Top 5 loài chó nguy hiểm nhất thế giới, Pitbull vẫn chưa phải là kẻ mạnh nhất

1. Boxer

Chó Boxer. Ảnh: Pinterest

Chó Boxer hay còn được gọi là chó võ sĩ, được lai tạo từ chó Ngao Đức và chó Bull của Anh. Với ngoại hình cân đối như võ sĩ quyền anh cùng với chiếc đầu to và mõm to với hàm dưới nhô cao hơn hàm trên, đó là lý do người ta gọi chúng là Boxer.

Chó Boxer mang trong mình bản chất dũng cảm và mãnh liệt, do đó chúng thường được chọn để huấn luyện thành chó nghiệp vụ. Tuy nhiên, nếu không được nuôi dạy bài bản, rất có thể sự dũng cảm và mãnh liệt của chúng sẽ trở thành tàn bạo và nguy hiểm.

Kể từ tháng 9 năm 1982 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, giống chó này đã gây ra 62 cuộc tấn công gây thương vong đối với con người (theo The Actives Time).

2. English Mastiff

English Mastiff. Ảnh: Animal Kingdom

Chó Ngao Anh (English Mastiff), chúng sở hữu thân hình cao to với cân nặng thuộc hàng "khủng". Chiều cao của chó Ngao trưởng thành dao động từ 75 - 77cm ở con đực, 68 - 70cm đối với con cái.

Về cân nặng, chó Ngao đực nặng từ 70 - 73kg, con cái từ 67 - 70kg. Sở hữu một khuôn mặt vuông to nhiều nếp nhăn cùng vết hằn giữa mắt, mang lại cho chúng vẻ bề ngoài vô cùng oai phong. Dù có vẻ bề ngoài là thế nhưng chúng lại là loài chó "trầm tính" và lạnh lùng.

Mặc dù được đánh giá là giống chó hiền, nhưng nếu bị kích động chúng sẽ trở thành những con quái vật thật sự. Theo báo cáo, từ năm 1982 đến 2014 đã có 28 vụ tấn công bởi chó Ngao Anh và gây ra 5 cái chết thương tâm (theo The Active Times).

3. Siberian Husky

Siberian Husky. Ảnh: Pinterest

Chó Husky có kích thước trung bình với thân hình thuôn dài cân đối, với chiều cao từ 53 - 58cm với con đực và 51 - 56cm đối với con cái. Con đực nặng khoảng 20 - 27kg, con cái nặng từ 16 - 23kg. Chúng được nhận xét là giống chó dễ nuôi, cùng với lòng trung thành tuyệt đối.

Tuy nhiên, vốn có dòng máu hoang dã từ tổ tiên, chúng cũng trở nên vô cùng nguy hiểm nếu không được nuôi dạy tử tế. Theo ghi nhận, có tới 83 trường hợp chó Husky tấn công con người, trong số đó có 27 ca thương tích nặng và 26 ca tử vong (Theo The Bisnar Chase).

4. Pitbull

Pibull. Ảnh: Pinterest

Pitbull xếp thứ tư trong danh sách những loài chó nguy hiểm nhất thế giới. Chúng là loài chó có kích thước trung bình nhưng lại được mệnh danh là những chiến binh với khối cơ bắp cuồn cuộn cùng ngoại hình dữ tợn với chiều cao tối đa khoảng 55cm, cân nặng hơn 20kg đây được coi là tỉ lệ vàng đủ đáp ứng mọi yếu tố về sức mạnh và tốc độ tối ưu nhất.

Pitbull được cho vào danh mục những giống chó nguy hiểm nhất, chúng có xu hướng tấn công tổng lực cho tới tới khi đối thủ tắt thở hoàn toàn.

Trên thế giới, có tới 66% số ca tử vong do chó cắn gây ra bởi Pitbull. Theo thông tin thu thập từ trang Ban Pit Bulls cho thấy có tới 346 trong tổng 521 trường hợp tử vong đều do chó Pitbull gây ra.

5. Presa Canario

Presa Canario. Ảnh:Animalso

Chúng được coi là Bố Già trong thế giới loài chó với đầu thủ lớn, cơ bắp rắn chắc, Ngoài ra, kích thước "khủng" cũng làm nên thương hiệu cho loài chó này, với chiều cao thừ 60 - 66cm đối với con đực trưởng thành và 56 - 62cm với con cái.

Về cân nặng, chó đực nặng dao động từ 50 - 65kg và 40 - 55kg đối với con cái. Chúng có chỉ số thông minh cao, kĩ năng học hỏi tốt, dễ huấn luyện nhưng phải thật sự am hiểu về loài chó này thì quá trình nuôi dạy mới đạt hiệu quả bởi chúng không phải là giống chó phù hợp với mọi gia đình.

Chúng có thể trở thành một con quái thú nếu không được nuôi dạy bài bản, từ năm 1982 - 2014, có 111 trường hợp tấn công bởi có Presa Canario trong đó có 18 trường hợp tử vong và 63 trường hợp thương tật vĩnh viễn (theo The Active Times).