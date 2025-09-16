Đây là mức tiền phạt mới nhất theo Nghị định 168 khi điều khiển ô tô vượt xe không đúng quy định

Nghị định 168/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ năm 2025, quy định các mức phạt nghiêm khắc cho hành vi vượt xe không đúng quy định, bao gồm cả phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX). Dưới đây là các câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn nắm rõ hơn về quy định này.
Đáp án đúng là: B. 6.000.000 đồng
Giải thích: Theo Nghị định 168, mức phạt cho hành vi này là từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng. Do đó, mức tối đa là 6.000.000 đồng.
Đáp án đúng là: B. Vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông
Giải thích: Theo Nghị định 168, đây là khung phạt tiền cao nhất dành cho hành vi vượt xe không đúng quy định và gây ra tai nạn giao thông.
Đáp án đúng là: A. 02 điểm
Giải thích: Mức trừ 10 điểm chỉ áp dụng khi hành vi vượt xe không đúng quy định gây ra tai nạn giao thông. Trong trường hợp không gây tai nạn, người lái xe sẽ bị trừ 02 điểm.