Tổng thư ký NATO: Tên lửa Nga có thể phá hủy châu Âu trong 5 - 10 phút

"Trong điều kiện hiện tại, quan niệm tư duy phòng thủ của châu Âu dựa trên các điều khoản của 'sườn phía Đông' đã tỏ ra lỗi thời", Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã phát biểu như vậy khi giải thích thực tế hiện nay.

Ông Rutte lưu ý rằng các tên lửa mới nhất của Nga có thể phá hủy châu Âu trong vòng 5 - 10 phút, sau khi đã bay đến nơi cần tới, bởi vì không có nơi nào an toàn. Nếu ai đó nghĩ rằng sống ở London hoặc Madrid sẽ an toàn hơn so với ở Tallinn hoặc Vilnius, thì điều này không đúng.

Tổng thư ký NATO kêu gọi các nước thuộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương hãy coi mình như một "sườn phía Đông", bởi mối nguy hiểm không chỉ bao trùm các quốc gia láng giềng với Nga, mà toàn bộ khối, không trừ một ai, đều đang bị đe dọa.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nói rõ về mối đe dọa từ tên lửa của Nga.

"Ai sống ở đâu cũng không quan trọng, tổ hợp công nghiệp quân sự Nga đã làm cho mọi người đều bình đẳng, tên lửa Nga có thể vươn tới tất cả mọi nơi", ông Rutte nhấn mạnh.

"Mối đe dọa đang gia tăng mỗi ngày. Không cần phải ảo tưởng. Nó có thể vươn tới Luxembourg, đất nước tôi - Hà Lan. Trước kia chúng tôi cảm thấy an toàn, chúng tôi nghĩ mình đang ở rất xa Nga, nhưng thực tế lại rất gần".

"Công nghệ tên lửa mới nhất của Nga đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa Litva ở tiền tuyến và Luxembourg, The Hague hay Madrid chỉ còn 5 - 10 phút. Đó là khoảng thời gian cần thiết để một tên lửa có thể vươn tới những khu vực này của châu Âu", Tổng thư ký NATO kết luận.