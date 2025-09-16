HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đây là mức tiền phạt mới nhất theo Nghị định 168 khi điều khiển ô tô vượt xe không đúng quy định

Bích Câu |

Tài xế cần nắm rõ quy định về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt, để tránh bị xử phạt.

Trắc nghiệm nhanh: Mức phạt vượt xe theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP

Nghị định 168/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ năm 2025, quy định các mức phạt nghiêm khắc cho hành vi vượt xe không đúng quy định, bao gồm cả phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX). Dưới đây là các câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn nắm rõ hơn về quy định này.

Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt tiền tối đa cho người điều khiển xe ô tô vượt xe không đúng quy định mà không gây tai nạn giao thông là bao nhiêu?

Đáp án đúng là: B. 6.000.000 đồng

Giải thích: Theo Nghị định 168, mức phạt cho hành vi này là từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng. Do đó, mức tối đa là 6.000.000 đồng.

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Hành vi nào sau đây của người điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP?

Đáp án đúng là: B. Vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông

Giải thích: Theo Nghị định 168, đây là khung phạt tiền cao nhất dành cho hành vi vượt xe không đúng quy định và gây ra tai nạn giao thông.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Người điều khiển xe ô tô vượt xe không đúng quy định (không gây tai nạn) sẽ bị trừ bao nhiêu điểm giấy phép lái xe (GPLX) theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP?

Đáp án đúng là: A. 02 điểm

Giải thích: Mức trừ 10 điểm chỉ áp dụng khi hành vi vượt xe không đúng quy định gây ra tai nạn giao thông. Trong trường hợp không gây tai nạn, người lái xe sẽ bị trừ 02 điểm.

Tags

Quizz Soha

nghị định 168

xe vượt phải

vượt bên phải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại