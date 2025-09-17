Top 10 xe điện cao cấp có phạm vi hoạt động xa nhất

10. Volkswagen ID.7 (702 km)

Mẫu sedan thuần điện đầu tiên của Volkswagen đã khắc phục được một số nhược điểm của dòng ID trước đó và có thể đi xa hơn bất kỳ "người anh em" nào.

Phạm vi hoạt động ấn tượng của xe có được một phần nhờ vào thiết kế khí động học với dáng coupe, giúp giảm hệ số cản gió xuống chỉ còn 0,23Cd. Xe có hai biến thể: bản Pro với pin 77 kWh đi được 613 km và bản Pro S với pin 86 kWh cho phạm vi di chuyển 702 km mỗi lần sạc.

9. Tesla Model 3 Long Range (702 km)

Model 3 luôn nằm trong top những mẫu xe điện bán chạy nhất ở Mỹ, Anh và châu Âu. Phiên bản Long Range dẫn động cầu sau được trang bị pin LFP dung lượng 62,5 kWh do CATL cung cấp. Phạm vi hoạt động ước tính lên đến 702 km sau mỗi lần sạc đầy.

8. Polestar 3 Long Range (705 km)

Polestar 3 có ba cấu hình, tất cả đều được trang bị pin dung lượng lớn 111 kWh. Phiên bản động cơ đơn cơ bản có công suất đạt 295 mã lực và phạm vi di chuyển 705 km/lần sạc. Phiên bản động cơ kép tầm trung đạt 483 mã lực và 631 km, còn phiên bản Performance Pack thể thao đạt 510 mã lực nhưng phạm vi giảm còn 558 km.

7. Mercedes-Benz GLC EQ 400 4Matic (713 km)

Mercedes GLC thuần điện mới ra mắt chỉ có một phiên bản là 400 4Matic. Xe có công suất 483 mã lực, pin 94 kWh cung cấp phạm vi di chuyển 713 km khi pin đầy.

Đáng chú ý, GLC EQ có khả năng sạc nhanh DC 330kW, cho phép đi thêm 300 km chỉ sau 10 phút sạc. Mercedes cũng cho biết với khả năng phanh tái tạo công suất lên đến 300kW, 99% quá trình giảm tốc sẽ giúp phục hồi năng lượng.

6. Audi A6 e-tron Sportback Performance (745 km)

Với kiểu dáng Sportback và tùy chọn camera thay gương chiếu hậu, Audi A6 e-tron đạt hệ số cản gió đáng kinh ngạc chỉ 0,21Cd . Ở bản Performance sử dụng pin 94,9 kWh và một động cơ dẫn động cầu sau, xe đạt phạm vi hoạt động 745 km/lần sạc. Phiên bản Avant (wagon) dù không tối ưu khí động học bằng nhưng vẫn đi được 703 km khi pin đầy.

5. DS No 8 Long Range (750 km)

Theo Top Gear , DS No 8 là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn một chiếc xe điện độc đáo và khác biệt. Với kiểu dáng fastback tối ưu khí động học và hệ số cản gió thấp 0,24Cd, phiên bản Long Range dẫn động cầu trước có thể đạt phạm vi di chuyển 750 km/lần sạc với pin 97,2 kWh.

4. Mercedes-Benz CLA 250+ (779 km)

Mercedes từng tuyên bố về mẫu coupe CLA mới của mình rằng đây là chiếc xe điện "hiệu quả, trực quan và thông minh nhất" của hãng từ trước đến nay.

Thực tế, phiên bản RWD 250+ của xe có phạm vi chuyển lên tới 779 km/lần sạc với bộ pin 85 kWh tương đối nhỏ so với mặt bằng chung hiện nay. Điều này đạt được một phần nhờ hệ số cản 0,21Cd, hệ thống bơm nhiệt cải tiến và khả năng tái tạo năng lượng thông minh. Xe cũng sử dụng công nghệ 800V hỗ trợ sạc nhanh 350kW, cho phép xe đi thêm 322 km chỉ sau 10 phút sạc.

3. BMW iX3 50 xDrive (805 km)

Tại thị trường Anh, mẫu xe iX3 mới ra mắt của BMW là chiếc xe thuần điện có phạm vi hoạt động xa nhất đang được bán.

Với bộ pin cỡ lớn 108,7 kWh, BMW iX3 mới được công bố là đạt phạm vi di chuyển 805 km khi pin đầy. Đáng chú ý, xe có tích hợp công nghệ sạc nhanh 400 kW cho phép đi thêm 370 km chỉ sau 10 phút sạc, trong khi sạc từ 10% đến 80% mất 21 phút.

2. Mercedes EQS 450+ AMG Line (822 km)

Từ năm 2024, mẫu xe điện S-Class của Mercedes-Benz đã được nâng cấp với pin lớn hơn, tăng từ 108 kWh lên thành 118 kWh. Điều này giúp phạm vi hoạt động của xe được cải thiện từ 774 km lên thành 822 km với mỗi lần sạc, qua đó trở thành mẫu xe điện hạng sang có hiệu suất năng lượng tốt nhất hiện nay.

1. Lucid Air Grand Touring (824 km)

Vị vua về phạm vi hoạt động của thế giới ô tô điện hiện tại đến từ Lucid với mẫu sedan Air. Xe có quãng đường di chuyển được công bố là 824 km/lần sạc ở cấu hình cao cấp nhất, với pin 118 kWh.

Ở điều kiện di chuyển thực tế, Lucid Air Grand Touring còn liên tục xô đổ những kỷ lục về quãng đường di chuyển, từ 1.045 km lên thành 1.205 km khi đi từ Thụy Sĩ sang Đức.

Ngoài ra, bản Grand Touring còn được đánh giá cao về hiệu suất với hai mô-tơ điện cho công suất 1.050 mã lực. Bản cao nhất là Sapphire dùng 3 mô-tơ, nâng công suất lên thành 1.234 mã lực, tăng tốc 0-96 km/h dưới 2 giây và tốc độ tối đa đạt 330 km/h.