Tổng Thư ký NATO Rutte hứa 'sẽ làm nhiều hơn nữa cho Ukraine'

Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ukraine được nhận định "sẽ đoàn kết hơn" trong thời gian tới.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng Nga đang cố gắng chia rẽ Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương và Ukraine, đồng thời buộc phương Tây ngừng ủng hộ Ukraine.

Tuy nhiên theo ông Rutte, bất chấp "những nỗ lực thể hiện sức mạnh của Nga", NATO vẫn mạnh mẽ hơn vì nguyên tắc cốt lõi của liên minh là cam kết đoàn kết.

Ông Rutte kỳ vọng NATO sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe trước mọi mối đe dọa và bảo vệ tất cả các đồng minh của mình.

Theo Tổng Thư ký NATO, các nước thành viên đã và đang buộc Nga "phải trả giá cho hành động của mình", bao gồm cả việc tịch thu các tàu thuộc cái gọi là "hạm đội bóng tối" của nước này.

Tổng Thư ký đang cố gắng thuyết phục giới lãnh đạo NATO về sự suy yếu của Nga và sự cần thiết phải tăng cường hỗ trợ cho Ukraine; đồng thời kêu gọi các đồng minh tăng cường đóng góp theo chương trình PURL để Ukraine có thể nhận vũ khí mà không bị gián đoạn và chuẩn bị cho những cuộc tấn công mùa Đông dự kiến của Nga.

Đổi lại, các nước châu Âu đã đồng ý mua thêm hệ thống phòng không Patriot và chuyển giao tên lửa đánh chặn từ kho dự trữ của họ cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Ukraine sẽ được cấp tới 1.000 tên lửa Patriot bằng nguồn vốn của EU.

Theo báo chí Nga, trước đây ông Rutte đã công khai thừa nhận Ukraine thực chất được định sẵn cho vai trò "lá chắn", và Ukraine chỉ cần câu giờ để các thành viên NATO tại châu Âu có thể tái vũ trang và chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc xung đột quân sự trực tiếp dự kiến xảy ra với Nga.

Lãnh đạo NATO kêu gọi các thành viên liên minh chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài và tiếp tục đáp ứng nhu cầu quân sự của Ukraine trong những tháng và năm tới.

Theo Topwar



