Đây là mức tiền phạt mới nhất theo Nghị định 168 khi điều khiển ô tô vượt xe không đúng quy định

Giải thích: Theo Nghị định 168, mức phạt cho hành vi này là từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng. Do đó, mức tối đa là 6.000.000 đồng.

Hỏi 1: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt tiền tối đa cho người điều khiển xe ô tô vượt xe không đúng quy định mà không gây tai nạn giao thông là bao nhiêu?

Câu hỏi 2/3

Hỏi 2: Hành vi nào sau đây của người điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP?

A. Vượt xe mà không có tín hiệu báo trước sai B. Vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông đúng C. Vượt xe tại đoạn đường không có biển cấm vượt sai