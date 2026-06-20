Top trường công lập có điểm chuẩn THẤP NHẤT Hà Nội: Có nơi chỉ 2,8 điểm/môn đã đỗ

Điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội năm nay tiếp tục gây chú ý khi khoảng cách giữa trường cao nhất và thấp nhất lên tới hơn 17 điểm.

Tối 19/6, Sở GD&ĐT Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Kết quả năm nay tiếp tục cho thấy sự phân hóa rất lớn giữa các trường trên địa bàn Thủ đô.

Trong khi nhiều trường tốp đầu yêu cầu thí sinh phải đạt trung bình gần 9 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển thì ở chiều ngược lại, một số trường công lập lại ghi nhận mức điểm chuẩn khá thấp, chỉ gần 3 điểm/môn.

Theo danh sách vừa được công bố, Trường TH, THCS và THPT Minh Châu là trường có điểm chuẩn thấp nhất toàn thành phố với 8,5 điểm cho tổng 3 môn thi. Điều này đồng nghĩa thí sinh chỉ cần đạt trung bình khoảng 2,83 điểm mỗi môn vẫn có thể trúng tuyển vào một trường THPT công lập.

Danh sách các trường có mức điểm chuẩn thấp nhất thành phố Hà Nội năm 2026 (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Không chỉ Minh Châu, nhiều trường ngoại thành khác cũng có điểm chuẩn ở mức thấp. Đứng ngay sau là THPT Mỹ Đức C với 9 điểm, tương đương trung bình 3 điểm/môn. Đáng chú ý, mức điểm này giảm tới 3,5 điểm so với năm trước, cho thấy đầu vào cạnh tranh của trường đang có sự suy giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, hàng loạt trường như THPT Minh Quang, THPT Lưu Hoàng, THPT Đại Cường, THPT Hợp Thanh hay THPT Ứng Hòa B cũng nằm trong nhóm có điểm chuẩn thấp nhất toàn thành phố.

Điểm trúng tuyển của các trường này chỉ dao động từ 10 đến 13 điểm, đồng nghĩa nhiều thí sinh chỉ cần đạt trung bình khoảng 3 - 4 điểm/môn đã có thể giành suất vào trường công lập.

Sự chênh lệch càng trở nên rõ nét khi đặt cạnh nhóm trường dẫn đầu. Năm nay, THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông và THPT Yên Hòa cùng có điểm chuẩn cao nhất thành phố với 26 điểm. Tính trung bình, học sinh phải đạt khoảng 8,66 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển. Như vậy, khoảng cách giữa trường có điểm chuẩn cao nhất và thấp nhất lên tới 17,5 điểm

Các trường nằm trong nhóm 10 trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất Hà Nội năm 2026, phản ánh sự cạnh tranh gay gắt và mức độ phân hóa rõ rệt trong tuyển sinh THPT công lập của Thủ đô. (Ảnh: Dân trí)

Năm 2026, Hà Nội có gần 124.000 thí sinh đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu của các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố vào khoảng 81.500 học sinh, tương đương gần 2/3 số thí sinh dự thi. Phần còn lại sẽ tiếp tục theo học tại các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệP, giáo dục thường xuyên hoặc các cơ sở đào tạo nghề theo định hướng và nhu cầu của từng học sinh.

Dữ liệu điểm chuẩn năm nay cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các trường THPT công lập. Khoảng cách hơn 17 điểm giữa hai nhóm trường phản ánh sự khác biệt về quy mô đăng ký nguyện vọng, chỉ tiêu tuyển sinh cũng như đặc điểm phân bố học sinh giữa các khu vực của thành phố.

Thực tế này tiếp tục cho thấy bức tranh tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội có sự phân hóa rõ rệt giữa các trường. Nhiều trường tại khu vực trung tâm ghi nhận số lượng nguyện vọng đăng ký cao, kéo theo mức điểm chuẩn và tỷ lệ cạnh tranh lớn. Trong khi đó, một số trường ở khu vực ngoại thành có điểm chuẩn thấp hơn do số lượng hồ sơ đăng ký ít hơn so với năng lực tuyển sinh. Xu hướng này đã xuất hiện trong nhiều năm gần đây và tiếp tục được thể hiện rõ qua kết quả tuyển sinh năm 2026.

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