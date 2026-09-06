Top 10 cao thủ võ thuật trong truyện kiếm hiệp Kim Dung

Người hâm mộ Kim Dung đã đọc hết 15 bộ tiểu thuyết võ hiệp của ông chắc chắn không thể quên năng lực võ nghệ phi phàm của những cao thủ này.

Với 15 bộ tiểu thuyết, nhà văn Kim Dung ghi dấu trong lòng bạn đọc nhiều thập niên khi xây dựng một thế giới võ hiệp đa sắc màu.

Nhìn chung, các bậc đại cao thủ trong truyện của Kim Dung phân chia thành hai phe, chính hoặc tà. Với chính phái, đó là những đại hiệp xả thân vì dân, cứu vớt kẻ yếu, còn tà phái là những nhân vật mưu mô, thâm hiểm với trí tuệ trác tuyệt. Ngoài ra, một số cao thủ có danh phận khiêm tốn hoặc chỉ được hồi tưởng qua ký ức của những nhân vật khác.

Dưới đây là những nhân vật được đánh giá là có võ nghệ “đỉnh chóp” trong thế giới võ hiệp Kim Dung.

Vô Danh thần tăng

Vô Danh thần tăng trong tiểu thuyết “ Thiên Long Bát Bộ” là một nhà sư quét lá vô danh tại Thiếu Lâm Tự. Ông sở hữu võ công và nội công thâm hậu, đạt đến cảnh giới cao nhất, dễ dàng hóa giải đòn tấn công của các đại cao thủ và thấu hiểu triết lý Phật pháp sâu sắc.

Vô Danh thần tăng sở hữu võ công và nội công thâm hậu. (Ảnh: Sohu)

Võ công của Vô Danh thần tăng được miêu tả: Dùng một tay hóa giải và đỡ chưởng lực cực mạnh của Tiêu Phong, đồng thời vung chưởng đánh ngất lịm hoặc làm chết giả cả Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác chỉ trong chớp mắt.

Trương Tam Phong

Trương Tam Phong là nhân vật xuất hiện trong hai bộ tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung gồm “Thần điêu hiệp lữ” và “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”. Ông là người sáng lập ra Võ Đang phái danh trấn thiên hạ.

Trương Tam Phong là bậc đại tông sư võ học, tổ sư phái Võ Đang. (Ảnh: Sohu)

Trong “Ỷ Thiên Đồ Long ký”, Trương Tam Phong hiếm khi ra tay, nhưng mỗi lần xuất thủ đều đoạt mạng trong tích tắc. Trương Tam Phong từng một chiêu bắt sống Huyền Minh nhị lão, một chưởng đánh chết cao thủ Cương Mạng Môn Tây Vực là Tăng Tướng khi bị hắn đánh lén.

Trong thiên hạ, không ai nghĩ đến việc đánh bại ông. Mọi người chỉ bàn xem ai có thể đỡ được mấy chiêu của Trương Tam Phong. Ở tuổi một trăm, Trương Tam Phong tự sáng tạo ra Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm.

Độc Cô Cầu Bại

Độc Cô Cầu Bại (hiệu Kiếm Ma) là cao thủ ẩn thế xuất chúng trong tiểu thuyết Kim Dung. Ông là người sáng lập ra hệ thống kiếm pháp uy chấn thiên hạ gồm Độc Cô Cửu Kiếm và tư tưởng kiếm đạo tiến hóa từ trượng phu kiếm sang vô kiếm.

Độc Cô Cầu Bại được xem có võ công mạnh nhất trong các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. (Ảnh: Sohu)

Độc Cô Cầu Bại thực sự là bậc tông sư có trình độ thực chiến và kiếm thuật đạt đỉnh cao bất bại suốt đời trong tiểu thuyết của Kim Dung.

Phong Thanh Dương - một cao thủ Kiếm Tông phái Hoa Sơn từng nói, Kiếm Ma khi giao đấu không cần phòng thủ, năm 30 tuổi đã vô địch thiên hạ, khoảng 40 tuổi quy ẩn, đi khắp nơi tìm cao thủ mà không tìm nổi một trận thua.

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử là tổ sư sáng lập phái Tiêu Dao trong tiểu thuyết “Thiên Long Bát Bộ”. Ông chính là sư phụ truyền dạy võ công cho ba đại cao thủ gồm Thiên Sơn Đồng Lão, Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy.

Tiêu Dao Tử chia võ công của mình làm ba phần rồi truyền thụ cho ba đệ tử. Có thể nói, võ công của mỗi người trong Tiêu Dao tam lão chỉ bằng 1/3 của Tiêu Dao Tử, vậy mà ba người họ đã trở thành những nhân vật có võ công chỉ xếp sau Vô Danh thần tăng trong “Thiên Long Bát Bộ”.

Chỉ nhìn vào các đệ tử của Tiêu Dao Tử là đủ thấy võ công của vị chưởng môn này cao đến mức nào.

Thạch Phá Thiên

Thạch Phá Thiên là nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết “Hiệp khách hành” và cũng là người học được nhiều môn võ công tuyệt đỉnh.

Thạch Phá Thiên sở hữu thần công kinh thiên động địa. (Ảnh: Sohu)

Không chỉ học được Tuyết Sơn kiếm pháp và Kim Ô đạo pháp, Thạch Phá Thiên còn lĩnh ngộ được các loại võ công khác như Thủ Kinh Đảo võ lâm, La Hán phục ma thần công, Thái huyền kinh, Âm dương đối nghịch công, Đinh gia quyền... Thạch Phá Thiên từng dùng chưởng lực làm rung chuyển vách đá.

Đông Phương Bất Bại

Đông Phương Bất Bại là đại cao thủ đứng đầu trong tiểu thuyết “Tiếu ngạo giang hồ” của Kim Dung. Nhờ tu luyện bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển, Đông Phương Bất Bại sở hữu võ công cực kỳ cao cường, tốc độ nhanh như chớp và áp đảo cả bốn cao thủ lớn khi hợp sức tấn công.

Hoàng Thường

Hoàng Thường là vị quan văn nổi tiếng xuất hiện qua lời kể của Lão Ngoan Đồng, trong tác phẩm “Anh hùng xạ điêu”. Nhờ trí thông minh, Hoàng Thường học được toàn bộ bí kíp võ học Đạo gia và trở thành cao thủ võ lâm.

Hoàng Thường đã sáng tạo ra Cửu Âm chân kinh. Sau khi Hoàng Thường qua đời, Cửu Âm chân kinh lưu lạc trong nhân gian khiến các đại cao thủ tranh đoạt để giành lấy bí kíp này.

A Thanh

A Thanh là nhân vật nữ chính trong truyện ngắn “Việt nữ kiếm”. Nàng được xem là một trong những cao thủ kiếm pháp mạnh nhất và có khả năng thực chiến đáng sợ nhất toàn bộ vũ trụ võ hiệp Kim Dung. A Thanh một mình đánh bại ba ngàn giáp sỹ nước Việt.

A Thanh tước bỏ binh khí của hàng nghìn binh sỹ trong nháy mắt. (Ảnh: Sohu)

Nhiều học giả cho rằng, A Thanh sở hữu chiêu thức Việt nữ kiếm đệ nhất thiên hạ với võ công thực chiến đứng đầu trong các cao thủ võ hiệp của Kim Dung.

Nếu so sánh, các kỳ tài võ học như Tiểu Long Nữ, cô gái Đồ Long, Hoàng Dung, Hoàng Sam nữ tử... đều phải thua dưới tay A Thanh. Thậm chí, có người cho rằng, khả năng thực chiến của A Thanh còn bỏ xa cả Kiều Phong.

Vương Trùng Dương

Trong tiểu thuyết Kim Dung, Vương Trùng Dương là tổ sư khai sơn của Toàn Chân giáo. Ông được miêu tả là một đạo sỹ xa lánh hồng trần, sống ẩn dật với cỏ cây. Tuy nhiên, khi nước mất nhà tan do giặc Kim xâm lược, ông đã quyết định nhập thế để cứu độ chúng sinh, lãnh đạo nhân dân đứng lên chống giặc và sáng lập ra Toàn Chân giáo.

Vương Trùng Dương đứng đầu Ngũ tuyệt với hiệu Trung Thần Thông, sở hữu võ công vô địch thiên hạ khi đánh bại bốn đại cao thủ còn lại ở Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất.

Trương Vô Kỵ

Từng có người hỏi Kim Dung: “Ông cho rằng trong các tiểu thuyết của mình, nhân vật chính nào sở hữu võ công cao cường nhất? ”. Nhà văn trả lời: “Rất có khả năng là Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ hội tụ cái giỏi nên có lẽ là toàn diện nhất”.

Nội công thâm hậu cùng nhiều tuyệt kỹ trấn phái giúp Trương Vô Kỵ gần như vô địch về mặt lý thuyết trong thế giới võ hiệp thời bấy giờ.