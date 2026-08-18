Top 8 điểm đến được 'săn đón' nhất dịp Quốc khánh từ Nam chí Bắc

Từ "Nóc nhà Đông Dương" đến những bãi biển từng được vinh danh đẹp nhất hành tinh, loạt điểm đến từ Bắc vào Nam hứa hẹn hút khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

Những điểm đến được 'săn đón' nhất dịp Quốc khánh từ Nam chí Bắc

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục dịp Quốc khánh năm 2026, từ thứ Bảy ngày 29/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9. Kỳ nghỉ dài ngày mở ra cơ hội cho những chuyến du lịch xa, trong khi hàng loạt điểm đến trên cả nước cũng chuẩn bị nhiều hoạt động vui chơi, lễ hội và trải nghiệm dành cho du khách.

Dưới đây là 8 điểm đến đáng chú ý từ Bắc vào Nam trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay.

1. Fansipan – ngắm mùa vàng trên "Nóc nhà Đông Dương"

Với những người muốn tìm nơi mát mẻ vào thời điểm giao mùa hè thu, Fansipan là một lựa chọn đáng chú ý. Tháng 9 cũng là lúc vùng núi Tây Bắc bước vào mùa lúa chín, thung lũng Mường Hoa khoác lên mình sắc vàng đặc trưng.

Với những người muốn tìm nơi mát mẻ vào thời điểm giao mùa hè thu, Fansipan là một lựa chọn đáng chú ý. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Theo thông tin từ Sun World, lễ thượng cờ là một trong những hoạt động đặc biệt được tổ chức trên đỉnh Fansipan. Giữa biển mây và núi rừng Hoàng Liên Sơn, khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên kỳ đài ở độ cao hơn 3.000 m trong tiếng Quốc ca tạo nên trải nghiệm đặc biệt với nhiều du khách.

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, khu vực Bản Mây dưới chân Fansipan còn là nơi du khách có thể khám phá văn hóa bản địa thông qua các hoạt động tái hiện đời sống, nghề thủ công, nghi lễ và sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao.

2. Hạ Long – vui chơi từ ngày đến đêm

Không quá xa Hà Nội, Hạ Long là lựa chọn phù hợp với những du khách muốn kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi và khám phá di sản trong một chuyến đi ngắn ngày.

Khu vực Ngọn Hải Đăng đang trở thành điểm check-in với không gian lấy cảm hứng từ thương cảng, hướng tầm nhìn ra vịnh Hạ Long và những cánh buồm đỏ nổi bật.

Khi thành phố lên đèn, du khách có thể thưởng thức show 3D Mapping "Thương cảng phồn hoa", khám phá chợ đêm VUI-Fest Ha Long với nhiều gian hàng ẩm thực hoặc trải nghiệm các trò chơi tại Sun World Ha Long.

3. Sầm Sơn – nghỉ biển kết hợp không khí lễ hội

Sầm Sơn (Thanh Hóa) tiếp tục là lựa chọn quen thuộc với du khách phía Bắc trong những kỳ nghỉ dài ngày nhờ lợi thế bãi biển, khoảng cách di chuyển và hệ thống dịch vụ du lịch phát triển.

Không chỉ tắm biển, du khách đến Sầm Sơn dịp Quốc khánh còn có thể kết hợp vui chơi. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Không chỉ tắm biển, du khách đến Sầm Sơn dịp Quốc khánh còn có thể kết hợp vui chơi, khám phá các không gian giải trí ven biển và hòa vào không khí lễ hội.

Với các gia đình hoặc nhóm bạn không muốn dành quá nhiều thời gian di chuyển nhưng vẫn muốn có một chuyến nghỉ biển, Sầm Sơn là lựa chọn đáng cân nhắc.

4. Hà Nam – lựa chọn vui chơi gần Hà Nội

Hà Nam là một trong những gợi ý dành cho các gia đình muốn tìm điểm vui chơi gần Thủ đô trong kỳ nghỉ.

Công viên nước Sun World Ha Nam sở hữu nhiều khu vực vui chơi dưới nước, phù hợp với nhóm bạn và gia đình có trẻ nhỏ. Lợi thế khoảng cách giúp du khách có thể lựa chọn chuyến đi trong ngày hoặc kết hợp với các điểm đến lân cận.

Từ Hà Nam, hành trình còn có thể nối dài tới Ninh Bình, nơi du khách có thêm lựa chọn vui chơi tại Công viên thể thao Sun Sports City Ninh Binh và Quảng trường Thời Đại.

5. Bà Nà Hills – Cầu Vàng giữa không gian cờ hoa

Tại miền Trung, Bà Nà Hills tiếp tục là một trong những điểm vui chơi nổi bật của Đà Nẵng.

Theo thông tin giới thiệu từ Sun World, Bà Nà Hills thường triển khai nhiều hoạt động và chương trình trải nghiệm dành cho du khách vào dịp Quốc khánh. Cầu Vàng, Làng Pháp cùng không gian trên đỉnh Núi Chúa là những tọa độ thu hút đông khách tham quan.

Chỉ với một hành trình cáp treo, du khách có thể tận hưởng khí hậu mát mẻ trên đỉnh núi, xem các show đường phố, khám phá Fantasy Park, check-in tại những vườn hoa và nhiều công trình nổi tiếng.

Không gian nghệ thuật tương tác ánh sáng, máng trượt hay các điểm ẩm thực cũng góp phần tạo nên hệ sinh thái vui chơi kéo dài cả ngày tại Bà Nà.

6. Phú Quốc – từ bãi biển đẹp đến những màn pháo hoa

Ở phía Nam, Phú Quốc luôn nằm trong nhóm những điểm đến nổi bật vào các kỳ nghỉ lễ nhờ hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi và giải trí đa dạng.

Phú Quốc luôn nằm trong nhóm những điểm đến nổi bật vào các kỳ nghỉ lễ nhờ hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi và giải trí đa dạng. (Ảnh: Crystal Bay)

Tại Nam đảo, du khách có thể thư giãn trên Bãi Kem – bãi biển từng được các tổ chức, truyền thông quốc tế vinh danh; khám phá chợ đêm Vui Phết, ngắm hoàng hôn tại Cầu Hôn và thưởng thức các show diễn đa phương tiện tại Thị trấn Hoàng Hôn.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là các màn pháo hoa được trình diễn trong những show diễn tại đây, giúp du khách có thêm trải nghiệm sau khi mặt trời lặn.

Hành trình khám phá Nam đảo có thể nối dài tới Hòn Thơm. Tại đây, du khách có thể dành một ngày trải nghiệm Công viên nước Aquatopia trước khi ngắm hoàng hôn và thưởng thức ẩm thực bên bờ biển.

7. Núi Bà Đen – đón Quốc khánh trên đỉnh núi

Với những người thích lên núi thay vì đi biển, núi Bà Đen tại Tây Ninh là lựa chọn đáng chú ý.

Không gian từ chân núi lên đỉnh được trang hoàng bằng sắc đỏ của cờ Tổ quốc trong những dịp lễ lớn. Một trong những trải nghiệm đặc biệt là lễ thượng cờ trên đỉnh núi, khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa mây trời.

Du khách còn có thể khám phá quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh núi, tham quan các không gian triển lãm và tìm hiểu những câu chuyện lịch sử, văn hóa gắn với vùng đất Tây Ninh.

Núi Bà Đen cũng là một trong những điểm đến thường tổ chức các hoạt động văn hóa, nghi lễ và trải nghiệm đặc biệt trong dịp Quốc khánh.

8. Vũng Tàu – lựa chọn cho người không muốn đi xa TP.HCM

Với những du khách không muốn di chuyển quá xa TP.HCM, Vũng Tàu là lựa chọn thuận tiện nhờ lợi thế khoảng cách và hệ thống dịch vụ du lịch biển đa dạng.

Ngoài tắm biển, du khách có thể dành thời gian tại các khu vui chơi, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm không khí về đêm của thành phố biển.

Các tổ hợp giải trí mới cũng đang góp phần bổ sung thêm trải nghiệm cho Vũng Tàu, đặc biệt với nhóm khách trẻ và gia đình muốn kết hợp nghỉ biển với vui chơi trong cùng một hành trình.

Từ những vùng núi mát mẻ phía Bắc, các tổ hợp vui chơi tại miền Trung đến những bãi biển và điểm giải trí sôi động phía Nam, kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay mang đến nhiều lựa chọn cho du khách. Tùy vào thời gian, khoảng cách và nhu cầu nghỉ dưỡng hay vui chơi, mỗi điểm đến đều có những trải nghiệm riêng đáng để khám phá.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Sun World, Visit Phú Quốc