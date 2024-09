Top 10 chung cư giao dịch chuyển nhượng sôi động nhất hiện nay

Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng OneHousing, trong tháng 8/2024, thị trường chung cư tại Hà Nội ghi nhận khoảng 3.100 giao dịch chuyển nhượng. Mặc dù con số này giảm nhẹ 3% so với tháng 7, nhưng lại tăng tới 25% so với giai đoạn tháng 5 và tháng 6.

OneHousing cũng đã thống kê top 10 dự án tại Hà Nội có số lượng giao dịch chuyển nhượng cao nhất, với tổng cộng khoảng 1.500 căn được chuyển nhượng, chiếm 48% thị phần chuyển nhượng toàn thành phố trong tháng 8. Đáng chú ý, 8 trong số 10 dự án này nằm ở khu Đông và khu Tây Hà Nội.

Top 10 dự án có lượng chuyển nhượng cao nhất đạt khoảng 1.500 căn, chiếm 48% thị phần chuyển nhượng toàn Hà Nội trong tháng 8.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng OneHousing, cho rằng: "Thị trường chuyển nhượng chung cư khá sôi động trong những tháng gần đây cho thấy nhu cầu của khách hàng đối với phân khúc này vẫn còn rất lớn. Trong bối cảnh nguồn cung sơ cấp còn hạn chế và giá cả tăng cao, nhiều khách hàng đã chuyển sang tìm kiếm các sản phẩm chung cư trên thị trường chuyển nhượng.

Khu vực phía Tây và phía Đông Hà Nội tiếp tục là tâm điểm của thị trường chuyển nhượng, chiếm tới 48% thị phần chuyển nhượng toàn Hà Nội trong tháng 8.

Dự báo rằng trong thời gian tới, giao dịch sẽ có thể giảm nhẹ trước khi tăng mạnh vào dịp cuối năm.

Cũng theo ông Tiến, một nguyên nhân nữa khiến thị trường chuyển nhượng tại Hà Nội sôi động là do nguồn cung căn hộ mới mở bán đang ngày càng khan hiếm.

Một số báo cáo nhấn mạnh tình trạng khan hiếm nguồn cung bất động sản, đặc biệt trong phân khúc nhà ở giá rẻ. Theo thông tin công bố về thị trường nhà ở và bất động sản quý II/2024 của Bộ Xây dựng , trong khi phân khúc chung cư cao cấp tồn đọng nhiều, thì lượng tồn kho của các loại hình nhà ở phù hợp với nhu cầu thực tế lại khá thấp. Cụ thể, có khoảng 17.100 nhà, chung cư và đất nền tồn kho, trong đó tồn khoảng 3.000 căn chung cư chủ yếu thuộc phân khúc trung và cao cấp.

Thêm vào đó, phân khúc nhà ở xã hội cũng đang thiếu trầm trọng. Các thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy, nhu cầu về nhà ở xã hội tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang cao gấp nhiều lần so với lượng cung dự kiến, trong khi đó, năm 2024, Hà Nội chỉ đăng ký khoảng 1.181 căn tại Hà Nội và hơn 3.700 căn tại TP. Hồ Chí Minh được đăng ký.

Những nghiên cứu này chỉ ra rằng, không chỉ nguồn cung không đủ, mà còn có sự mất cân đối trong cơ cấu sản phẩm, khi mà các sản phẩm bất động sản tập trung vào phân khúc cao cấp mà bỏ ngỏ nhu cầu ở thực từ người dân.

Nhu cầu nhà ở thực tế tại Hà Nội vẫn rất cao, trong khi nguồn cung lại thiếu hụt trầm trọng cũng chính là nguyên nhân khiến giá chung cư Hà Nội liên tục tăng.

Theo bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam) cho biết, giá bất động sản liên tục tăng cao đang liên tục thiết lập mặt bằng mới, ở ngưỡng cao, vượt xa tốc độ tăng trưởng thu nhập của đại đa số người dân.

Cụ thể, chỉ số giá bất động sản là căn hộ chung cư trong quý 2/2024 tại Hà Nội, TP.HCM đã tăng lần lượt 58%; 27% so với quý 2/2019. Các dự án căn hộ thương mại bình dân đã hoàn toàn vắng bóng tại các đô thị. Thậm chí, loại hình căn hộ trung cấp ngày càng khan hiếm, dần bị “chiếm sóng” bởi phân khúc cao cấp, hạng sang khi hơn 80% nguồn cung căn hộ mở bán tại Hà Nội và TP. HCM trong năm 2024 có giá từ 50 triệu đồng/m2 trở lên. Nhiều dự án chung cư mới ra mắt có mức giá hàng chục nghìn USD trên 1m2.