Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết Ukraine có thông tin về việc Nga đang lên kế hoạch cho cuộc tấn công quy mô lớn mới vào nước này trong những ngày tới.

Hôm 26/11, trong bài phát biểu video hàng đêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cảnh báo Kiev nhận được thông tin về cuộc tấn công mới của Nga. Đây là lần thứ hai trong tuần ông Zelenskiy đưa ra cảnh báo về nguy cơ Nga tiến hành đợt tập kích lớn.

“Đáng tiếc, chúng tôi có thông tin cho thấy Nga đang chuẩn bị cuộc tấn công quy mô lớn mới. Trong những ngày tới, hãy chú ý đến cảnh báo về nguy cơ tên lửa. Nga cũng cần biết rằng chúng tôi sẽ khôi phục những gì thuộc về mình và đáp trả mọi cuộc tấn công của họ”, ông Zelenskiy tuyên bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận Nga phóng tên lửa đạn đạo vào thủ đô trong đêm khiến 7 người bị thương, đồng thời đánh trúng trung tâm mua sắm và hai tòa nhà khác. Trong khi Moskva tuyên bố những mục tiêu bị tấn công là những địa điểm liên quan đến hoạt động sản xuất và vận hành máy bay không người lái trong thành phố.

Theo Cơ quan tình báo quân sự Ukraine, các máy bay không người lái của nước này cũng tập kích một nhà máy lọc dầu tại vùng Krasnodar, miền nam Nga. Cùng với đó, quân đội Ukraine tuyên bố tấn công bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu thuộc tập đoàn Transneft ở vùng Bashkortostan, miền trung Nga và sân bay quân sự Marinovka ở vùng Volgograd trong đêm.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine, bùng phát từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine năm 2022, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công gia tăng trở lại vào cuối tháng 10. Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức chính phủ và lãnh đạo cấp cao trong ngành dầu khí tại Điện Kremlin, ông Putin nói: “Chúng ta thấy rằng chính quyền Kiev vẫn tiếp tục tấn công các cơ sở lọc dầu của chúng ta, bất chấp lời kêu gọi và đề nghị trực tiếp của Tổng thống Mỹ về việc kiềm chế những cuộc tấn công như vậy. Tuy nhiên, giới chức Kiev đã phớt lờ khuyến nghị này. Về vấn đề này, tôi muốn nhấn mạnh rằng các biện pháp đáp trả từ phía chúng ta là điều không thể tránh khỏi”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ông muốn tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh đối với những cơ sở năng lượng của nước này.