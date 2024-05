Great Place to Work® vừa công bố 25 công ty trong Bảng xếp hạng Best Workplaces™ in Vietnam 2024 (Nơi làm việc Xuất sắc Hàng đầu Việt Nam 2024).

Tại hạng mục doanh nghiệp lớn (quy mô nhân sự trên 1.000 người), nơi làm việc hàng đầu Việt Nam được vinh danh là Fashion Garments - một công ty 100% vốn nước ngoài. Tiếp theo là 3 cái tên kỳ cựu trong bảng xếp hạng gồm Coca-Cola, DHL Supply Chain, Techcombank.

Chuỗi cà phê Highlands Coffee lần đầu tiên lọt danh sách, đứng thứ 5.

Theo giới thiệu trên Great Place to Work, Highlands đến cuối năm vừa qua đạt quy mô 670 cửa hàng.

3/5 doanh nghiệp lọt Top 5 nơi làm việc hàng đầu Việt Nam hạng mục này vào năm ngoái không còn trong danh sách, gồm VNG, Coats Phong Phu, và Maersk Vietnam.

Tại danh mục doanh nghiệp vừa, DHL-VNPT Express Việt Nam giữ vị trí thứ nhất trong 3 năm liên tiếp. Các doanh nghiệp được vinh danh khác gồm Hilton, Syngenta, Ericson, Schneider, F88…

F88 hiện có hơn 820 phòng giao dịch, được giới thiệu là đơn vị có chế độ phúc lợi toàn diện, văn hóa truyền cảm hứng, cơ hội học hỏi, phát triển để mỗi cá nhân được phát huy tiềm năng, kiến tạo giá trị của riêng mình. Trong năm 2023, tỷ lệ quản lý dưới 30 tuổi của F88 đạt 48,7% trên tổng số chức danh quản lý trong tổ chức, thể hiện tinh thần trao quyền cho thế hệ trẻ. Đồng thời, F88 luôn đảm bảo tính đa dạng và công bằng trong nội bộ.

Tại hạng mục doanh nghiệp nhỏ, những cái tên được vinh danh gồm TDCX Vietnam, Intrepid, Cisco, HP, DISCO HI-TEC…

Bảng xếp hạng năm nay là kết quả phân tích dữ liệu từ trả lời khảo sát của 125.000 người lao động được bảo mật danh tính, đại diện cho tiếng nói của 135.000 người lao động tại các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Great Place To Work (GPTW) là tổ chức hàng đầu thế giới có 30 năm kinh nghiệm trong việc giúp các doanh nghiệp xây dựng văn hóa nơi làm việc. Từ năm 1992, GPTW đã công bố danh sách các công ty được xem là Nơi làm việc xuất sắc tại nhiều quốc gia, khu vực.

Tại Việt Nam, để được xuất hiện trong danh sách Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu 2024 (Vietnam Best Workplaces), các doanh nghiệp phải tham gia chương trình khảo sát mức độ hài lòng của người lao động về nơi mình làm việc dựa trên 5 tiêu chí: Tin cậy (Credibility), Tôn trọng (Respect), Công bằng (Fairness), Tự hào (Pride) và Tình thân (Camaraderie).

Tiếp theo, GPTW sẽ đánh giá chiến lược phát triển nhân tài, chính sách nhân sự và văn hóa làm việc với tiêu chí "Great workplace For All™ (Nơi làm việc hạnh phúc dành cho toàn bộ CBNV).

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Great Place to Work® công bố Bảng xếp hạng Best Workplaces™ in Vietnam. Tương tự năm ngoái, 25 công ty được vinh danh trong Bảng xếp hạng năm nay được chia theo 3 hạng mục gồm: 5 doanh nghiệp lớn (trên 1.000 người lao động), 10 doanh nghiệp vừa (100 - 999 người lao động), 10 doanh nghiệp nhỏ (10 - 99 người lao động).