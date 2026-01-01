Bước sang năm 2026, nhiều người có cùng một băn khoăn: có nên sửa nhà hay không. Thực tế, sửa nhà không chỉ là chuyện tiền bạc mà còn liên quan đến thời vận, dòng khí và sự ổn định lâu dài. Có người càng sửa càng lên, nhưng cũng có người chỉ cần động nhẹ là thấy mọi thứ xáo trộn. Nhìn theo vận khí từng con giáp, năm 2026 cho thấy sự phân hóa khá rõ.

Con giáp thứ nhất nên sửa nhà: Tuổi Thìn

Với người tuổi Thìn, năm 2026 là giai đoạn “mở cửa”, rất hợp để điều chỉnh lại không gian sống. Nhiều tuổi Thìn những năm trước có cảm giác làm hoài không bứt, tiền vào rồi lại ra, một phần đến từ việc nhà cửa bí khí, bố cục không còn phù hợp với sinh hoạt hiện tại.

Sửa nhà với tuổi Thìn năm 2026 không cần đập phá lớn. Chỉ cần làm sáng lại phòng khách, mở rộng lối đi, chỉnh lại bếp hoặc khu sinh hoạt chung là đã khác. Khi không gian thoáng hơn, dòng tiền và các mối quan hệ cũng dễ hanh thông. Đây là kiểu sửa nhà đổi vận nhẹ, làm xong thường thấy tinh thần thoải mái hơn trước khi thấy tiền bạc thay đổi.

Con giáp thứ hai nên sửa nhà: Tuổi Mùi

Tuổi Mùi bước vào 2026 với một nhu cầu rất rõ: ổn định và tích lũy. Nhưng muốn tích lũy được thì phải giải quyết những thứ đang âm thầm hao hụt. Nhiều nhà tuổi Mùi gặp tình trạng ở thì quen nhưng sống không thật sự dễ chịu, đồ đạc chồng chéo, phòng ốc thiếu công năng.

Năm 2026 là lúc tuổi Mùi nên mạnh dạn sửa những khu vực liên quan đến sinh hoạt hằng ngày như phòng ngủ, nhà vệ sinh, khu lưu trữ. Khi không gian gọn gàng, nhu cầu mua sắm bốc đồng cũng giảm đi đáng kể. Với tuổi Mùi, sửa nhà không phải để phô trương mà để giữ tiền, càng sống đơn giản, tài chính càng dễ tích lại.

Con giáp thứ ba nên sửa nhà: Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trong năm 2026 có xu hướng thay đổi nhịp sống. Có người chuyển công việc, có người làm thêm, có người ở nhà nhiều hơn trước. Khi nhịp sống đổi mà không gian không đổi, sự mệt mỏi sẽ xuất hiện rất nhanh.

Sửa nhà với tuổi Dậu nên tập trung vào ánh sáng và khu làm việc. Chỉ cần làm sáng thêm phòng, thay đổi hướng bàn làm việc hoặc tách rõ khu nghỉ và khu sinh hoạt là đã tạo ra khác biệt lớn. Đây là kiểu sửa nhà mang tính “kích hoạt”, giúp tuổi Dậu lấy lại động lực và sự tập trung trong giai đoạn mới.

Bên cạnh những con giáp nên sửa, năm 2026 cũng có những tuổi không nên động vào nhà cửa, dù có tiền hay có ý định từ trước.

Con giáp nên để nguyên nhà cửa: Tuổi Tý

Tuổi Tý năm 2026 cần sự ổn định hơn là thay đổi. Sửa nhà vào thời điểm này dễ khiến tâm lý dao động, chi phí phát sinh ngoài dự tính và các kế hoạch khác bị ảnh hưởng theo. Nếu nhà không xuống cấp nghiêm trọng, tốt nhất chỉ nên dọn dẹp, làm sạch, thay đồ nhỏ lẻ. Với tuổi Tý, giữ nguyên cấu trúc nhà chính là cách giữ nhịp sống an toàn trong năm này.

Con giáp thứ hai nên để nguyên: Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ năm 2026 dễ rơi vào trạng thái “nóng tay”. Thấy người khác sửa nhà đẹp là cũng muốn làm theo, nhưng sửa xong lại thấy chưa vừa ý, dễ sửa đi sửa lại. Điều này không chỉ tốn tiền mà còn làm mất năng lượng. Năm nay, tuổi Ngọ hợp với việc chỉnh thói quen sinh hoạt, tối giản đồ đạc hơn là can thiệp vào kết cấu nhà. Chờ qua giai đoạn này, việc sửa sang sẽ thuận hơn nhiều.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm