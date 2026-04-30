Top 6 bộ phim Hong Kong (Trung Quốc) sở hữu cảnh nóng bạo nhất lịch sử: Xem một lần nhớ cả đời!

Nếu điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 80 - 90 là thánh địa của những bộ phim hành động võ thuật, thì dòng phim 18+ cũng là một mảng cực kỳ rực rỡ, góp phần tạo nên danh tiếng cho nhiều minh tinh hạng A hiện nay.

Mặc dù sau năm 2000, dòng phim này đã dần thoái trào để nhường chỗ cho các bom tấn thương mại, nhưng những tác phẩm kinh điển với cảnh nóng bạo liệt vẫn luôn được nhắc lại như một phần ký ức khó quên của khán giả.

Hôm nay, hãy cùng điểm danh 6 bộ phim có cảnh nóng "cháy màn ảnh", xem một lần là nhớ cả đời của xứ Cảng Thơm nhé!

1. Nhục Bồ Đoàn 2: Ngọc Nữ Tâm Kinh (1996)

Nhắc đến kiệt tác dòng phim 18+, không thể bỏ qua Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đây là bộ phim đưa tên tuổi của mỹ nhân xứ Đài Thư Kỳ và Lý Lệ Trân lên hàng minh tinh hạng A. Phim kể về yêu nữ Huyễn Cơ (Thư Kỳ) hóa thân thành Tiểu Thúy để mê hoặc Tây Môn Kiên (Từ Cẩm Giang).

Bên cạnh những cảnh khỏa thân 100% của Thư Kỳ với Từ Cẩm Giang, bộ phim còn gây sốc toàn tập với nụ hôn đồng tính và cảnh nóng giữa Thư Kỳ – Lý Lệ Trân. Đến nay, sự kết hợp của hai nữ hoàng gợi cảm này vẫn được coi là khoảnh khắc đắt giá nhất của điện ảnh Hong Kong giai đoạn đó.

2. Kinh Biến (Biến Động Kinh Hồn) (1996)

Trước khi trở thành "Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh", Ôn Bích Hà từng gây chấn động với bộ phim Kinh Biến. Đóng cặp cùng "ông hoàng sắc dục" Nhậm Đạt Hoa, người đẹp sinh năm 1966 đã có những cảnh quay trần trụi và bạo liệt đến mức gây tranh cãi dữ dội suốt thời gian dài.

Dù sau này có chút tiếc nuối vì đóng quá bạo, nhưng Ôn Bích Hà vẫn khẳng định đây là tác phẩm kinh điển trong sự nghiệp. Phim lồng ghép yếu tố giật gân, bắt cóc và phản bội, tạo nên sức hút khó cưỡng không chỉ ở cảnh nóng mà còn ở nội dung kịch tính.

3. Mãn Thanh Thập Đại Khốc Hình (1994)

Dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Vương Tinh, bộ phim này không chỉ gây sốc bởi những hình phạt tra tấn ám ảnh mà còn bởi các cảnh giường chiếu táo bạo. Dàn diễn viên gồm Từ Cẩm Giang, Ngô Khải Hoa, Ông Hồng đã mang đến một câu chuyện kỳ án đời Thanh vừa bi thảm vừa trần trụi. Đặc biệt, cảnh nóng của Từ Cẩm Giang và Lý Hoa Nguyệt trong phim được đánh giá là nặng đô hơn hẳn so với cặp đôi chính.

4. Hài Kịch Dung Tục (Vulgaria) (2012)

Khi dòng phim 18+ đã thoái trào, Hài Kịch Dung Tục xuất hiện như một làn gió mới đầy táo bạo. Phim xoay quanh nhà sản xuất phim vô danh Đỗ Huệ Chương (Đỗ Vấn Trạch) quyết định quay một bộ phim cấp 3 để đời.

Nữ chính Trần Tĩnh (Dada Chan) đã khiến cánh mày râu đứng ngồi không yên với những cảnh khỏa thân ấn tượng và đặc biệt là phân đoạn không mặc nội y cực sốc. Diễn xuất lăn xả giúp cô nàng sinh năm 1989 ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

5. Liệt Hỏa Chiến Xa 2: Cực Tốc Truyền Thuyết (1999)

Dù không dán mác 18+ nhưng phần 2 của Liệt Hỏa Chiến Xa vẫn sở hữu cảnh nóng trong ô tô giữa Trịnh Y Kiện và Lâm Hi Lôi khiến fan phải bàn tán suốt nhiều năm. Phong cách ăn mặc gợi cảm, khoe đôi chân dài miên man và tấm lưng trần quyến rũ của mỹ nhân xứ Đài Lâm Hi Lôi trong phim cho đến nay vẫn là chuẩn mực của sự sexy trên màn ảnh.

6. Liệt Hỏa Thanh Xuân (1982)

Đây là một trong những bộ phim kinh điển đề cao lối sống tự do của thế giới trẻ Hong Kong những năm 80. Cảnh nóng trên tàu điện giữa Thang Trấn Nghiệp và Hạ Vấn Tịch được đánh giá là vô cùng táo bạo so với thời đại bấy giờ. Dù không phải phim cấp 3 chuyên nghiệp, nhưng sự chân thực và nồng nhiệt trong diễn xuất đã đưa tác phẩm này vào danh sách phải xem của những tín đồ điện ảnh.