Trong ngày đầu năm mới dương lịch, thứ Năm, ngày 01/01/2026 (tức ngày 13/11 âm lịch), thuộc ngày Ất Hợi, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ, cục diện địa chi cho thấy năng lượng Thủy đang rất vượng. Đây là thời điểm giao thoa giữa năm cũ và năm mới, mang lại nhiều cơ hội khởi đầu thuận lợi.

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất và lời khuyên để tối ưu tài lộc cho mỗi con giáp nhé.

1. Con giáp tuổi Mão (Tam Hợp: Hợi - Mão - Mùi)

Tuổi Mão là con giáp đón nhận nhiều cát khí nhất trong ngày đầu năm nhờ cục diện Tam Hợp, nếu biết nắm bắt cơ hội thì tài lộc sẽ dễ phất lên, tiền bạc dồi dào, sung túc.

- Tài lộc chi tiết: Ngày Ất Hợi mang hành Mộc (tương đồng với tuổi Mão), giúp vận trình tài chính của con giáp tuổi Mão trở nên cực kỳ hanh thông. Họ sẽ dễ dàng nhận được các khoản "lộc xuân" như tiền lì xì, tiền thưởng sớm hoặc lợi nhuận từ các dự án kinh doanh cuối năm. Những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc tư vấn sẽ có một ngày bội thu, thậm chí nhận được những lời mời làm việc chất lượng, mở ra một năm mới suôn sẻ, thịnh vượng.

- Lời khuyên tối ưu: Tuổi Mão có thể khai bút hoặc thực hiện một giao dịch nhỏ mang tính biểu tượng trong khung giờ hoàng đạo 5h-7h sáng để "mở hàng" cho một năm mới tài lộc dồi dào nhé.

2. Con giáp tuổi Mùi (Tam Hợp: Hợi - Mão - Mùi)

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp có một ngày khởi đầu năm mới đầy hưng phấn và ấm áp. Hãy tận dụng những điểm mạnh của tuổi Mùi trong giao tiếp để xây dựng nên những mối quan hệ chất lượng, đem lại lợi ích lâu dài cho bản thân trong năm mới.

- Tài lộc chi tiết: Quý nhân phù trợ xuất hiện giúp con giáp này nhận được những lời mời hợp tác hoặc gợi ý đầu tư rất tiềm năng cho năm 2026. Tài lộc đến từ sự chân thành và các mối quan hệ thân thiết. Ngoài ra, tuổi Mùi được cho là cũng rất có duyên với các khoản tiền bất ngờ từ người thân trong gia đình.

- Lời khuyên tối ưu: Tuổi Mùi đừng ngần ngại chia sẻ dự định của mình với những người đi trước giàu kinh nghiệm. Một buổi gặp gỡ đầu năm tại các địa điểm mang hành Thủy (như gần hồ, sông) sẽ giúp con giáp này thu hút thêm vượng khí.

3. Con giáp tuổi Dần (Lục Hợp: Dần - Hợi)

Nhờ mối quan hệ Lục Hợp, tuổi Dần sẽ là con giáp đón nhận ngày đầu năm với sự hỗ trợ mạnh mẽ, mọi việc diễn ra theo đúng ý muốn. Hãy biết tận dụng những điểm mạnh của bản thân để gặt hái tài lộc, làm chủ tương lai và vận mệnh của mình.

- Tài lộc chi tiết: Năng lượng Thủy của ngày Hợi tương sinh tuyệt vời cho hành Mộc của tuổi Dần (Thủy sinh Mộc), thế nên tuổi Dần được cho là sẽ có vận may về "tài lộc từ xa". Đó có thể là tin tức tốt từ đối tác hoặc khách hàng cũ liên hệ lại mang theo những cơ hội làm ăn lớn cho con giáp tuổi Dần. Chính vì vậy, tài chính của tuổi Dần sẽ ổn định và có dấu hiệu thăng hoa ngay từ đầu ngày.

- Lời khuyên tối ưu: Tuổi Dần hãy sử dụng trang phục có màu xanh lá cây hoặc xanh dương để kích hoạt tối đa năng lượng tương sinh. Đây là ngày tốt để bạn lập kế hoạch tài chính chi tiết cho năm Bính Ngọ 2026 sắp tới. Tin rằng với trí thông minh, sự nhanh nhẹn, khả năng quan sát và nắm bắt các xu hướng thị trường rất tốt của mình và một chút liều lĩnh, táo bạo, tuổi Dần có thể tự vẽ lên một bức tranh tài chính đầy sự thăng hoa và thịnh vượng cho năm mới 2026.

* Thông tin thêm cho ngày 01/01/2026: Ngày này thuộc hành Hỏa (Sơn Đầu Hỏa), dù ngày Hợi thuộc Thủy nhưng thiên can Ất thuộc Mộc tạo nên sự tương sinh hài hòa. Và dù bạn có là con giáp nào trong số 12 con giáp thì cũng xin kính chúc bạn và gia đình một năm mới Vạn Sự Như Ý, Tài Lộc Hanh Thông!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.