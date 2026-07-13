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Top 20 quốc gia đông dân nhất thế giới: Việt Nam đứng thứ mấy?

MT
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Dân số Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 102 triệu người, xếp thứ mấy thế giới?

Theo ﻿Ban Dân số Liên hợp quốc (UNPD), năm 2025, 20 quốc gia có dân số lớn nhất thế giới gồm có: Ấn Độ (1,476 tỷ người), Trung Quốc (1,412 tỷ người), Mỹ (349,03 triệu người), Indonesia (287,88 triệu người), Pakistan (259,29 triệu người), Nigeria (242,43 triệu người), Brazil (213,56 triệu người), Bangladesh (177,81 triệu người), Nga (143,39 triệu người),

Ethiopia (138,9 triệu người), Mexico (132,99 triệu người), Nhật Bản (122,42 triệu người), Ai Cập (120,1 triệu người), Philippines (117,72 triệu người), Conggo (116,45 triệu người), Việt Nam (102 triệu người), Iran (93,16 triệu người), Thổ Nhĩ Kỳ (87,92 triệu người), Đức (83,64 triệu người).

Như vậy, dân số Việt Nam năm 2025 xếp thứ 16 trên thế giới.

Top 20 quốc gia đông dân nhất thế giới năm 2025. Nguồn: UNPD.

Trong top 20 quốc gia đông dân nhất thế giới năm 2025, có 3 nước thuộc khu vực Đông Nam Á lọt top, đó là Indonesia xếp thứ 4, Philippines xếp thứ 14 và Việt Nam xếp thứ 16.

Xét riêng các nước trong khu vực Đông Nam Á, năm 2025, Indonesia là nước có dân số đông nhất khu vực Đông Nam Á. Xếp ngay sau Indonesia là Philippines, Việt Nam đứng thứ 3 trong khu vực.

Hiện nay, dân số Việt Nam đang xếp trên Thái Lan (72 triệu dân), Myanmar (55 triệu dân), Malaysia (36 triệu dân), Campuchia (18 triệu dân), Lào (7,9 triệu dân), Singapore (5,9 triệu dân), Đông Timor (1,4 triệu dân) và Brunei (0,47 triệu dân).

Theo Báo cáo về tình hình dân số, lao động, việc làm quý IV và năm 2025, Cục Thống kê đã công bố dân số Việt Nam tương tự với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc.

Cụ thể, dân số trung bình năm 2025 tăng 1.001,6 nghìn người, tương đương tăng 0,99% so với năm 2024. Trong đó, dân số thành thị là 39,4 triệu người, chiếm 38,6%; dân số nông thôn là 62,9 triệu người, chiếm 61,4%; dân số nam là 51,0 triệu người, chiếm 49,9%; dân số nữ là 51,3 triệu người, chiếm 50,1%. Tỷ số giới tính của dân số năm 2025 là 99,5 nam/100 nữ.

Theo Kết quả Điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2025, tổng tỷ suất sinh năm 2025 đạt 1,93 con/phụ nữ. Tỷ số giới tính khi sinh là 109,0 bé trai/100 bé gái; tỷ suất sinh thô là 13,7‰; tỷ suất chết thô là 6,1‰.

Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi (số trẻ em dưới 1 tuổi tử vong/1.000 trẻ sinh ra sống) là 11,2‰. Tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi (số trẻ em dưới 5 tuổi tử vong/1.000 trẻ sinh ra sống) là 16,7‰. Tuổi thọ trung bình của dân số cả nước năm 2025 là 74,7 tuổi, tương đương với năm 2024 (trong đó tuổi thọ trung bình của nam là 72,3 tuổi và nữ là 77,3 tuổi).

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