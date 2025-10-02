Tổng thống Zelensky đòi phương Tây đóng cửa biển Baltic, chặn tàu Nga - 1 nước EU tuyên bố: Không!

Theo RT, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc các nước phương Tây cố gắng đóng cửa Biển Baltic đối với các tàu của Nga vì lo ngại rằng chúng có thể được sử dụng để phóng máy bay không người lái.

Lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky đưa ra trong bối cảnh những tuần gần đây, một số nước EU cáo buộc máy bay không người lái xâm phạm không phận.

Nhưng Ba Lan là một ngoại lệ đáng chú ý, khi tháng trước cáo buộc máy bay không người lái của Nga đã xâm phạm không phận nước này trong các cuộc không kích vào Ukraine. Moscow đã bác bỏ cáo buộc này và nhấn mạnh rằng Warsaw đã không đưa ra được bằng chứng.

Tuy nhiên, vào Chủ Nhật 28/9, ông Zelensky cáo buộc Nga đang sử dụng tàu chở dầu để phóng máy bay không người lái tấn công các quốc gia EU, nói rằng đây "là thêm một bằng chứng nữa cho thấy tại sao Biển Baltic và các vùng biển khác phải bị đóng cửa đối với tàu chở dầu của Nga - ít nhất là đối với hạm đội bóng tối".

Phát biểu trên Đài phát thanh ZET hôm thứ Hai (29/9), Tổng thống Nawrocki đã bác bỏ yêu cầu này. Mặc dù đồng tình rằng hoạt động của Nga trong khu vực "chắc chắn đáng lo ngại", ông nhấn mạnh rằng "chúng tôi đang chờ phân tích từ quân đội. Những quyết định như vậy không được đưa ra dựa trên lời nói của Tổng thống Zelensky."

Brussels và các chính phủ phương Tây đã tìm cách giải quyết vấn đề liên quan đến "hạm đội bóng tối" của Nga, được cho là Moscow sử dụng để lách lệnh trừng phạt đối với các chuyến hàng dầu. Moscow gọi các lệnh trừng phạt của phương Tây là "bất hợp pháp", đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạn chế quyền tự do hàng hải, kể cả ở vùng biển Baltic, sẽ phải đối mặt với phản ứng thích đáng.

Các quan chức EU cũng đang thảo luận về việc xây dựng cái gọi là "bức tường máy bay không người lái" dọc biên giới Nga, có khả năng vô hiệu hóa các UAV không xác định và trái phép. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích ý tưởng này, nói rằng "xây tường luôn là điều tồi tệ".

(Theo RT)