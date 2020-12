Top 25 ảnh gif được xem nhiều nhất 2020: Một năm đáng quên nhưng toàn ảnh động đáng yêu

Chỉ chưa đầy 1 tháng nữa, 2020 sẽ chính thức kết thúc, khép lại 1 năm đầy biến động cho toàn thế giới. Nhân dịp này, GIPHY, một trong những trang web cung cấp ảnh động (gif) lớn nhất hiện nay, đã công bố 25 tác phẩm gif được xem nhiều nhất trong gần 12 tháng vừa qua. Với sự bùng nổ của Internet, ảnh gif hiện nay đã không còn quá xa lạ với người dùng hiện nay, và thường được sử dụng để bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc, hay thậm chí là “thay lời muốn nói” khi họ ngại phải đánh máy.

Với những gì đã xảy ra trong năm 2020, nhiều người từng cho rằng Top 25 của GIPHY sẽ chứa đựng rất nhiều hình ảnh đen tối, có phần tiêu cực. Nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại, và bên cạnh những meme quen thuộc, chúng ta còn có rất nhiều gif ý nghĩa, lan tỏa sự tích cực để động viên mọi người cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này. GIPHY cho biết: “Giữa những bộn bề điên rồ của năm 2020, những ảnh động đáng yêu và sâu sắc vẫn thống trị bảng xếp hạng Top 25 của chúng tôi”.

Dưới đây là 25 gif được xem nhiều nhất trên GIPHY trong năm vừa qua.

25. “Wash ‘em!” - tác giả GIPHY Originals - 339.442.081 lượt xem

Cái tên nói lên tất cả, “Wash ‘em!” là gif kêu gọi mọi người hãy thường xuyên rửa tay đúng cách, vừa để đảm bảo vệ sinh cá nhân, lại là một trong những biện pháp phòng phổ biến nhất trong việc tránh dịch Covid-19.

24. “Keep Your Distance” - tác giả William Garratt - 340.219.451 lượt xem

Tiếp tục là 1 gif nữa để tuyên truyền những biện pháp phòng chống Covid-19. Bên cạnh việc thường xuyên đeo khẩu trang thì giữ khoảng cách khi giao tiếp, tránh tiếp xúc trực tiếp cũng là cách hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

23. “You’re Enough” - tác giả Shercle - 353.390.971 lượt xem

Một gif khá dễ thương và mang màu sắc nhẹ nhàng, tích cực, phù hợp để động viên những người thân yêu trong khoảng thời gian khó khăn mà họ gặp phải.

22. “Quarantine” - tác giả Jason Clarke - 356.125.205 lượt xem

Cho đến bây giờ, cách ly vẫn là 1 trong những biện pháp được nhiều quốc gia áp dụng để hạn chế khả năng lây nhiễm của virus SARS-CoV-2. Thay vì tụ tập nơi đông người hay vui chơi chốn công cộng, người dân được khuyến khích nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân cũng như cho cả cộng đồng.

21. “Video Games” - tác giả Takadabear - 357.866.255 lượt xem

Khi phải ở nhà thực hiện giãn cách xã hội gần như 24/7 thì trò chơi điện tử có lẽ là “món ăn” không thể nào thiếu trong thực đơn tiêu khiển mỗi ngày. Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, các gamer giờ đây có thể kết nối, giao lưu, so tài với bạn bè một cách dễ dàng mà không cần phải rời khỏi căn phòng ngủ của mình.

20. “Over It” - tác giả Jasmine Masters - 359.549.504 lượt xem

Gif này đơn giản là lời nhắn nhủ của rất nhiều người trên thế giới đối với 2020: Tôi đã quá chán nản với năm nay rồi!

19. “Happy Birthday” - tác giả Jelene - 359.897.265 lượt xem

Trong bối cảnh chúng ta không thể tổ chức sinh nhật trực tiếp như mọi năm vì dịch bệnh thì công nghệ vẫn có thể giúp buổi tiệc này diễn ra 1 cách an toàn và vui vẻ nhất. Chỉ cần 1 chiếc ảnh động thật sặc sỡ, thật ý nghĩa là cũng đã quá đủ để thay lời muốn nói và bày tỏ tình cảm của bản thân rồi.

18. “2020 Trash” - tác giả Robert E. Blackmon - 366.187.487 lượt xem

Trong 1 năm có quá nhiều biến động và điều đáng tiếc xảy ra thì dường như người dùng Robert E. Blackmon đã nói thay cảm xúc của tất cả mọi người: Chỉ muốn vứt 2020 vào sọt rác cho xong và bắt đầu 1 năm mới vui vẻ hơn, an bình hơn.

17. “Eurovision “I Love You” - tác giả Netflix - 368.783.186 lượt xem

Chiếc ảnh gif Will Ferrell đang nghêu ngao hát “I Love You” là 1 cách bày tỏ tình cảm vui nhộn và tếu táo. Bộ phim “Eurovision” của Netflix vốn đã cung cấp 1 số lượng gif vô tận, nhưng chính chiếc ảnh động này mới là tác phẩm đạt lượt xem cao nhất nhờ độ hài hước và tính ứng dụng cao của mình.

16. “Alien Dancing” - tác giả DOMCAKE - 372.892.777 lượt xem

Một chiếc gif hội tụ đủ những yếu tố tích cực nhất để “lên dây cót” tinh thần cho mọi người: Màu sắc sặc sỡ, nhân vật alien đáng yêu, hành động dễ thương cùng nụ cười rất dễ mến.

15. “Shaun the Sheep Yoga” - tác giả Aardman Animation - 373.451.542 lượt xem

Đại dịch Covid-19 không chỉ khiến chúng ta cảm thấy căng thẳng, lo âu, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc rèn luyện thể chất của mỗi người. Vì vậy, chiếc ảnh gif này sẽ là 1 lời nhắc nhở tuyệt vời về việc luyện tập thể dục thể thao hàng ngày, hay đơn giản chỉ là ngồi thiền để tịnh tâm lại cũng được.

14. “I Love You” - tác giả Corgiyolk - 374.495.426 lượt xem

“Love” (tình yêu) là một trong những cụm từ được tìm kiếm trên GIPHY nhiều nhất trong năm nay. Và khi kết hợp với “dog” (chó), đặc biệt còn là giống corgi siêu đáng yêu, thì việc chiếc gif này lọt vào Top 25 là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đây cũng là 1 cách hết sức dễ thương để bày tỏ online tình cảm của bản thân mình.

13. “I Love You” - tác giả Parrotlet Post - 401.950.424 lượt xem

Tương tự như chiếc gif corgi ở trên, tác phẩm này cũng sẽ khiến trái tim người xem phải tan chảy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

12. “Keep Spreading Positivity” - tác giả YouTube - 402.784.006 lượt xem

Một ảnh gif khá đơn giản, nhưng thông điệp mà nó mang tới thì lại vô cùng to lớn: Trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, thì việc luôn giữ được năng lượng tích cực trong cuộc sống là cực kỳ quan trọng.

11. “Virtual Hug” - tác giả Kochstrasse - 409.802.214 lượt xem

Khi mà đại dịch còn đang diễn biến phức tạp, thì thay vì ôm nhau thật, chúng ta có thể gửi đến những cái ôm ảo hết sức đáng yêu thế này đây.

10. “Billie Eilish “LOL” - cắt từ chương trình BRIT Awards - 421.554.616 lượt xem

Billie Eilish vẫn luôn bộc lộ chân thành con người thật của mình trong âm nhạc, phong cách thời trang, và trong cả biểu cảm khuôn mặt. Chiếc gif “LOL” (cười không nhặt được mồm) này sẽ là 1 tác phẩm tuyệt vời để sử dụng trong rất nhiều trường hợp khác nhau.

9. “We Will Get Through This” - tác giả Into Action - 423.529.288 lượt xem

Đội ngũ Into Action đã rất tích cực tạo gif trong năm nay, và tất cả đều được ra mắt rất đúng thời điểm. Rất nhiều trong số đó là những ảnh động mang năng lượng tích cực, động viên mọi người trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, nhất là trong những tháng đầu tiên bùng dịch. “We Will Get Through This” - “Chúng ta sẽ vượt qua được” chính là thông điệp mà họ muốn nhắn nhủ trong những tác phẩm của mình.

8. “Dumpster fire” - tác giả 100% Soft - 437.896.231 lượt xem

Thêm 1 chiếc gif thể hiện sự “đáng bỏ đi” của năm 2020, nhưng theo cách đáng yêu hơn.

7. “Happy Dance” - tác giả Sesame Street - 493.304.934 lượt xem

Một chiếc gif để sử dụng khi bạn muốn thể hiện sự vui mừng của bản thân, hoặc đơn giản là động viên người khác. Bức ảnh động này còn rất phù hợp để chúc mừng sinh nhật người thân và bạn bè.

6. “OK!” - tác giả Mochimochiland - 540.192.916 lượt xem

Câu reply tin nhắn “OK” sẽ không còn cụt lủn, lạnh lùng nữa nếu bạn thay nó bằng chiếc gif này.

5. “Long Distance Love” - tác giả Chibird - 710.944.919 lượt xem

Ai cũng cần phải có tình yêu, hoặc sự yêu thương của mọi người, đặc biệt là trong năm nay. Vì vậy, việc gửi chút quan tâm, chia sẻ thông qua những chiếc ảnh gif đáng yêu như thế này cũng không có gì khó khăn cả.

4. “I Love You” - tác giả Rain to Me - 863.826.912 lượt xem

Trong bối cảnh mọi mối quan hệ đều đang phải tạm thời bật chế độ “từ xa, online”, thì lượng tìm kiếm từ khóa “virtual” (ảo) cũng tăng lên đột biến, nhất là “virtual hug” (ôm ảo).

3. “I Love You” - tác giả Risudong - 917.045.574 lượt xem

Vẫn là chủ đề tình yêu, nhưng thay vì chó corgi thì lần này chúng ta lại có 1 chú mèo siêu đáng yêu khác.

2. “Grateful for You” - tác giả GIPHY Cares - 948.335.721 lượt xem

Chiến dịch GIPHY Cares đã được triển khai hồi tháng 4 năm nay, mang đến hàng loạt gif, emoji và sticker mới để giúp mọi người luôn duy trì được sự lạc quan trong tình trạng hiện nay. Chiếc gif này có thể xem là cách mà mọi người thể hiện sự trân trọng, biết ơn và tôn trọng đối với nhau.

1. “Thank You” - tác giả Red & Howling - 1.061.535.526 lượt xem

Không chỉ mang ý nghĩa cảm ơn chung chung, chiếc gif này đã nêu rất rõ: Xin được bày tỏ sự biết ơn chân thành đến với những người đã quên bản thân mình để chiến đấu ở tiền tuyến và giúp bảo vệ mọi người an toàn.