành phần liên quan trong hệ truyền động.

Hơn 55.000 xe Toyota bị triệu hồi tại Mỹ

Theo hồ sơ triệu hồi số 25V869 gửi Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA), Toyota đã nhận được báo cáo về một chiếc xe không thể khởi động vào tháng 11/2025. Sau khi kiểm tra, đại lý xác định nguyên nhân xuất phát từ một bu lông bị lỏng bên trong cụm biến tần.

Camry Hybrid bị triệu hồi, Toyota tiếp tục vướng kiện tụng vì cáo buộc che giấu lỗi. Ảnh: Toyota

Đến tháng 12/2025, Toyota triển khai triệu hồi hơn 55.000 xe Camry Hybrid và Corolla Cross Hybrid tại Mỹ để xử lý vấn đề. Lỗi này có thể khiến xe mất khả năng truyền động khi đang vận hành, thậm chí làm tăng nguy cơ cháy trong một số trường hợp.

Toyota phản bác các cáo buộc trong đơn kiện, cho biết đã cung cấp xe thay thế miễn phí cho Jaffe trong thời gian chờ phương án khắc phục. Hãng cũng lập luận rằng việc sửa chữa được thực hiện miễn phí nên nguyên đơn không phải chịu thiệt hại có thể bồi thường.

Vụ kiện chỉ nhắm đến một nhóm khách hàng nhất định

Đáng chú ý, vụ kiện không tự động áp dụng cho toàn bộ chủ xe nằm trong diện triệu hồi. Nhóm khách hàng được đề cập là những người mua xe mới thuộc diện ảnh hưởng tại các đại lý Toyota ở bang Illinois trong năm 2025.

Tranh chấp hiện tập trung vào việc liệu chương trình sửa chữa miễn phí và xe thay thế có đủ để bù đắp những bất tiện mà khách hàng gặp phải, cũng như khoản thiệt hại về giá trị xe mà nguyên đơn cáo buộc.

Toyota sẽ cung cấp xe thay thế cho khách hàng trong thời gian chờ khắc phục lỗi trên Camry Hybrid. Ảnh: Toyota

Đây không phải lần đầu Toyota đối mặt với tranh chấp liên quan đến hệ thống hybrid. Trước đó, một số mẫu Prius đời 2010-2015 và Prius V đời 2012-2017 cũng từng vướng vấn đề với bộ biến tần, dù nguyên nhân khi đó liên quan đến lỗi linh kiện điện tử thay vì bu lông lắp ráp.

Vụ việc mới một lần nữa đặt ra câu hỏi về quy trình kiểm soát chất lượng và cách Toyota xử lý các lỗi kỹ thuật trên xe hybrid. Tuy nhiên, không thể từ một vụ kiện riêng lẻ kết luận rằng xe hybrid có độ tin cậy thấp hơn xe sử dụng động cơ đốt trong. Dữ liệu Consumer Reports được Autoblog dẫn lại cho thấy xe hybrid trung bình ghi nhận ít vấn đề hơn 15% so với xe chạy xăng thuần túy.