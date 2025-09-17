Toyota có xe điện mới dài ngang Land Cruiser Prado nhưng chở đến 17 người

Ngày 15/9/2025, Tập đoàn Toyota (Nhật Bản) công bố bắt đầu bán ra thị trường mẫu xe điện e-Palette BEV.

Được giới thiệu lần đầu vào năm 2018 tại CES và sau đó là phục vụ vận chuyển các vận động viên tại Thế vận hội Tokyo 2021, e-Palette giờ đây đã sẵn sàng để các đơn hàng được đặt mua.

Xe e-Palette không chỉ là phương tiện chuyên chở mà còn có thể biến hóa thành xe giao hàng, cửa hàng di động, thậm chí là xe bán thức ăn. Được trang bị khả năng tự lái cấp độ 2 ban đầu, Toyota dự kiến sẽ nâng cấp lên cấp độ 4 vào năm 2027.

Việc trang bị nhiều thiết bị khác nhau cho phép e-Palette phục vụ các mục đích khác nhau trong suốt cả ngày. Ví dụ: nó có thể được sử dụng làm xe buýt đưa đón vào buổi sáng và buổi tối, đồng thời hoạt động như một cửa hàng vào ban ngày trong khi sạc. Không gian nội thất rộng rãi cho phép tùy chỉnh để hỗ trợ nhiều ứng dụng đa dạng hơn. Chẳng hạn, bằng cách lắp đặt thiết bị liên lạc từ xa hoặc thiết bị âm thanh, e-Palette có thể được sử dụng như một phương tiện giải trí, nơi hành khách có thể thưởng thức việc xem thể thao chân thực hoặc trải nghiệm tham quan nhập vai khi đang di chuyển.

Toyota e-Palette có chiều dài 4.950 mm, gần bằng một chiếc Land Cruiser Prado. Điểm khác biệt nằm ở diện mạo vuông vức hơn nhiều so với chiếc SUV cùng nhà, với chiều rộng và chiều cao, lần lượt là 2.080 mm và 2.650 mm. Cabin xe có thể tối chứa đa 17 người, trong đó có 4 ghế ngồi cho hành khách.

Trước mắt, các xe bus "tự lái" này vẫn cần có tài xế, nhưng không lâu nữa, chúng ta sẽ thấy hình ảnh e-Palette hoàn toàn không người lái tại Toyota Arena Tokyo, sẽ khai trương vào ngày 3 tháng 10.

e-Palette có khả năng hỗ trợ hệ thống lái xe tự động tuân thủ các thông số kỹ thuật lái xe tự động Cấp độ 2. Toyota sẽ tiếp tục triển khai các chức năng cải tiến với mục tiêu tung ra thị trường các phương tiện được trang bị hệ thống lái xe tự động Cấp độ 4 trong năm 2027.

e-Palette có khả năng hỗ trợ lái xe tự động bằng cách trang bị Bộ công cụ lái xe tự động (ADK) được phát triển bởi nhiều công ty khác nhau. ADK bao gồm phần cứng và phần mềm điều khiển lái xe tự động, các cảm biến như camera và LiDAR, tương thích với giao diện điều khiển xe (VCI) của Toyota.

Xe có các kết nối tiêu chuẩn giữa hệ thống lái xe tự động và hệ thống điều khiển xe. Các hệ thống dự phòng được lắp đặt để đảm bảo tính mạnh mẽ và độ tin cậy. Việc tích hợp hệ thống lái xe tự động này góp phần vào việc lái xe an toàn và bảo mật, đạt được tầm nhìn của Toyota về lái xe tự động. Sự hợp tác liền mạch với các hệ thống quản lý vận hành cũng đảm bảo hoạt động lái xe tự động trơn tru.

Không chỉ có không gian rộng rãi, e-Palette còn được trang bị hệ thống lái Steer-by-Wire, biển hiệu kỹ thuật số bên trong và ngoài xe, và khả năng sạc hai chiều, cho phép nó hoạt động như một thiết bị cung cấp điện di động.

Sàn thấp và cửa trượt rộng cho phép lên xuống xe nhanh chóng. Chức năng điều chỉnh độ cao cho phép sàn thấp, trong khi đường dốc điện cho phép người dùng xe lăn lên xuống xe một cách độc lập mà không cần hỗ trợ ở độ cao vỉa hè 15 cm. Các thiết bị tùy chọn như thiết bị buộc xe lăn một chạm cũng có sẵn.

Với pin lithium-ion 72.82 kWh, e-Palette có phạm vi hoạt động khoảng 250 km (155 dặm) và có thể sạc lại đến 80% chỉ trong khoảng 40 phút.

Toyota không chỉ hợp tác với các đại lý và đối tác phát triển công nghệ tự lái, mà còn làm việc cùng chính quyền địa phương để biến e-Palette thành hiện thực. Bộ kit tự lái, bao gồm phần cứng, phần mềm, camera và LiDAR, được cung cấp bởi ADK và tương thích với giao diện điều khiển xe của Toyota.

Xe đã triển khai Hệ thống Steer-by-Wire, mang lại cảm giác lái thế hệ mới, đồng thời giảm thao tác lái cho người lái và giảm bớt gánh nặng lái xe. Vô lăng có hình dạng độc đáo đã được áp dụng để tạo ra buồng lái tiên tiến. Xe được trang bị biển báo kỹ thuật số cả bên trong và bên ngoài, có thể hiển thị thông tin phù hợp với mục đích sử dụng.

Phần mềm biển báo có thể được khách hàng chỉnh sửa để cho phép họ chia sẻ thông tin mong muốn. Ngoài hỗ trợ thoát hiểm an toàn, hệ thống giám sát cabin hỗ trợ an toàn vận hành cửa bằng cách giám sát xung quanh cửa.

Mức giá bán lẻ đề xuất cho e-Palette được mở bán vào thứ Hai là 29 triệu yên (khoảng 5,2 tỷ đồng), và Toyota cho biết xe đủ điều kiện nhận được trợ cấp chính phủ Nhật Bản lên đến 15.835 triệu yên (khoảng 2,84 tỷ đồng).