Ba tháng tới được dự đoán là giai đoạn nhiều chuyển động về tài chính. Có người bắt đầu thu được thành quả sau thời gian dài nỗ lực, có người bất ngờ gặp cơ hội tăng thu nhập hoặc mở ra nguồn tiền mới. Dưới đây là 5 con giáp được đánh giá có triển vọng tài chính tích cực nhất trong thời gian tới, theo thứ tự từ vị trí số 5 đến số 1.

Hạng 5: Tuổi Sửu – Chậm mà chắc, tiền bạc dần ổn định

Người tuổi Sửu có thể chưa chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục, nhưng triển vọng tài chính trong ba tháng tới được đánh giá khá khả quan.

Những khoản tiền từng bị trì hoãn có cơ hội được giải quyết, công việc dần đi vào quỹ đạo ổn định hơn và áp lực chi tiêu cũng giảm bớt. Với người kinh doanh, doanh thu có thể tăng đều nhờ lượng khách quen và uy tín đã tích lũy từ trước.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để tuổi Sửu xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn thay vì chỉ quan tâm đến lợi nhuận trước mắt.

Điểm sáng: Thu nhập ổn định, tài chính vững vàng hơn từng tháng.

Hạng 4: Tuổi Dậu – Cơ hội tăng thu nhập xuất hiện liên tiếp

Ba tháng tới là khoảng thời gian người tuổi Dậu dễ ghi nhận những tín hiệu tích cực về tiền bạc.

Người làm công ăn lương có khả năng được tăng thưởng, nhận thêm dự án hoặc có cơ hội cải thiện thu nhập. Người kinh doanh cũng thuận lợi hơn nhờ khách hàng cũ quay lại và các mối quan hệ làm ăn phát huy hiệu quả.

Tuy chưa phải giai đoạn "bội thu", nhưng dòng tiền có xu hướng tăng đều, giúp tuổi Dậu tự tin hơn với các kế hoạch tài chính trong năm.

Điểm sáng: Thu nhập tăng ổn định, ít biến động.

Hạng 3: Tuổi Thân – Quý nhân xuất hiện đúng lúc

Người tuổi Thân được dự báo sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền nhờ các mối quan hệ xã hội.

Một lời giới thiệu, một cuộc gặp tình cờ hay một đối tác mới đều có thể mở ra những dự án mang lại nguồn thu đáng kể. Đặc biệt, những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, dịch vụ hoặc truyền thông sẽ dễ cảm nhận rõ sự khởi sắc.

Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn cần giữ chữ tín và làm việc chuyên nghiệp để tận dụng tối đa vận may.

Điểm sáng: Càng mở rộng quan hệ, cơ hội kiếm tiền càng nhiều.

Hạng 2: Tuổi Hợi – Lộc bất ngờ, nguồn thu có thể tăng ngoài dự kiến

Nếu phải chọn một con giáp dễ có "niềm vui về tiền bạc" trong ba tháng tới, tuổi Hợi là cái tên rất đáng chú ý.

Không ít người tuổi Hợi có thể nhận được lời mời hợp tác, tìm được việc làm thêm, có thêm khách hàng hoặc bất ngờ thu về khoản lợi nhuận từ những kế hoạch đã triển khai trước đó.

Đây cũng là thời điểm phù hợp để phát triển nguồn thu nhập thứ hai thay vì chỉ phụ thuộc vào mức lương cố định.

Điểm sáng: Dễ xuất hiện khoản thu ngoài kế hoạch.

Hạng 1: Tuổi Tỵ – Dẫn đầu bảng xếp hạng, cơ hội bứt phá tài chính rõ nét

Đứng đầu danh sách là tuổi Tỵ – con giáp được đánh giá có triển vọng tài chính nổi bật nhất trong ba tháng tới.

Vận trình công việc khởi sắc giúp tuổi Tỵ có nhiều cơ hội tăng thu nhập, từ việc được giao dự án lớn, ký kết hợp đồng mới cho đến mở rộng hoạt động kinh doanh. Người làm nghề tự do cũng có khả năng tìm được khách hàng chất lượng hoặc nguồn thu ổn định hơn.

Điều đặc biệt là vận may của tuổi Tỵ thường đến cùng sự chủ động. Càng mạnh dạn thay đổi, học hỏi và nắm bắt cơ hội, khả năng cải thiện tài chính càng rõ rệt.

Nếu biết quản lý dòng tiền hợp lý, đây hoàn toàn có thể là giai đoạn tạo nền tảng cho những mục tiêu tài chính lớn hơn trong tương lai.

Điểm sáng: Cơ hội tăng thu nhập, mở rộng tài lộc và bứt phá mạnh nhất bảng xếp hạng.

Vận may chỉ là một phần, cách quản lý tiền bạc mới quyết định kết quả

Dù có tên trong bảng xếp hạng hay không, tài chính của mỗi người vẫn phụ thuộc chủ yếu vào cách quản lý thu nhập và khả năng nắm bắt cơ hội.

Ba tháng tới là thời điểm thích hợp để:

Rà soát lại kế hoạch chi tiêu. Xây dựng hoặc bổ sung quỹ dự phòng. Tìm kiếm thêm nguồn thu nhập ngoài công việc chính. Hạn chế các khoản đầu tư theo tâm lý đám đông. Đầu tư cho kỹ năng giúp gia tăng thu nhập lâu dài.

Khi vận may gặp sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cơ hội cải thiện tài chính sẽ lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, bên cạnh việc tham khảo dự báo tử vi, mỗi người vẫn nên chủ động xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với hoàn cảnh của mình để đón nhận những cơ hội tốt nhất trong thời gian tới.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm